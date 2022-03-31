https://ria.ru/20220331/aviastroenie-1781060380.html

Совещание по развитию авиастроения и авиасообщения с участием Путина

Совещание по развитию авиастроения и авиасообщения с участием Путина - РИА Новости, 31.03.2022

Совещание по развитию авиастроения и авиасообщения с участием Путина

Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию авиастроения и авиасообщения. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:11

2022-03-31T16:11

2022-03-31T16:11

владимир путин

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Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию авиастроения и авиасообщения.

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2022

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

владимир путин, видео