https://ria.ru/20220331/aviastroenie-1781060380.html
Совещание по развитию авиастроения и авиасообщения с участием Путина
Совещание по развитию авиастроения и авиасообщения с участием Путина - РИА Новости, 31.03.2022
Совещание по развитию авиастроения и авиасообщения с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию авиастроения и авиасообщения. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:11
2022-03-31T16:11
2022-03-31T16:11
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию авиастроения и авиасообщения.
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин проводит совещание по развитию авиастроения и авиасообщения
LIVE: Путин проводит совещание по развитию авиастроения и авиасообщения
2022-03-31T16:11
true
PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, видео
Совещание по развитию авиастроения и авиасообщения с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию авиастроения и авиасообщения.
2022-03-31T16:11
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PT1S
Совещание по развитию авиастроения и авиасообщения с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию авиастроения и авиасообщения.