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Туры на вулканы. Необычный и активный отдых на Камчатке и Курилах - РИА Новости, 30.03.2022
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Туризм
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Туры на вулканы. Необычный и активный отдых на Камчатке и Курилах
Туры на вулканы. Необычный и активный отдых на Камчатке и Курилах - РИА Новости, 30.03.2022
Туры на вулканы. Необычный и активный отдых на Камчатке и Курилах
"Да пошлет нам Бог извержение!" — именно этот тост первым произнесут вулканологи в день профессионального праздника 30 марта. Благодаря их ежедневному труду... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T08:10
2022-03-30T07:59
туризм
россия
курильские острова
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
туризм
камчатский край
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Ольга Кабанова. "Да пошлет нам Бог извержение!" — именно этот тост первым произнесут вулканологи в день профессионального праздника 30 марта. Благодаря их ежедневному труду туристы со всего мира могут безопасно посещать вулканы пешком и на лыжах — или разглядывать их с воздуха во время вертолетной экскурсии. О том, как появилась эта романтическая специальность, что надо для восхождения и какой тур выбрать, — в материале РИА Новости.Виновата профдеформация"Тридцатого марта 1956 года на Камчатке произошло катастрофическое извержение. Вулкан Безымянный, спавший около 1500 лет, проснулся и взрывом снес треть построек, сформировав пепловую колонну высотой в 37 метров! Это событие подарило нам День вулканолога", — рассказывает ведущий инженер Камчатского филиала Геофизической службы РАН Оксана Соболевская.Тогда же появился и тот самый тост. Казалось бы, зачем просить у Бога то, что уничтожит все на своем пути? У специалистов ответ простой — виновата профдеформация: практически каждый хочет увидеть чудо природы собственными глазами.Вулканология как наука зародилась чуть раньше — в 1935-м — с образования первой исследовательской станции в камчатском поселке Ключи. С тех пор геологи, сейсмологи, петрологи, геохимики и другие специалисты, работающие с вулканами, ежедневно изучают их строение, природу и прогнозируют извержения.Профессию часто называют романтичной. Однако есть нюансы."Вулканолог должен находить решение в нестандартных ситуациях, отвечать за свои действия, быть смелым — во время работы есть риск провалиться в трещину ледников, получить отравление вулканическими газами, попасть под мощный пеплопад или камнепад, получить серьезные ожоги во время отбора образцов", — поясняет Соболевская.И все же соглашается: да, доля романтики тут есть. Ведь только представители этой профессии имеют уникальную возможность стать свидетелями "гнева" огнедышащих гигантов и в буквальном смысле прикоснуться к лаве.Инопланетные пейзажиСейчас не только специалисты, но и туристы могут забраться на вершину и заглянуть в кратер. В России все вулканы сосредоточены на Камчатке и Курильских островах."Активных в нашей стране около 70, — говорит Оксана Соболевская. — Для туриста доступны те, на которые он хочет попасть. Вопрос только в том, как он это сделает".Официально восхождения на полуострове начали организовывать в 1963 году, но любители забрались на Авачинский вулкан еще в 1824-м, рассказывают в компании "Камчатка Гранд Тур". И если раньше любителей острых ощущений водили, в основном, к Долине гейзеров и вулкану Карымскому, то теперь от разнообразия маршрутов разбегаются глаза.Хочешь — бери вертолетную экскурсию и любуйся инопланетными пейзажами с воздуха, хочешь — покоряй вершины пешком в компании инструктора-проводника. Высокий сезон — с июля по октябрь.Есть и зимний, экстремальный, вариант — хелиски: подъем на вертолете на самый верх и спуск на лыжах или сноуборде по неподготовленному склону."На Камчатке наиболее популярны вулканы Авачинский, Мутновский, Горелый, Плоский Толбачик, на Курилах — Баранского, Менделеева, Головнина, реже Тятя, — перечисляет генеральный директор ООО "Адвенче" Алексей Юдин. — Все они доступны для людей без специальной подготовки".Для восхождения на Корякский уже нужно крепкое здоровье — путь пролегает на высоте, где начинается гипоксия, предупреждает гид-инструктор компании "Камчатка Гранд Тур" Владимир Поутьянин. А для похода к вулканам Ключевской группы вообще требуется опыт альпинизма.Планируя путешествие, не надо строить иллюзии: извержение своими глазами вы вряд ли увидите. "Это везение", — отмечает Алексей Юдин.Однако, по словам Владимира Поутьянина, прямо сейчас активен вулкан Безымянный: туристы могут наблюдать за извержением, но не приближаясь к нему ближе чем на пять километров. Улыбалась удача и раньше: в 1991-м, например, лавовый поток был виден из Петропавловска-Камчатского — в 25 километрах от бушующего Авачинского вулкана.Кроссовки расплавятся, а сердце остановитсяНельзя просто так купить путевку и отправиться в пешее восхождение, считают эксперты. К такому приключению нужно готовиться, желательно — сильно заранее."Мы советуем увеличивать физическую нагрузку, ходить по лестницам. Если не можете определить свои возможности, поднимитесь на девятый этаж, спуститесь вниз и прислушайтесь: как бьется сердце, как повели себя колени", — говорит Владимир Поутьянин.Чтобы восхождение далось легко, нужно проходить в день хотя бы десять-пятнадцать километров, отмечают в образовательно-научном центре "Ойкумена". Если чувствуете, что не готовы, лучше не испытывать судьбу (и возможности организма) и отложить поездку.Восхождения, по словам Алексея Юдина, также не рекомендуют детям до восьми лет, беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями суставов и сердечно-сосудистой системы, если есть риск инфаркта или инсульта. Спойлер: на вершине сердце может остановиться и у полностью здоровых — от неописуемой красоты вокруг.Даже если по всем параметрам вы подходите, это еще не все. Вторая составляющая успеха — правильная экипировка."Для подъема на вулкан нужна крепкая обувь, — объясняет Алексей Юдин. — В идеале — треккинговые ботинки, хорошо фиксирующие голеностоп. Если их нет — берцы. Кроссовки могут развалиться: подошва просто расплавится"."Снаряжение обеспечивает не только комфорт, но и безопасность, — добавляет Владимир Поутьянин. — Рекомендуем несколько слоев одежды, обеспечивающих эффект "луковки": футболку, флиску, влагонепроницаемую и ветронепродуваемую куртку, жилет".В "Ойкумене" также советуют брать с собой солнцезащитные очки, налобный фонарь, небольшую аптечку, воду или термос с чаем и перекус, желательно сладкий: на высоте состояние организма меняется, шоколадка или батончик могут выручить при ухудшении самочувствия."Любой активный отдых в дикой природе связан с определенными рисками, —предупреждает Владимир Поутьянин. — На Камчатке есть сыпучие шлаковые, глиняно-скользкие, экстремально горячие поверхности, требующие повышенной внимательности туристов и сопровождающих".Но бояться и переживать, по его словам, не стоит: гиды всегда внимательно следят за участниками во время восхождения, а специалисты из института вулканологии информируют организаторов в случае возникновения угрозы извержения. Также о выходе группы на маршрут всегда знают в МЧС.Не треккингом единымПомимо классических экскурсионных туров, на Камчатке есть множество других способов познакомиться с вулканами и стать ближе к природе. Например, недавно образовательно-научный центр "Ойкумена" запустил первую смену "ЭкоКэмпа" — лагеря "с глубоким погружением в экологическую повестку".В программе — выезды в живописные уголки региона, в том числе и к вулканам, мастер-классы, трансформационные игры, лекции и познавательные дискуссии на разные темы — от энергетики до жизни в дикой природе. Продолжительность смены — от семи до 14 дней."Мы хотим сформировать у людей экологическое мышление, — объясняют в "Ойкумене". — Верим, что после кэмпа участники станут иначе смотреть на взаимоотношения человека и природы, получат опыт уважения к ней".Основатель центра Сергей Самойленко по совместительству — еще и один из создателей музея "Вулканариум", который в прошлом году признали лучшим инновационным проектом в области туризма. В нем, кстати, с вулканами могут познакомиться те, кому по разным причинам запрещены восхождения (ну и все остальные охотники за знаниями)."Особенность музея — его интерактивность. Посетители могут увидеть извержения, побывать в лавовой пещере, прикоснуться к многовековым камням, узнать о происхождении и значении вулканов мира для жизни всей планеты. Это наш семейный проект", — рассказывает Сергей.В 2023-м на Камчатке начнется строительство огромного туристического кластера — парка "Три вулкана", в который войдут курорт "Сопка Горячая" с комплексом геотермальных отелей и горнолыжными объектами, геопарк с пешеходными маршрутами, пассажирский морской терминал, панорамный комплекс на вулкане Вилючинский, глэмпинги и туристские лагеря."Миссия проекта — в развитии комфортного, безопасного и ответственного туризма в регионе, — поясняют представители парка. — Путешествия к вулканам станут более доступными, при этом первозданная природа полуострова сохранится".Планируется, что первых гостей парк примет в 2024 году.По карману не каждомуОтдых на Камчатке — один из самых дорогих в России. У "Интуриста", например, недельный тур "Весенний микс" с выездами в апреле-мае стоит 228 тысяч рублей на двоих. PAC Group предлагает поездки продолжительностью от шести до 12 ночей за 155-273 тысячи — тоже за двоих.У "Русского экспресса" есть варианты подешевле, но и покороче. За 38 тысяч рублей с человека (без учета перелета) можно отправиться в четырехдневное путешествие, но за такой короткий срок полноценного познакомиться с регионом не удастся."Несмотря на то что у нас есть предложения от 49 тысяч рублей с человека, клиенты чаще всего выбирают туры в ценовом диапазоне 100-250 тысяч, — говорит Алексей Юдин. — Людям важнее насыщенность программы, чем цена".В зависимости от количества дней в нее также включают экскурсии в знаменитую Долину гейзеров, рыбалку, отдых на термальных источниках, треккинг по нетронутыми цивилизацией природным паркам, знакомство с медведями и китами, заплывы на sup-серфах и, если повезет, приготовление маршмеллоу прямо на лаве. Ну и питание с проживанием (в отелях, глэмпингах или палатках), конечно, тоже.Если поездка предстоит зимой, организаторы, помимо прочего, порадуют участников снегоходными турами и катанием на собачьих упряжках.Если "собирать" поездку самостоятельно, сэкономить вряд ли получится. Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского стоят от 30 до 100 тысяч рублей (зависит от того, насколько заранее вы позаботились о покупке), средняя стоимость проживания в отеле — три-четыре тысячи за двухместный номер в сутки.Экскурсии тоже нужно покупать отдельно. Самая крутая, конечно, вертолетная. В "Интуристе" за нее просят 30 тысяч рублей с человека.Но и организаторы, и сами туристы сходятся во мнении, что поездка того стоит: по их мнению, увидеть вулканы и гейзеры, познакомиться с медведями, от души наесться красной икры и искупаться в горячих источниках нужно хотя бы раз в жизни.
https://ria.ru/20220219/tuva-1773265937.html
россия
курильские острова
петропавловск-камчатский
камчатский край
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2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
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россия, курильские острова, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, туризм, камчатский край, туристы, вулкан, куда поехать, природа, цены, животные, куда можно лететь
08:10 30.03.2022
 

Туры на вулканы. Необычный и активный отдых на Камчатке и Курилах

© РИА Новости / Алексей ФилипповГорода России. Петропавловск–Камчатский
Города России. Петропавловск–Камчатский - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Ольга Кабанова. "Да пошлет нам Бог извержение!" — именно этот тост первым произнесут вулканологи в день профессионального праздника 30 марта. Благодаря их ежедневному труду туристы со всего мира могут безопасно посещать вулканы пешком и на лыжах — или разглядывать их с воздуха во время вертолетной экскурсии. О том, как появилась эта романтическая специальность, что надо для восхождения и какой тур выбрать, — в материале РИА Новости.

Виновата профдеформация

"Тридцатого марта 1956 года на Камчатке произошло катастрофическое извержение. Вулкан Безымянный, спавший около 1500 лет, проснулся и взрывом снес треть построек, сформировав пепловую колонну высотой в 37 метров! Это событие подарило нам День вулканолога", — рассказывает ведущий инженер Камчатского филиала Геофизической службы РАН Оксана Соболевская.
Тогда же появился и тот самый тост. Казалось бы, зачем просить у Бога то, что уничтожит все на своем пути? У специалистов ответ простой — виновата профдеформация: практически каждый хочет увидеть чудо природы собственными глазами.
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкИзвержение вулкана Плоский Толбачик на Камчатке
Извержение вулкана Плоский Толбачик на Камчатке - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Извержение вулкана Плоский Толбачик на Камчатке
Вулканология как наука зародилась чуть раньше — в 1935-м — с образования первой исследовательской станции в камчатском поселке Ключи. С тех пор геологи, сейсмологи, петрологи, геохимики и другие специалисты, работающие с вулканами, ежедневно изучают их строение, природу и прогнозируют извержения.
Профессию часто называют романтичной. Однако есть нюансы.
"Вулканолог должен находить решение в нестандартных ситуациях, отвечать за свои действия, быть смелым — во время работы есть риск провалиться в трещину ледников, получить отравление вулканическими газами, попасть под мощный пеплопад или камнепад, получить серьезные ожоги во время отбора образцов", — поясняет Соболевская.
© Фото : Алексей ЮдинКорякский вулкан
Корякский вулкан - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Фото : Алексей Юдин
Корякский вулкан
И все же соглашается: да, доля романтики тут есть. Ведь только представители этой профессии имеют уникальную возможность стать свидетелями "гнева" огнедышащих гигантов и в буквальном смысле прикоснуться к лаве.

Инопланетные пейзажи

Сейчас не только специалисты, но и туристы могут забраться на вершину и заглянуть в кратер. В России все вулканы сосредоточены на Камчатке и Курильских островах.
"Активных в нашей стране около 70, — говорит Оксана Соболевская. — Для туриста доступны те, на которые он хочет попасть. Вопрос только в том, как он это сделает".
© РИА Новости / Александр ПирагисВулкан Горелый
Вулкан Горелый - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
Вулкан Горелый
Официально восхождения на полуострове начали организовывать в 1963 году, но любители забрались на Авачинский вулкан еще в 1824-м, рассказывают в компании "Камчатка Гранд Тур". И если раньше любителей острых ощущений водили, в основном, к Долине гейзеров и вулкану Карымскому, то теперь от разнообразия маршрутов разбегаются глаза.
Хочешь — бери вертолетную экскурсию и любуйся инопланетными пейзажами с воздуха, хочешь — покоряй вершины пешком в компании инструктора-проводника. Высокий сезон — с июля по октябрь.
Есть и зимний, экстремальный, вариант — хелиски: подъем на вертолете на самый верх и спуск на лыжах или сноуборде по неподготовленному склону.
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкТуристы смотрят на вулкан Мутновский с вершины вулкана Горелого
Туристы смотрят на вулкан Мутновский с вершины вулкана Горелого - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Туристы смотрят на вулкан Мутновский с вершины вулкана Горелого
"На Камчатке наиболее популярны вулканы Авачинский, Мутновский, Горелый, Плоский Толбачик, на Курилах — Баранского, Менделеева, Головнина, реже Тятя, — перечисляет генеральный директор ООО "Адвенче" Алексей Юдин. — Все они доступны для людей без специальной подготовки".
Для восхождения на Корякский уже нужно крепкое здоровье — путь пролегает на высоте, где начинается гипоксия, предупреждает гид-инструктор компании "Камчатка Гранд Тур" Владимир Поутьянин. А для похода к вулканам Ключевской группы вообще требуется опыт альпинизма.
Планируя путешествие, не надо строить иллюзии: извержение своими глазами вы вряд ли увидите. "Это везение", — отмечает Алексей Юдин.
© Александр ПирагисВулкан Плоский Толбачик
Вулкан Плоский Толбачик
© Александр Пирагис
Вулкан Плоский Толбачик
Однако, по словам Владимира Поутьянина, прямо сейчас активен вулкан Безымянный: туристы могут наблюдать за извержением, но не приближаясь к нему ближе чем на пять километров. Улыбалась удача и раньше: в 1991-м, например, лавовый поток был виден из Петропавловска-Камчатского — в 25 километрах от бушующего Авачинского вулкана.

Кроссовки расплавятся, а сердце остановится

Нельзя просто так купить путевку и отправиться в пешее восхождение, считают эксперты. К такому приключению нужно готовиться, желательно — сильно заранее.
"Мы советуем увеличивать физическую нагрузку, ходить по лестницам. Если не можете определить свои возможности, поднимитесь на девятый этаж, спуститесь вниз и прислушайтесь: как бьется сердце, как повели себя колени", — говорит Владимир Поутьянин.
© Фото : ООО Гранд / Владимир ПоутьянинМутновский вулкан
Мутновский вулкан
1 из 3
Мутновский вулкан
© Фото : ООО Гранд / Владимир Поутьянин
© Фото : Алексей ЮдинВилючинский вулкан
Вилючинский вулкан
2 из 3
Вилючинский вулкан
© Фото : Алексей Юдин
CC BY 2.0 / kuhnmi / TolbachikВулканы Острый и Плоский Толбачик и лавовое поле перед ними
Вулканы Острый и Плоский Толбачик и лавовое поле перед ними
3 из 3
Вулканы Острый и Плоский Толбачик и лавовое поле перед ними
CC BY 2.0 / kuhnmi / Tolbachik
1 из 3
Мутновский вулкан
© Фото : ООО Гранд / Владимир Поутьянин
2 из 3
Вилючинский вулкан
© Фото : Алексей Юдин
3 из 3
Вулканы Острый и Плоский Толбачик и лавовое поле перед ними
CC BY 2.0 / kuhnmi / Tolbachik
Чтобы восхождение далось легко, нужно проходить в день хотя бы десять-пятнадцать километров, отмечают в образовательно-научном центре "Ойкумена". Если чувствуете, что не готовы, лучше не испытывать судьбу (и возможности организма) и отложить поездку.
Восхождения, по словам Алексея Юдина, также не рекомендуют детям до восьми лет, беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями суставов и сердечно-сосудистой системы, если есть риск инфаркта или инсульта. Спойлер: на вершине сердце может остановиться и у полностью здоровых — от неописуемой красоты вокруг.
© Александр СокоренкоВулкан Плоский Толбачик
Вулкан Плоский Толбачик
© Александр Сокоренко
Вулкан Плоский Толбачик
Даже если по всем параметрам вы подходите, это еще не все. Вторая составляющая успеха — правильная экипировка.
"Для подъема на вулкан нужна крепкая обувь, — объясняет Алексей Юдин. — В идеале — треккинговые ботинки, хорошо фиксирующие голеностоп. Если их нет — берцы. Кроссовки могут развалиться: подошва просто расплавится".
"Снаряжение обеспечивает не только комфорт, но и безопасность, — добавляет Владимир Поутьянин. — Рекомендуем несколько слоев одежды, обеспечивающих эффект "луковки": футболку, флиску, влагонепроницаемую и ветронепродуваемую куртку, жилет".
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкАэропорт Петропавловск-Камчатский
Аэропорт Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Аэропорт Петропавловск-Камчатский
В "Ойкумене" также советуют брать с собой солнцезащитные очки, налобный фонарь, небольшую аптечку, воду или термос с чаем и перекус, желательно сладкий: на высоте состояние организма меняется, шоколадка или батончик могут выручить при ухудшении самочувствия.
"Любой активный отдых в дикой природе связан с определенными рисками, —предупреждает Владимир Поутьянин. — На Камчатке есть сыпучие шлаковые, глиняно-скользкие, экстремально горячие поверхности, требующие повышенной внимательности туристов и сопровождающих".
© Фото предоставлено образовательно-научным центром "Ойкумена"Авачинский вулкан
Авачинский вулкан
© Фото предоставлено образовательно-научным центром "Ойкумена"
Авачинский вулкан
Но бояться и переживать, по его словам, не стоит: гиды всегда внимательно следят за участниками во время восхождения, а специалисты из института вулканологии информируют организаторов в случае возникновения угрозы извержения. Также о выходе группы на маршрут всегда знают в МЧС.

Не треккингом единым

Помимо классических экскурсионных туров, на Камчатке есть множество других способов познакомиться с вулканами и стать ближе к природе. Например, недавно образовательно-научный центр "Ойкумена" запустил первую смену "ЭкоКэмпа" — лагеря "с глубоким погружением в экологическую повестку".
© Алексей ДружининИльинская сопка
Ильинская сопка
© Алексей Дружинин
Ильинская сопка
В программе — выезды в живописные уголки региона, в том числе и к вулканам, мастер-классы, трансформационные игры, лекции и познавательные дискуссии на разные темы — от энергетики до жизни в дикой природе. Продолжительность смены — от семи до 14 дней.
"Мы хотим сформировать у людей экологическое мышление, — объясняют в "Ойкумене". — Верим, что после кэмпа участники станут иначе смотреть на взаимоотношения человека и природы, получат опыт уважения к ней".
Основатель центра Сергей Самойленко по совместительству — еще и один из создателей музея "Вулканариум", который в прошлом году признали лучшим инновационным проектом в области туризма. В нем, кстати, с вулканами могут познакомиться те, кому по разным причинам запрещены восхождения (ну и все остальные охотники за знаниями).
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТуристы на пешеходном маршруте в Долине гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике
Туристы на пешеходном маршруте в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферномй заповеднике - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Туристы на пешеходном маршруте в Долине гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике
"Особенность музея — его интерактивность. Посетители могут увидеть извержения, побывать в лавовой пещере, прикоснуться к многовековым камням, узнать о происхождении и значении вулканов мира для жизни всей планеты. Это наш семейный проект", — рассказывает Сергей.
В 2023-м на Камчатке начнется строительство огромного туристического кластера — парка "Три вулкана", в который войдут курорт "Сопка Горячая" с комплексом геотермальных отелей и горнолыжными объектами, геопарк с пешеходными маршрутами, пассажирский морской терминал, панорамный комплекс на вулкане Вилючинский, глэмпинги и туристские лагеря.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТуристы на смотровой площадке в Долине гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке
Туристы на смотровой площадке в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Туристы на смотровой площадке в Долине гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке
"Миссия проекта — в развитии комфортного, безопасного и ответственного туризма в регионе, — поясняют представители парка. — Путешествия к вулканам станут более доступными, при этом первозданная природа полуострова сохранится".
Планируется, что первых гостей парк примет в 2024 году.

По карману не каждому

Отдых на Камчатке — один из самых дорогих в России. У "Интуриста", например, недельный тур "Весенний микс" с выездами в апреле-мае стоит 228 тысяч рублей на двоих. PAC Group предлагает поездки продолжительностью от шести до 12 ночей за 155-273 тысячи — тоже за двоих.
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкАвтобус и трап в международном аэропорту Елизово
Автобус и трап в международном аэропорту Елизово - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Автобус и трап в международном аэропорту Елизово
У "Русского экспресса" есть варианты подешевле, но и покороче. За 38 тысяч рублей с человека (без учета перелета) можно отправиться в четырехдневное путешествие, но за такой короткий срок полноценного познакомиться с регионом не удастся.
"Несмотря на то что у нас есть предложения от 49 тысяч рублей с человека, клиенты чаще всего выбирают туры в ценовом диапазоне 100-250 тысяч, — говорит Алексей Юдин. — Людям важнее насыщенность программы, чем цена".
В зависимости от количества дней в нее также включают экскурсии в знаменитую Долину гейзеров, рыбалку, отдых на термальных источниках, треккинг по нетронутыми цивилизацией природным паркам, знакомство с медведями и китами, заплывы на sup-серфах и, если повезет, приготовление маршмеллоу прямо на лаве. Ну и питание с проживанием (в отелях, глэмпингах или палатках), конечно, тоже.
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкПриродный парк "Вулканы Камчатки"
Природный парк Вулканы Камчатки - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Природный парк "Вулканы Камчатки"
Если поездка предстоит зимой, организаторы, помимо прочего, порадуют участников снегоходными турами и катанием на собачьих упряжках.
Если "собирать" поездку самостоятельно, сэкономить вряд ли получится. Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского стоят от 30 до 100 тысяч рублей (зависит от того, насколько заранее вы позаботились о покупке), средняя стоимость проживания в отеле — три-четыре тысячи за двухместный номер в сутки.
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Туристы купаются в Таловских термальных источниках в природном парке "Вулканы Камчатки", кластер — природный парк "Налычево"

Туристы купаются в Таловских термальных источниках в природном парке Вулканы Камчатки
1 из 6

Туристы купаются в Таловских термальных источниках в природном парке "Вулканы Камчатки", кластер — природный парк "Налычево"

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Рассвет у налычевских термальных источников на реке Горячей в природном парке "Вулканы Камчатки", кластер — природный парк "Налычево"

Рассвет у Налычевских термальных источников на реке Горячей в природном парке Вулканы Камчатки
2 из 6

Рассвет у налычевских термальных источников на реке Горячей в природном парке "Вулканы Камчатки", кластер — природный парк "Налычево"

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / С. Курников / Перейти в фотобанкУстье реки Пятибратки в окрестностях Паланы. Западная часть Камчатки
Устье реки Пятибратки в окрестностях Паланы
3 из 6
Устье реки Пятибратки в окрестностях Паланы. Западная часть Камчатки
© РИА Новости / С. Курников
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Водопад на реке Тахколоч в районе горного массива Вачкажец на Камчатке

Водопад на реке Тахколоч в районе горного массива Вачкажец на Камчатке
4 из 6

Водопад на реке Тахколоч в районе горного массива Вачкажец на Камчатке

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей ФилипповПобережье Тихого океана в Камчатском крае
Побережье Тихого океана в Камчатском крае
5 из 6
Побережье Тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Иван Шмытков

Гейзеры на Камчатке

Гейзеры на Камчатке
6 из 6

Гейзеры на Камчатке

© РИА Новости / Иван Шмытков
1 из 6

Туристы купаются в Таловских термальных источниках в природном парке "Вулканы Камчатки", кластер — природный парк "Налычево"

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
2 из 6

Рассвет у налычевских термальных источников на реке Горячей в природном парке "Вулканы Камчатки", кластер — природный парк "Налычево"

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
3 из 6
Устье реки Пятибратки в окрестностях Паланы. Западная часть Камчатки
© РИА Новости / С. Курников
Перейти в фотобанк
4 из 6

Водопад на реке Тахколоч в районе горного массива Вачкажец на Камчатке

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
5 из 6
Побережье Тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
6 из 6

Гейзеры на Камчатке

© РИА Новости / Иван Шмытков
Экскурсии тоже нужно покупать отдельно. Самая крутая, конечно, вертолетная. В "Интуристе" за нее просят 30 тысяч рублей с человека.
Но и организаторы, и сами туристы сходятся во мнении, что поездка того стоит: по их мнению, увидеть вулканы и гейзеры, познакомиться с медведями, от души наесться красной икры и искупаться в горячих источниках нужно хотя бы раз в жизни.

"У Камчатки есть свойство — влюблять, — предупреждают в центре "Ойкумена". — Поэтому каждый, кто здесь побывал, потом неизбежно скучает и хочет вернутся".

Спортивные соревнования во время празднования Шагаа на чабанской стоянке в Монгун-Тайгинском кожжуне Республики Тыва - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 08:00Открывая Россию
Там, за Саянами: где в Туве просить шамана о счастье и встретить медведя
 
ТуризмРоссияКурильские островаПетропавловск-КамчатскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наукТуризмКамчатский крайтуристыВулканкуда поехатьприродаЦеныЖивотныекуда можно лететь
 
 
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