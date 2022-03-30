Британия уже "списала" Украину, считают в ЛНР
Представитель ЛНР Мирошник: Британия уже "списала" Украину
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Поставки Украине устаревшей техники говорят о том, что Лондон уже "списал" Киев, заявил РИА Новости представителя ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник.
Ранее газета Times со ссылкой на источники сообщила, что британский премьер-министр Борис Джонсон заявил кабинету министров, что хочет поставить Украине "более смертоносные" вооружения. В качестве одного из вариантов поставок издание называет самоходную артиллерийскую установку AS-90 Vickers, однако, по словам источника, эти системы уже устарели. "Более крупные системы" потребовали бы от украинских военнослужащих проходить обучение в соседних странах, указывает газета.
"По факту Британия Украину уже списала и не видит смысла сильно тратиться на ее поддержку. Вполне подойдёт утилизация устаревшего вооружения, от которого в Британии давно хотели избавиться. Плюс вопрос ввоза на Украину крупного военного оборудования является сейчас крайне проблематичным, об этом знают уничтоженные российскими ВКС иностранные наемники, приехавшие на Украину. Так что они знают, что этот фактор может быть преградой непреодолимой силы, но их это вполне устраивает", - сказал Мирошник.
По его словам, "Джонсону для поднятия своего просевшего рейтинга достаточно делать грозный вид и произносить искрометные речи в стиле "никогда не допустим" и "Россия заплатит цену", а возможность реализации его обещаний не является необходимой частью его деятельности".
"США и Великобритания достаточно давно сосредоточились на подготовке нацистского подполья на Украине и снабжении его удобным для террористов вооружении NLAW, Джавелинами и Stinger, крупное оборонительное вооружение они не поставляли и поставлять не планировали", - отметил Мирошник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.