https://ria.ru/20220331/bayden-1780998438.html

Менее половины американцев доверяют политике Байдена, показал опрос

Менее половины американцев доверяют политике Байдена, показал опрос - РИА Новости, 31.03.2022

Менее половины американцев доверяют политике Байдена, показал опрос

Меньше половины граждан США доверяют президенту Джо Байдену в вопросе ведения международной политики, свидетельствуют результаты опроса, проведенного... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T08:42

2022-03-31T08:42

2022-03-31T08:42

в мире

сша

владимир зеленский

си цзиньпин

джо байден

франция

китай

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Меньше половины граждан США доверяют президенту Джо Байдену в вопросе ведения международной политики, свидетельствуют результаты опроса, проведенного базирующимся в Вашингтоне исследовательским центром Pew Research Center.Как показал опрос, Владимир Зеленский с отрывом (72%) опережает всех западных лидеров и председателя КНР Си Цзиньпина, который в данном "рейтинге доверия" оказался на последней строчке. В поддержку лидера Поднебесной высказались лишь 15% опрошенных, тогда как 83% заявили, что "совсем не доверяют или не слишком доверяют" Си Цзиньпину.Хозяин Белого дома Джо Байден снискал доверие лишь половины опрошенных, замыкая плеяду оказавшихся в данном списке западных лидеров. Свое доверие президенту США высказали лишь 48% респондентов, причем лишь небольшая часть - 17% - заявили, что "значительно" доверяют его подходу к решению международных проблем. Другие 31% опрошенных согласились с такой оценкой лишь частично.Вторым по популярности среди опрошенных американцев оказался президент Франции Эммануэль Макрон (55%), третьим - новый канцлер ФРГ Олаф Шольц (53%). Причем последнему, как выяснилось, доверяют меньше американцев, чем его предшественнице Ангеле Меркель по результатам аналогичного опроса, который был проведен в 2021 году.Исследование проводилось среди 3581 взрослого гражданина США с 21 по 27 марта. О погрешности опроса не сообщается.

https://ria.ru/20220330/bayden-1780748086.html

https://ria.ru/20220330/evropa-1780910257.html

сша

франция

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, владимир зеленский, си цзиньпин, джо байден, франция, китай