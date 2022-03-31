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Путин призвал обеспечить доступные цены на авиабилеты для россиян
Путин призвал обеспечить доступные цены на авиабилеты для россиян - РИА Новости, 31.03.2022
Путин призвал обеспечить доступные цены на авиабилеты для россиян
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у россиян должна быть возможность приобретать авиабилеты по доступным ценам. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:30
2022-03-31T16:30
2022-03-31T16:44
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у россиян должна быть возможность приобретать авиабилеты по доступным ценам.На совещании по развитию авиационных перевозок и авиастроения президент сказал, что доля отечественных самолетов в парке российских авиакомпаний должна вырасти – "конечно, с обеспечением высокого уровня качества надежности и экономической эффективности нашей техники". По его словам, это шанс для российских производителей авиатехники."Это важно и для российских авиакомпаний, в том числе частных, чтобы они развивались как динамичный прибыльный бизнес, и, конечно, для пассажиров, чтобы у них была возможность купить авиабилет по доступной цене", - заявил Путин.
https://ria.ru/20220331/oteli-1781011630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, туризм, новости - туризм, владимир путин, цены, экономика
16:30 31.03.2022 (обновлено: 16:44 31.03.2022)
Путин призвал обеспечить доступные цены на авиабилеты для россиян
Путин: у россиян должна быть возможность приобретать авиабилеты по доступным ценам
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин заявил
, что у россиян должна быть возможность приобретать авиабилеты по доступным ценам.
На совещании по развитию авиационных перевозок и авиастроения президент сказал, что доля отечественных самолетов в парке российских авиакомпаний должна вырасти – "конечно, с обеспечением высокого уровня качества надежности и экономической эффективности нашей техники". По его словам, это шанс для российских производителей авиатехники.
"Это важно и для российских авиакомпаний, в том числе частных, чтобы они развивались как динамичный прибыльный бизнес, и, конечно, для пассажиров, чтобы у них была возможность купить авиабилет по доступной цене", - заявил Путин.