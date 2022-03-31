Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал показатели эффективности экономической политики - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/bednost-1781128077.html
Путин назвал показатели эффективности экономической политики
Путин назвал показатели эффективности экономической политики - РИА Новости, 31.03.2022
Путин назвал показатели эффективности экономической политики
Ключевыми показателями эффективности экономической политики должны быть снижение бедности и неравенства, повышение качества жизни людей, сохранение и создание... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:01
2022-03-31T17:01
экономика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781120608_0:222:3131:1983_1920x0_80_0_0_71e186d617d594c6e3f1119e314407a2.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ключевыми показателями эффективности экономической политики должны быть снижение бедности и неравенства, повышение качества жизни людей, сохранение и создание рабочих мест, заявил президент РФ Владимир Путин."Ключевыми показателями эффективности экономической политики должны быть сохранение и создание рабочих мест, снижение бедности и неравенства, повышение качества жизни людей, доступности товаров и услуг", - сообщил президент на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.По его словам, необходимо не только фокусироваться на преодолении вызовов текущего года, но и выстроить долгосрочный план развития в каждой отрасли, опираясь на внутренние возможности экономики России."Рассматривая ситуацию в каждой конкретной отрасли, в сфере, нужно фокусироваться не только на преодолении вызовов текущего года, но и выстраивать долгосрочный план развития, основанный на внутренних возможностях нашей экономики, российской науки и системы образования. Мы должны опираться в первую очередь на частную деловую инициативу и здоровую конкуренцию, стремиться к максимальной загрузке наших предприятий, к созданию новых компетенций и повышению глобальной конкурентоспособности России в целом", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220311/bednost-1777755400.html
https://ria.ru/20220316/bednost-1778489669.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781120608_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_b9695980014cd52d4341bb90204d4c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
17:01 31.03.2022
 
Путин назвал показатели эффективности экономической политики

Путин: показателем эффективности экономической политики должно быть снижение бедности

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по развитию авиаперевозок и авиастроения
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по развитию авиаперевозок и авиастроения - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по развитию авиаперевозок и авиастроения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ключевыми показателями эффективности экономической политики должны быть снижение бедности и неравенства, повышение качества жизни людей, сохранение и создание рабочих мест, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ключевыми показателями эффективности экономической политики должны быть сохранение и создание рабочих мест, снижение бедности и неравенства, повышение качества жизни людей, доступности товаров и услуг", - сообщил президент на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
Десятирублевая монета - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 20:05
Росстат назвал число россиян с доходами ниже границы бедности
По его словам, необходимо не только фокусироваться на преодолении вызовов текущего года, но и выстроить долгосрочный план развития в каждой отрасли, опираясь на внутренние возможности экономики России.
"Рассматривая ситуацию в каждой конкретной отрасли, в сфере, нужно фокусироваться не только на преодолении вызовов текущего года, но и выстраивать долгосрочный план развития, основанный на внутренних возможностях нашей экономики, российской науки и системы образования. Мы должны опираться в первую очередь на частную деловую инициативу и здоровую конкуренцию, стремиться к максимальной загрузке наших предприятий, к созданию новых компетенций и повышению глобальной конкурентоспособности России в целом", - сказал Путин.
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 16:58
Путин поручил снизить уровень бедности
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала