15:01 30.03.2022 (обновлено: 16:37 30.03.2022)
Кубанские предприятия переходят на российские упаковки для продуктов
Кубанские предприятия поэтапно переходят на отечественные упаковки для продуктов
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСахар на конвейерной ленте на сахарном заводе в Краснодарском крае
Сахар на конвейерной ленте на сахарном заводе в Краснодарском крае. Архивное фото
СОЧИ, 30 мар – РИА Новости. Кубанские предприятия изучают российский рынок производителей пищевой упаковки и поэтапно переходят на отечественные материалы, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
По данным ведомства, в настоящее время на Кубани работают 35 производителей упаковочных материалов, обеспечивающих собственной продукцией 60% региональных предприятий.
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"Для выпуска упаковки из гофрокартона, бумаги и стекла используют в основном российское сырье, запасы которого сформировали в достаточном количестве. Те, кто в производстве отдавал предпочтение импортным компонентам, изучают альтернативные рынки, ведут переговоры с коллегами из других регионов о новых поставках и постепенно так же переходят на отечественные материалы", – приводятся в сообщении слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.
При этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации, производители, использующие иностранное сырье, еще обладают запасами продукции, однако срок, на который их может хватить, пока не определён.
Ранее Минсельхоз РФ совместно с Минпромторгом заявили о том, что ищут возможность для замены иностранных поставщиков упаковки молочной продукции и детского питания. Российский экологический оператор сообщил, что из-за нарушения логистических цепочек в стране наблюдается дефицит упаковки тетрапак. Альтернативой этой упаковке могут выступить стеклянные и ПЭТ-бутылки, в которые часть производителей уже разливают жидкости.