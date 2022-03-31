Сенатор заявил о важности расследования работы лабораторий США на Украине
Косачев: расследование работы биолабораторий США на Украине важно для безопасности России
© AP Photo / Patrick SemanskyКостюмы биологической защиты в лаборатории США
© AP Photo / Patrick Semansky
Костюмы биологической защиты в лаборатории США. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Результаты расследования деятельности биолабораторий США на Украине важны для безопасности РФ, для интересов глобальной безопасности, заявил сопредседатель парламентской комиссии, вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В Государственной Думе проходит первое заседание парламентской Комиссии.
"Слишком важна тема, которая взята в парламентское расследование. Слишком важны результаты нашей работы. Разумеется, в первую очередь для Российской Федерации, для безопасности наших граждан, но, конечно же, для интересов глобальной безопасности", - отметил в своём вступительном слове Косачёв.
В ходе заседания парламентарии заслушают актуальную информацию министерства обороны РФ по указанной теме.
На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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