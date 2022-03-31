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Страны — соседи Афганистана запустят механизм встреч спецпредставителей - РИА Новости, 31.03.2022
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Страны — соседи Афганистана запустят механизм встреч спецпредставителей
Страны — соседи Афганистана запустят механизм встреч спецпредставителей - РИА Новости, 31.03.2022
Страны — соседи Афганистана запустят механизм встреч спецпредставителей
Страны-соседи Афганистана на встрече в Китае решили запустить механизм регулярных встреч спецпредставителей по афганскому вопросу, говорится в заявлении на... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:03
2022-03-31T12:20
в мире
китай
ван и (политик)
мид кнр
сергей лавров
мохаммад хасан ахунд
россия
узбекистан
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ПЕКИН, 31 мар – РИА Новости. Страны-соседи Афганистана на встрече в Китае решили запустить механизм регулярных встреч спецпредставителей по афганскому вопросу, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.Третья министерская конференции стран-соседей Афганистана состоялась в четверг в китайском Туньси восточной провинции Аньхой, в ней принял участие глава МИД России Сергей Лавров, а также главы внешнеполитических ведомств и представители Китая, Пакистана, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.По итогам встречи министр иностранных дел Китая Ван И в восьми пунктах суммировал результаты переговоров, по которым все стороны пришли к консенсусу."Во-первых, подчеркиваем уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности Афганистана, поддерживаем, чтобы афганский народ самостоятельно определял судьбу страны и искал путь развития, соответствующий его национальным особенностям и современным тенденциям", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Стороны также отметили усилия, которые приложило временное афганское правительство за последние полгода, и призвали афганскую сторону путем диалога и консультаций достичь национального примирения и внутреннего единства, создать инклюзивное правительство с широким представительством, придерживаться умеренности и сдержанности в управлении, а также принципов добрососедства."Выражаем общую обеспокоенность террористической деятельностью на территории Афганистана и призываем Афганистан отмежеваться от всех террористических организаций, включая (запрещенные в РФ - ред.) "Исламское государство"* и "Исламское движение Восточного Туркестана"*, решительно бороться с ними и окончательно их ликвидировать", - добавил Ван И.Помимо прочего, присутствующие на встрече согласились продолжить играть особую роль механизма координации и сотрудничества соседей Афганистана, и запустить механизм регулярных встреч спецпредставителей по афганскому вопросу соседних с Афганистаном стран, а также создать три рабочие группы - по политике и дипломатии, экономике и гуманитарным вопросам, по безопасности и стабильности, чтобы содействовать реализации результатов, которых удалось добиться в ходе всех уже состоявшихся встреч глав внешнеполитических ведомств.Вместе с тем стороны выразили обеспокоенность серьезными гуманитарными трудностями, с которыми сталкивается Афганистан, и приняли решение продолжить оказывать гуманитарную помощь афганскому народу, поддерживать экономическое восстановление и независимое развитие Афганистана, а также укреплять региональное взаимодействие.В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"** находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"**.*Организация признана террористической и запрещена в России**Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220331/lavrov-1780995695.html
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китай
россия
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в мире, китай, ван и (политик), мид кнр, сергей лавров, мохаммад хасан ахунд, россия, узбекистан, иран, исламское государство, исламское движение восточного туркестана
12:03 31.03.2022 (обновлено: 12:20 31.03.2022)
 
Страны — соседи Афганистана запустят механизм встреч спецпредставителей

МИД Китая: страны — соседи Афганистана запустят механизм регулярных встреч представителей

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
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ПЕКИН, 31 мар – РИА Новости. Страны-соседи Афганистана на встрече в Китае решили запустить механизм регулярных встреч спецпредставителей по афганскому вопросу, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Третья министерская конференции стран-соседей Афганистана состоялась в четверг в китайском Туньси восточной провинции Аньхой, в ней принял участие глава МИД России Сергей Лавров, а также главы внешнеполитических ведомств и представители Китая, Пакистана, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
08:09
Лавров встретился с и.о. главы МИД Афганистана
По итогам встречи министр иностранных дел Китая Ван И в восьми пунктах суммировал результаты переговоров, по которым все стороны пришли к консенсусу.
"Во-первых, подчеркиваем уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности Афганистана, поддерживаем, чтобы афганский народ самостоятельно определял судьбу страны и искал путь развития, соответствующий его национальным особенностям и современным тенденциям", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Стороны также отметили усилия, которые приложило временное афганское правительство за последние полгода, и призвали афганскую сторону путем диалога и консультаций достичь национального примирения и внутреннего единства, создать инклюзивное правительство с широким представительством, придерживаться умеренности и сдержанности в управлении, а также принципов добрососедства.
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 13:48
Китай призвал США снять санкции с Афганистана и разморозить активы
"Выражаем общую обеспокоенность террористической деятельностью на территории Афганистана и призываем Афганистан отмежеваться от всех террористических организаций, включая (запрещенные в РФ - ред.) "Исламское государство"* и "Исламское движение Восточного Туркестана"*, решительно бороться с ними и окончательно их ликвидировать", - добавил Ван И.
Помимо прочего, присутствующие на встрече согласились продолжить играть особую роль механизма координации и сотрудничества соседей Афганистана, и запустить механизм регулярных встреч спецпредставителей по афганскому вопросу соседних с Афганистаном стран, а также создать три рабочие группы - по политике и дипломатии, экономике и гуманитарным вопросам, по безопасности и стабильности, чтобы содействовать реализации результатов, которых удалось добиться в ходе всех уже состоявшихся встреч глав внешнеполитических ведомств.
Вместе с тем стороны выразили обеспокоенность серьезными гуманитарными трудностями, с которыми сталкивается Афганистан, и приняли решение продолжить оказывать гуманитарную помощь афганскому народу, поддерживать экономическое восстановление и независимое развитие Афганистана, а также укреплять региональное взаимодействие.
Пассажиры в международном аэропорту Борисполь в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 04:39
СМИ: бежавшие из Афганистана семьи эвакуировались с Украины
В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"** находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"**.
*Организация признана террористической и запрещена в России
**Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
 
В миреКитайВан И (политик)МИД КНРСергей ЛавровМохаммад Хасан АхундРоссияУзбекистанИранИсламское государствоИсламское движение Восточного Туркестана
 
 
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