https://ria.ru/20220331/bednost-1781128077.html

Путин назвал показатели эффективности экономической политики

Путин назвал показатели эффективности экономической политики - РИА Новости, 31.03.2022

Путин назвал показатели эффективности экономической политики

Ключевыми показателями эффективности экономической политики должны быть снижение бедности и неравенства, повышение качества жизни людей, сохранение и создание... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:01

2022-03-31T17:01

2022-03-31T17:01

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ключевыми показателями эффективности экономической политики должны быть снижение бедности и неравенства, повышение качества жизни людей, сохранение и создание рабочих мест, заявил президент РФ Владимир Путин."Ключевыми показателями эффективности экономической политики должны быть сохранение и создание рабочих мест, снижение бедности и неравенства, повышение качества жизни людей, доступности товаров и услуг", - сообщил президент на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.По его словам, необходимо не только фокусироваться на преодолении вызовов текущего года, но и выстроить долгосрочный план развития в каждой отрасли, опираясь на внутренние возможности экономики России."Рассматривая ситуацию в каждой конкретной отрасли, в сфере, нужно фокусироваться не только на преодолении вызовов текущего года, но и выстраивать долгосрочный план развития, основанный на внутренних возможностях нашей экономики, российской науки и системы образования. Мы должны опираться в первую очередь на частную деловую инициативу и здоровую конкуренцию, стремиться к максимальной загрузке наших предприятий, к созданию новых компетенций и повышению глобальной конкурентоспособности России в целом", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220311/bednost-1777755400.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, владимир путин