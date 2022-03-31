https://ria.ru/20220331/assignovaniya-1781052581.html

Ленобласть увеличивает ассигнования на соцсферу, дороги и строительство

Ленобласть увеличивает ассигнования на соцсферу, дороги и строительство - РИА Новости, 31.03.2022

Ленобласть увеличивает ассигнования на соцсферу, дороги и строительство

Ленинградской области увеличивают ассигнования на социальную сферу, дороги и строительство, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:02

2022-03-31T13:02

2022-03-31T13:02

ленинградская область

ленинградская область

экономика

жкх

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области увеличивают ассигнования на социальную сферу, дороги и строительство, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Областное Законодательное собрание сразу в трех чтениях одобрило предложенные областным правительством поправки в бюджет текущего года и на плановый период 2023 и 2024 годов.По его словам, бюджет-2022 будет увеличен и по доходам, и по расходам. Возрастет его дефицит, однако большая его часть, как и в предыдущие годы, покрывается за счет остатка денежных средств на 1 января 2022 года, пояснили в пресс-службе.Доходная часть областного бюджета Ленинградской области увеличена в общей сумме на 6,9 миллиарда рублей, расходная часть - на 24,3 миллиарда рублей. Увеличение расходов бюджета Ленинградской области планируется за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, а так же за счет увеличения дефицита областного бюджета.В обладминистрации добавили, что большая часть новых расходов— более 17 миллиардов рублей — пойдет на увеличение бюджетных ассигнований по ключевым направлениям. Так, более 6 миллиардов рублей выделяется дополнительно на дорожное хозяйство, более 2,6 миллиарда рублей ― на строительство, 1,3 миллиарда рублей ― на здравоохранение, более 1 миллиарда рублей ― на образование и 1 миллиард рублей ― на социальную защиту населения.

https://ria.ru/20220324/lenoblast-1779855951.html

https://ria.ru/20220323/lenoblast-1779648230.html

ленинградская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, экономика, жкх