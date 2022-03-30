https://ria.ru/20220330/vulkany-1780444601.html

Туры на вулканы. Необычный и активный отдых на Камчатке и Курилах

Туры на вулканы. Необычный и активный отдых на Камчатке и Курилах - РИА Новости, 30.03.2022

Туры на вулканы. Необычный и активный отдых на Камчатке и Курилах

"Да пошлет нам Бог извержение!" — именно этот тост первым произнесут вулканологи в день профессионального праздника 30 марта. Благодаря их ежедневному труду... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T08:10

2022-03-30T08:10

2022-03-30T07:59

туризм

россия

курильские острова

петропавловск-камчатский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

туризм

камчатский край

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Ольга Кабанова. "Да пошлет нам Бог извержение!" — именно этот тост первым произнесут вулканологи в день профессионального праздника 30 марта. Благодаря их ежедневному труду туристы со всего мира могут безопасно посещать вулканы пешком и на лыжах — или разглядывать их с воздуха во время вертолетной экскурсии. О том, как появилась эта романтическая специальность, что надо для восхождения и какой тур выбрать, — в материале РИА Новости.Виновата профдеформация"Тридцатого марта 1956 года на Камчатке произошло катастрофическое извержение. Вулкан Безымянный, спавший около 1500 лет, проснулся и взрывом снес треть построек, сформировав пепловую колонну высотой в 37 метров! Это событие подарило нам День вулканолога", — рассказывает ведущий инженер Камчатского филиала Геофизической службы РАН Оксана Соболевская.Тогда же появился и тот самый тост. Казалось бы, зачем просить у Бога то, что уничтожит все на своем пути? У специалистов ответ простой — виновата профдеформация: практически каждый хочет увидеть чудо природы собственными глазами.Вулканология как наука зародилась чуть раньше — в 1935-м — с образования первой исследовательской станции в камчатском поселке Ключи. С тех пор геологи, сейсмологи, петрологи, геохимики и другие специалисты, работающие с вулканами, ежедневно изучают их строение, природу и прогнозируют извержения.Профессию часто называют романтичной. Однако есть нюансы."Вулканолог должен находить решение в нестандартных ситуациях, отвечать за свои действия, быть смелым — во время работы есть риск провалиться в трещину ледников, получить отравление вулканическими газами, попасть под мощный пеплопад или камнепад, получить серьезные ожоги во время отбора образцов", — поясняет Соболевская.И все же соглашается: да, доля романтики тут есть. Ведь только представители этой профессии имеют уникальную возможность стать свидетелями "гнева" огнедышащих гигантов и в буквальном смысле прикоснуться к лаве.Инопланетные пейзажиСейчас не только специалисты, но и туристы могут забраться на вершину и заглянуть в кратер. В России все вулканы сосредоточены на Камчатке и Курильских островах."Активных в нашей стране около 70, — говорит Оксана Соболевская. — Для туриста доступны те, на которые он хочет попасть. Вопрос только в том, как он это сделает".Официально восхождения на полуострове начали организовывать в 1963 году, но любители забрались на Авачинский вулкан еще в 1824-м, рассказывают в компании "Камчатка Гранд Тур". И если раньше любителей острых ощущений водили, в основном, к Долине гейзеров и вулкану Карымскому, то теперь от разнообразия маршрутов разбегаются глаза.Хочешь — бери вертолетную экскурсию и любуйся инопланетными пейзажами с воздуха, хочешь — покоряй вершины пешком в компании инструктора-проводника. Высокий сезон — с июля по октябрь.Есть и зимний, экстремальный, вариант — хелиски: подъем на вертолете на самый верх и спуск на лыжах или сноуборде по неподготовленному склону."На Камчатке наиболее популярны вулканы Авачинский, Мутновский, Горелый, Плоский Толбачик, на Курилах — Баранского, Менделеева, Головнина, реже Тятя, — перечисляет генеральный директор ООО "Адвенче" Алексей Юдин. — Все они доступны для людей без специальной подготовки".Для восхождения на Корякский уже нужно крепкое здоровье — путь пролегает на высоте, где начинается гипоксия, предупреждает гид-инструктор компании "Камчатка Гранд Тур" Владимир Поутьянин. А для похода к вулканам Ключевской группы вообще требуется опыт альпинизма.Планируя путешествие, не надо строить иллюзии: извержение своими глазами вы вряд ли увидите. "Это везение", — отмечает Алексей Юдин.Однако, по словам Владимира Поутьянина, прямо сейчас активен вулкан Безымянный: туристы могут наблюдать за извержением, но не приближаясь к нему ближе чем на пять километров. Улыбалась удача и раньше: в 1991-м, например, лавовый поток был виден из Петропавловска-Камчатского — в 25 километрах от бушующего Авачинского вулкана.Кроссовки расплавятся, а сердце остановитсяНельзя просто так купить путевку и отправиться в пешее восхождение, считают эксперты. К такому приключению нужно готовиться, желательно — сильно заранее."Мы советуем увеличивать физическую нагрузку, ходить по лестницам. Если не можете определить свои возможности, поднимитесь на девятый этаж, спуститесь вниз и прислушайтесь: как бьется сердце, как повели себя колени", — говорит Владимир Поутьянин.Чтобы восхождение далось легко, нужно проходить в день хотя бы десять-пятнадцать километров, отмечают в образовательно-научном центре "Ойкумена". Если чувствуете, что не готовы, лучше не испытывать судьбу (и возможности организма) и отложить поездку.Восхождения, по словам Алексея Юдина, также не рекомендуют детям до восьми лет, беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями суставов и сердечно-сосудистой системы, если есть риск инфаркта или инсульта. Спойлер: на вершине сердце может остановиться и у полностью здоровых — от неописуемой красоты вокруг.Даже если по всем параметрам вы подходите, это еще не все. Вторая составляющая успеха — правильная экипировка."Для подъема на вулкан нужна крепкая обувь, — объясняет Алексей Юдин. — В идеале — треккинговые ботинки, хорошо фиксирующие голеностоп. Если их нет — берцы. Кроссовки могут развалиться: подошва просто расплавится"."Снаряжение обеспечивает не только комфорт, но и безопасность, — добавляет Владимир Поутьянин. — Рекомендуем несколько слоев одежды, обеспечивающих эффект "луковки": футболку, флиску, влагонепроницаемую и ветронепродуваемую куртку, жилет".В "Ойкумене" также советуют брать с собой солнцезащитные очки, налобный фонарь, небольшую аптечку, воду или термос с чаем и перекус, желательно сладкий: на высоте состояние организма меняется, шоколадка или батончик могут выручить при ухудшении самочувствия."Любой активный отдых в дикой природе связан с определенными рисками, —предупреждает Владимир Поутьянин. — На Камчатке есть сыпучие шлаковые, глиняно-скользкие, экстремально горячие поверхности, требующие повышенной внимательности туристов и сопровождающих".Но бояться и переживать, по его словам, не стоит: гиды всегда внимательно следят за участниками во время восхождения, а специалисты из института вулканологии информируют организаторов в случае возникновения угрозы извержения. Также о выходе группы на маршрут всегда знают в МЧС.Не треккингом единымПомимо классических экскурсионных туров, на Камчатке есть множество других способов познакомиться с вулканами и стать ближе к природе. Например, недавно образовательно-научный центр "Ойкумена" запустил первую смену "ЭкоКэмпа" — лагеря "с глубоким погружением в экологическую повестку".В программе — выезды в живописные уголки региона, в том числе и к вулканам, мастер-классы, трансформационные игры, лекции и познавательные дискуссии на разные темы — от энергетики до жизни в дикой природе. Продолжительность смены — от семи до 14 дней."Мы хотим сформировать у людей экологическое мышление, — объясняют в "Ойкумене". — Верим, что после кэмпа участники станут иначе смотреть на взаимоотношения человека и природы, получат опыт уважения к ней".Основатель центра Сергей Самойленко по совместительству — еще и один из создателей музея "Вулканариум", который в прошлом году признали лучшим инновационным проектом в области туризма. В нем, кстати, с вулканами могут познакомиться те, кому по разным причинам запрещены восхождения (ну и все остальные охотники за знаниями)."Особенность музея — его интерактивность. Посетители могут увидеть извержения, побывать в лавовой пещере, прикоснуться к многовековым камням, узнать о происхождении и значении вулканов мира для жизни всей планеты. Это наш семейный проект", — рассказывает Сергей.В 2023-м на Камчатке начнется строительство огромного туристического кластера — парка "Три вулкана", в который войдут курорт "Сопка Горячая" с комплексом геотермальных отелей и горнолыжными объектами, геопарк с пешеходными маршрутами, пассажирский морской терминал, панорамный комплекс на вулкане Вилючинский, глэмпинги и туристские лагеря."Миссия проекта — в развитии комфортного, безопасного и ответственного туризма в регионе, — поясняют представители парка. — Путешествия к вулканам станут более доступными, при этом первозданная природа полуострова сохранится".Планируется, что первых гостей парк примет в 2024 году.По карману не каждомуОтдых на Камчатке — один из самых дорогих в России. У "Интуриста", например, недельный тур "Весенний микс" с выездами в апреле-мае стоит 228 тысяч рублей на двоих. PAC Group предлагает поездки продолжительностью от шести до 12 ночей за 155-273 тысячи — тоже за двоих.У "Русского экспресса" есть варианты подешевле, но и покороче. За 38 тысяч рублей с человека (без учета перелета) можно отправиться в четырехдневное путешествие, но за такой короткий срок полноценного познакомиться с регионом не удастся."Несмотря на то что у нас есть предложения от 49 тысяч рублей с человека, клиенты чаще всего выбирают туры в ценовом диапазоне 100-250 тысяч, — говорит Алексей Юдин. — Людям важнее насыщенность программы, чем цена".В зависимости от количества дней в нее также включают экскурсии в знаменитую Долину гейзеров, рыбалку, отдых на термальных источниках, треккинг по нетронутыми цивилизацией природным паркам, знакомство с медведями и китами, заплывы на sup-серфах и, если повезет, приготовление маршмеллоу прямо на лаве. Ну и питание с проживанием (в отелях, глэмпингах или палатках), конечно, тоже.Если поездка предстоит зимой, организаторы, помимо прочего, порадуют участников снегоходными турами и катанием на собачьих упряжках.Если "собирать" поездку самостоятельно, сэкономить вряд ли получится. Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского стоят от 30 до 100 тысяч рублей (зависит от того, насколько заранее вы позаботились о покупке), средняя стоимость проживания в отеле — три-четыре тысячи за двухместный номер в сутки.Экскурсии тоже нужно покупать отдельно. Самая крутая, конечно, вертолетная. В "Интуристе" за нее просят 30 тысяч рублей с человека.Но и организаторы, и сами туристы сходятся во мнении, что поездка того стоит: по их мнению, увидеть вулканы и гейзеры, познакомиться с медведями, от души наесться красной икры и искупаться в горячих источниках нужно хотя бы раз в жизни.

https://ria.ru/20220219/tuva-1773265937.html

россия

курильские острова

петропавловск-камчатский

камчатский край

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, курильские острова, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, туризм, камчатский край, туристы, вулкан, куда поехать, природа, цены, животные, куда можно лететь