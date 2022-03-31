https://ria.ru/20220331/bednost-1781128077.html
Путин назвал показатели эффективности экономической политики
Путин назвал показатели эффективности экономической политики - РИА Новости, 31.03.2022
Путин назвал показатели эффективности экономической политики
Ключевыми показателями эффективности экономической политики должны быть снижение бедности и неравенства, повышение качества жизни людей, сохранение и создание... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:01
2022-03-31T17:01
2022-03-31T17:01
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ключевыми показателями эффективности экономической политики должны быть снижение бедности и неравенства, повышение качества жизни людей, сохранение и создание рабочих мест, заявил президент РФ Владимир Путин."Ключевыми показателями эффективности экономической политики должны быть сохранение и создание рабочих мест, снижение бедности и неравенства, повышение качества жизни людей, доступности товаров и услуг", - сообщил президент на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.По его словам, необходимо не только фокусироваться на преодолении вызовов текущего года, но и выстроить долгосрочный план развития в каждой отрасли, опираясь на внутренние возможности экономики России."Рассматривая ситуацию в каждой конкретной отрасли, в сфере, нужно фокусироваться не только на преодолении вызовов текущего года, но и выстраивать долгосрочный план развития, основанный на внутренних возможностях нашей экономики, российской науки и системы образования. Мы должны опираться в первую очередь на частную деловую инициативу и здоровую конкуренцию, стремиться к максимальной загрузке наших предприятий, к созданию новых компетенций и повышению глобальной конкурентоспособности России в целом", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220311/bednost-1777755400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Путин назвал показатели эффективности экономической политики
Путин: показателем эффективности экономической политики должно быть снижение бедности
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Ключевыми показателями эффективности экономической политики должны быть снижение бедности и неравенства, повышение качества жизни людей, сохранение и создание рабочих мест, заявил
президент РФ Владимир Путин.
"Ключевыми показателями эффективности экономической политики должны быть сохранение и создание рабочих мест, снижение бедности и неравенства, повышение качества жизни людей, доступности товаров и услуг", - сообщил президент на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
По его словам, необходимо не только фокусироваться на преодолении вызовов текущего года, но и выстроить долгосрочный план развития в каждой отрасли, опираясь на внутренние возможности экономики России
.
"Рассматривая ситуацию в каждой конкретной отрасли, в сфере, нужно фокусироваться не только на преодолении вызовов текущего года, но и выстраивать долгосрочный план развития, основанный на внутренних возможностях нашей экономики, российской науки и системы образования. Мы должны опираться в первую очередь на частную деловую инициативу и здоровую конкуренцию, стремиться к максимальной загрузке наших предприятий, к созданию новых компетенций и повышению глобальной конкурентоспособности России в целом", - сказал Путин.