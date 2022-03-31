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Сенатор заявил о важности расследования работы лабораторий США на Украине - РИА Новости, 31.03.2022
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Сенатор заявил о важности расследования работы лабораторий США на Украине
Сенатор заявил о важности расследования работы лабораторий США на Украине - РИА Новости, 31.03.2022
Сенатор заявил о важности расследования работы лабораторий США на Украине
Результаты расследования деятельности биолабораторий США на Украине важны для безопасности РФ, для интересов глобальной безопасности, заявил сопредседатель... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:02
2022-03-31T12:02
в мире
украина
министерство обороны сша
константин косачев
совет федерации рф
сша
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Результаты расследования деятельности биолабораторий США на Украине важны для безопасности РФ, для интересов глобальной безопасности, заявил сопредседатель парламентской комиссии, вице-спикер Совфеда Константин Косачев.В Государственной Думе проходит первое заседание парламентской Комиссии.В ходе заседания парламентарии заслушают актуальную информацию министерства обороны РФ по указанной теме.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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в мире, украина, министерство обороны сша, константин косачев, совет федерации рф, сша
12:02 31.03.2022
 
Сенатор заявил о важности расследования работы лабораторий США на Украине

Косачев: расследование работы биолабораторий США на Украине важно для безопасности России

© AP Photo / Patrick SemanskyКостюмы биологической защиты в лаборатории США
Костюмы биологической защиты в лаборатории США - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Костюмы биологической защиты в лаборатории США. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Результаты расследования деятельности биолабораторий США на Украине важны для безопасности РФ, для интересов глобальной безопасности, заявил сопредседатель парламентской комиссии, вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В Государственной Думе проходит первое заседание парламентской Комиссии.
"Слишком важна тема, которая взята в парламентское расследование. Слишком важны результаты нашей работы. Разумеется, в первую очередь для Российской Федерации, для безопасности наших граждан, но, конечно же, для интересов глобальной безопасности", - отметил в своём вступительном слове Косачёв.
В ходе заседания парламентарии заслушают актуальную информацию министерства обороны РФ по указанной теме.
Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.
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РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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