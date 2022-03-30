https://ria.ru/20220330/upakovka-1780876531.html

Кубанские предприятия переходят на российские упаковки для продуктов

Кубанские предприятия переходят на российские упаковки для продуктов - РИА Новости, 30.03.2022

Кубанские предприятия переходят на российские упаковки для продуктов

Кубанские предприятия изучают российский рынок производителей пищевой упаковки и поэтапно переходят на отечественные материалы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:01

2022-03-30T15:01

2022-03-30T16:37

краснодарский край

экономика

вениамин кондратьев

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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СОЧИ, 30 мар – РИА Новости. Кубанские предприятия изучают российский рынок производителей пищевой упаковки и поэтапно переходят на отечественные материалы, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.По данным ведомства, в настоящее время на Кубани работают 35 производителей упаковочных материалов, обеспечивающих собственной продукцией 60% региональных предприятий."Для выпуска упаковки из гофрокартона, бумаги и стекла используют в основном российское сырье, запасы которого сформировали в достаточном количестве. Те, кто в производстве отдавал предпочтение импортным компонентам, изучают альтернативные рынки, ведут переговоры с коллегами из других регионов о новых поставках и постепенно так же переходят на отечественные материалы", – приводятся в сообщении слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.При этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации, производители, использующие иностранное сырье, еще обладают запасами продукции, однако срок, на который их может хватить, пока не определён.Ранее Минсельхоз РФ совместно с Минпромторгом заявили о том, что ищут возможность для замены иностранных поставщиков упаковки молочной продукции и детского питания. Российский экологический оператор сообщил, что из-за нарушения логистических цепочек в стране наблюдается дефицит упаковки тетрапак. Альтернативой этой упаковке могут выступить стеклянные и ПЭТ-бутылки, в которые часть производителей уже разливают жидкости.

https://ria.ru/20220329/ekonomika-1780651062.html

https://ria.ru/20220326/importozameschenie-1780237470.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, вениамин кондратьев, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)