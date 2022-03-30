https://ria.ru/20220330/ugol-1780811645.html

Польша намерена полностью отказаться от российского угля в апреле или мае

Польша намерена полностью отказаться от российского угля в апреле или мае - РИА Новости, 30.03.2022

Польша намерена полностью отказаться от российского угля в апреле или мае

Польша полностью откажется от российского угля в апреле или мае, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:46

2022-03-30T10:46

2022-03-30T11:35

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россия

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ВАРШАВА, 30 мар – РИА Новости. Польша полностью откажется от российского угля в апреле или мае, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Апрель, самое позднее май - будет полный отход от российского угля", - сказал Моравецкий.При этом польский премьер надеется на то, что Польша сможет импортировать уголь из других стран не дороже, чем из России. "Уголь из Австралии, ЮАР или Колумбии не должен быть дороже. Мы сделаем все, чтобы это не ударило по кошелькам поляков, чтобы не платили больше, чем ранее", - сказал он.В свою очередь министр климата и окружающей среды Анна Москва сообщила, что для отказа от российского импорта Польша должна дополнительно закупить 8 миллионов тонн угля. "Мы знаем, откуда и как его доставить", - сказала она.

https://ria.ru/20220330/urals-1780779193.html

польша

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, россия