https://ria.ru/20220331/belorussiya-1781032097.html

Киселев назвал союзничество России и Белоруссии особенно ценным

Киселев назвал союзничество России и Белоруссии особенно ценным - РИА Новости, 31.03.2022

Киселев назвал союзничество России и Белоруссии особенно ценным

Союзничество России и Белоруссии особенно ценно в настоящий момент, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T11:44

2022-03-31T11:44

2022-03-31T11:44

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белоруссия

дмитрий киселев

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Союзничество России и Белоруссии особенно ценно в настоящий момент, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев.В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" открылся российско-белорусский экспертно-медийный форум "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития"."Международная медиагруппа "Россия сегодня" рада приветствовать вас в стенах нашего зала и нашего здания. Российско-белорусское сотрудничество именно в сегодняшнем контексте принимает новые вызовы. И союзничество наших стран особенно ценно именно в наши дни, в эти недели, в эти месяцы. Я надеюсь, что оно пройдёт испытание, которое проходим мы сейчас все вместе", - сказал на форуме Киселев.Гендиректор медиахолдинга пожелал всем присутствующим успешной работы.

https://ria.ru/20220311/tekhnika-1777772545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, белоруссия, дмитрий киселев