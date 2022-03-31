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Киселев назвал союзничество России и Белоруссии особенно ценным - РИА Новости, 31.03.2022
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Киселев назвал союзничество России и Белоруссии особенно ценным
Киселев назвал союзничество России и Белоруссии особенно ценным - РИА Новости, 31.03.2022
Киселев назвал союзничество России и Белоруссии особенно ценным
Союзничество России и Белоруссии особенно ценно в настоящий момент, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:44
2022-03-31T11:44
в мире
россия
белоруссия
дмитрий киселев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Союзничество России и Белоруссии особенно ценно в настоящий момент, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев.В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" открылся российско-белорусский экспертно-медийный форум "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития"."Международная медиагруппа "Россия сегодня" рада приветствовать вас в стенах нашего зала и нашего здания. Российско-белорусское сотрудничество именно в сегодняшнем контексте принимает новые вызовы. И союзничество наших стран особенно ценно именно в наши дни, в эти недели, в эти месяцы. Я надеюсь, что оно пройдёт испытание, которое проходим мы сейчас все вместе", - сказал на форуме Киселев.Гендиректор медиахолдинга пожелал всем присутствующим успешной работы.
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в мире, россия, белоруссия, дмитрий киселев
11:44 31.03.2022
 
Киселев назвал союзничество России и Белоруссии особенно ценным

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Киселев назвал союзничество с Белоруссией особенно ценным

© Фото : пресс-служба ВГТРКДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Фото : пресс-служба ВГТРК
Дмитрий Киселев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Союзничество России и Белоруссии особенно ценно в настоящий момент, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев.
В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" открылся российско-белорусский экспертно-медийный форум "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития".
"Международная медиагруппа "Россия сегодня" рада приветствовать вас в стенах нашего зала и нашего здания. Российско-белорусское сотрудничество именно в сегодняшнем контексте принимает новые вызовы. И союзничество наших стран особенно ценно именно в наши дни, в эти недели, в эти месяцы. Я надеюсь, что оно пройдёт испытание, которое проходим мы сейчас все вместе", - сказал на форуме Киселев.
Гендиректор медиахолдинга пожелал всем присутствующим успешной работы.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 23:02
Путин и Лукашенко договорились о поставках Минску военной техники
 
В миреРоссияБелоруссияДмитрий Киселев
 
 
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