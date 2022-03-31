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Менее половины американцев доверяют политике Байдена, показал опрос - РИА Новости, 31.03.2022
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Менее половины американцев доверяют политике Байдена, показал опрос
Менее половины американцев доверяют политике Байдена, показал опрос - РИА Новости, 31.03.2022
Менее половины американцев доверяют политике Байдена, показал опрос
Меньше половины граждан США доверяют президенту Джо Байдену в вопросе ведения международной политики, свидетельствуют результаты опроса, проведенного... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T08:42
2022-03-31T08:42
в мире
сша
владимир зеленский
си цзиньпин
джо байден
франция
китай
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Меньше половины граждан США доверяют президенту Джо Байдену в вопросе ведения международной политики, свидетельствуют результаты опроса, проведенного базирующимся в Вашингтоне исследовательским центром Pew Research Center.Как показал опрос, Владимир Зеленский с отрывом (72%) опережает всех западных лидеров и председателя КНР Си Цзиньпина, который в данном "рейтинге доверия" оказался на последней строчке. В поддержку лидера Поднебесной высказались лишь 15% опрошенных, тогда как 83% заявили, что "совсем не доверяют или не слишком доверяют" Си Цзиньпину.Хозяин Белого дома Джо Байден снискал доверие лишь половины опрошенных, замыкая плеяду оказавшихся в данном списке западных лидеров. Свое доверие президенту США высказали лишь 48% респондентов, причем лишь небольшая часть - 17% - заявили, что "значительно" доверяют его подходу к решению международных проблем. Другие 31% опрошенных согласились с такой оценкой лишь частично.Вторым по популярности среди опрошенных американцев оказался президент Франции Эммануэль Макрон (55%), третьим - новый канцлер ФРГ Олаф Шольц (53%). Причем последнему, как выяснилось, доверяют меньше американцев, чем его предшественнице Ангеле Меркель по результатам аналогичного опроса, который был проведен в 2021 году.Исследование проводилось среди 3581 взрослого гражданина США с 21 по 27 марта. О погрешности опроса не сообщается.
https://ria.ru/20220330/bayden-1780748086.html
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в мире, сша, владимир зеленский, си цзиньпин, джо байден, франция, китай
08:42 31.03.2022
 
Менее половины американцев доверяют политике Байдена, показал опрос

Pew Research Center: международной политике Байдена доверяют 48 процентов американцев

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве, Польша
Президент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Меньше половины граждан США доверяют президенту Джо Байдену в вопросе ведения международной политики, свидетельствуют результаты опроса, проведенного базирующимся в Вашингтоне исследовательским центром Pew Research Center.
Как показал опрос, Владимир Зеленский с отрывом (72%) опережает всех западных лидеров и председателя КНР Си Цзиньпина, который в данном "рейтинге доверия" оказался на последней строчке. В поддержку лидера Поднебесной высказались лишь 15% опрошенных, тогда как 83% заявили, что "совсем не доверяют или не слишком доверяют" Си Цзиньпину.
Президент США Джо Байден во время встречи с военнослужащими 82-й американской десантной дивизии в Польше - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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Хозяин Белого дома Джо Байден снискал доверие лишь половины опрошенных, замыкая плеяду оказавшихся в данном списке западных лидеров. Свое доверие президенту США высказали лишь 48% респондентов, причем лишь небольшая часть - 17% - заявили, что "значительно" доверяют его подходу к решению международных проблем. Другие 31% опрошенных согласились с такой оценкой лишь частично.
Вторым по популярности среди опрошенных американцев оказался президент Франции Эммануэль Макрон (55%), третьим - новый канцлер ФРГ Олаф Шольц (53%). Причем последнему, как выяснилось, доверяют меньше американцев, чем его предшественнице Ангеле Меркель по результатам аналогичного опроса, который был проведен в 2021 году.
Исследование проводилось среди 3581 взрослого гражданина США с 21 по 27 марта. О погрешности опроса не сообщается.
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