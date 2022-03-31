https://ria.ru/20220331/aviabilety-1781118156.html

Путин призвал обеспечить доступные цены на авиабилеты для россиян

Путин призвал обеспечить доступные цены на авиабилеты для россиян - РИА Новости, 31.03.2022

Путин призвал обеспечить доступные цены на авиабилеты для россиян

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у россиян должна быть возможность приобретать авиабилеты по доступным ценам. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:30

2022-03-31T16:30

2022-03-31T16:44

россия

туризм

туризм

новости - туризм

владимир путин

цены

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_0:283:5424:3334_1920x0_80_0_0_07780dfcdd42e58f06b12eae0656e952.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у россиян должна быть возможность приобретать авиабилеты по доступным ценам.На совещании по развитию авиационных перевозок и авиастроения президент сказал, что доля отечественных самолетов в парке российских авиакомпаний должна вырасти – "конечно, с обеспечением высокого уровня качества надежности и экономической эффективности нашей техники". По его словам, это шанс для российских производителей авиатехники."Это важно и для российских авиакомпаний, в том числе частных, чтобы они развивались как динамичный прибыльный бизнес, и, конечно, для пассажиров, чтобы у них была возможность купить авиабилет по доступной цене", - заявил Путин.

https://ria.ru/20220331/oteli-1781011630.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, туризм, новости - туризм, владимир путин, цены, экономика