Рейтинг@Mail.ru
Кубанские предприятия переходят на российские упаковки для продуктов - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20220330/upakovka-1780876531.html
Кубанские предприятия переходят на российские упаковки для продуктов
Кубанские предприятия переходят на российские упаковки для продуктов - РИА Новости, 30.03.2022
Кубанские предприятия переходят на российские упаковки для продуктов
Кубанские предприятия изучают российский рынок производителей пищевой упаковки и поэтапно переходят на отечественные материалы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:01
2022-03-30T16:37
краснодарский край
экономика
вениамин кондратьев
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565166929_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b65e81c13afa577f09f68d13e19aabec.jpg
СОЧИ, 30 мар – РИА Новости. Кубанские предприятия изучают российский рынок производителей пищевой упаковки и поэтапно переходят на отечественные материалы, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.По данным ведомства, в настоящее время на Кубани работают 35 производителей упаковочных материалов, обеспечивающих собственной продукцией 60% региональных предприятий."Для выпуска упаковки из гофрокартона, бумаги и стекла используют в основном российское сырье, запасы которого сформировали в достаточном количестве. Те, кто в производстве отдавал предпочтение импортным компонентам, изучают альтернативные рынки, ведут переговоры с коллегами из других регионов о новых поставках и постепенно так же переходят на отечественные материалы", – приводятся в сообщении слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.При этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации, производители, использующие иностранное сырье, еще обладают запасами продукции, однако срок, на который их может хватить, пока не определён.Ранее Минсельхоз РФ совместно с Минпромторгом заявили о том, что ищут возможность для замены иностранных поставщиков упаковки молочной продукции и детского питания. Российский экологический оператор сообщил, что из-за нарушения логистических цепочек в стране наблюдается дефицит упаковки тетрапак. Альтернативой этой упаковке могут выступить стеклянные и ПЭТ-бутылки, в которые часть производителей уже разливают жидкости.
https://ria.ru/20220329/ekonomika-1780651062.html
https://ria.ru/20220326/importozameschenie-1780237470.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565166929_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cd8b006c0ca06aa8b94f20f627178ece.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, вениамин кондратьев, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
15:01 30.03.2022 (обновлено: 16:37 30.03.2022)
 
Кубанские предприятия переходят на российские упаковки для продуктов

Кубанские предприятия поэтапно переходят на отечественные упаковки для продуктов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСахар на конвейерной ленте на сахарном заводе в Краснодарском крае
Сахар на конвейерной ленте на сахарном заводе в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сахар на конвейерной ленте на сахарном заводе в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 30 мар – РИА Новости. Кубанские предприятия изучают российский рынок производителей пищевой упаковки и поэтапно переходят на отечественные материалы, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
По данным ведомства, в настоящее время на Кубани работают 35 производителей упаковочных материалов, обеспечивающих собственной продукцией 60% региональных предприятий.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
29 марта, 12:56
Матвиенко рассказала о новых возможностях импортозамещения
"Для выпуска упаковки из гофрокартона, бумаги и стекла используют в основном российское сырье, запасы которого сформировали в достаточном количестве. Те, кто в производстве отдавал предпочтение импортным компонентам, изучают альтернативные рынки, ведут переговоры с коллегами из других регионов о новых поставках и постепенно так же переходят на отечественные материалы", – приводятся в сообщении слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.
При этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации, производители, использующие иностранное сырье, еще обладают запасами продукции, однако срок, на который их может хватить, пока не определён.
Ранее Минсельхоз РФ совместно с Минпромторгом заявили о том, что ищут возможность для замены иностранных поставщиков упаковки молочной продукции и детского питания. Российский экологический оператор сообщил, что из-за нарушения логистических цепочек в стране наблюдается дефицит упаковки тетрапак. Альтернативой этой упаковке могут выступить стеклянные и ПЭТ-бутылки, в которые часть производителей уже разливают жидкости.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
26 марта, 14:48
Чернышенко: уровень импортозамещения в критических отраслях достигает 100%
 
Краснодарский крайЭкономикаВениамин КондратьевРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала