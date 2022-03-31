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Ленобласть увеличивает ассигнования на соцсферу, дороги и строительство - РИА Новости, 31.03.2022
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Ленинградская область
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Ленобласть увеличивает ассигнования на соцсферу, дороги и строительство
Ленобласть увеличивает ассигнования на соцсферу, дороги и строительство - РИА Новости, 31.03.2022
Ленобласть увеличивает ассигнования на соцсферу, дороги и строительство
Ленинградской области увеличивают ассигнования на социальную сферу, дороги и строительство, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:02
2022-03-31T13:02
ленинградская область
ленинградская область
экономика
жкх
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области увеличивают ассигнования на социальную сферу, дороги и строительство, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Областное Законодательное собрание сразу в трех чтениях одобрило предложенные областным правительством поправки в бюджет текущего года и на плановый период 2023 и 2024 годов.По его словам, бюджет-2022 будет увеличен и по доходам, и по расходам. Возрастет его дефицит, однако большая его часть, как и в предыдущие годы, покрывается за счет остатка денежных средств на 1 января 2022 года, пояснили в пресс-службе.Доходная часть областного бюджета Ленинградской области увеличена в общей сумме на 6,9 миллиарда рублей, расходная часть - на 24,3 миллиарда рублей. Увеличение расходов бюджета Ленинградской области планируется за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, а так же за счет увеличения дефицита областного бюджета.В обладминистрации добавили, что большая часть новых расходов— более 17 миллиардов рублей — пойдет на увеличение бюджетных ассигнований по ключевым направлениям. Так, более 6 миллиардов рублей выделяется дополнительно на дорожное хозяйство, более 2,6 миллиарда рублей ― на строительство, 1,3 миллиарда рублей ― на здравоохранение, более 1 миллиарда рублей ― на образование и 1 миллиард рублей ― на социальную защиту населения.
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ленинградская область, экономика, жкх
13:02 31.03.2022
 

Ленобласть увеличивает ассигнования на соцсферу, дороги и строительство

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области увеличивают ассигнования на социальную сферу, дороги и строительство, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Областное Законодательное собрание сразу в трех чтениях одобрило предложенные областным правительством поправки в бюджет текущего года и на плановый период 2023 и 2024 годов.
"Дополнительные средства позволят, в частности, восстановить ассигнования по контрактам, которые были заключены в 2021 году, но по тем или иным причинам не исполнены. Кроме того, в бюджет добавлены средства на решение проблем обманутых дольщиков", — пояснил собеседник агентства.
По его словам, бюджет-2022 будет увеличен и по доходам, и по расходам. Возрастет его дефицит, однако большая его часть, как и в предыдущие годы, покрывается за счет остатка денежных средств на 1 января 2022 года, пояснили в пресс-службе.
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Доходная часть областного бюджета Ленинградской области увеличена в общей сумме на 6,9 миллиарда рублей, расходная часть - на 24,3 миллиарда рублей. Увеличение расходов бюджета Ленинградской области планируется за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, а так же за счет увеличения дефицита областного бюджета.
В обладминистрации добавили, что большая часть новых расходов— более 17 миллиардов рублей — пойдет на увеличение бюджетных ассигнований по ключевым направлениям. Так, более 6 миллиардов рублей выделяется дополнительно на дорожное хозяйство, более 2,6 миллиарда рублей ― на строительство, 1,3 миллиарда рублей ― на здравоохранение, более 1 миллиарда рублей ― на образование и 1 миллиард рублей ― на социальную защиту населения.
"На сегодня бюджет полностью сбалансирован, и основные задачи, которые мы ставили перед собой на 2022 год, обеспечены финансированием. Мы понимаем, что ситуация во многом изменилась, проводим активную работу по каждому контракту, каждому объекту адресной инвестиционной программы, и в случае, если будет объективная необходимость увеличивать ассигнования по тем или иным объектам ― будем это делать, но делать вдумчиво", ― сказал первый зампредседателя областного правительства, председатель комитета финансов региона Роман Марков.
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