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Польша намерена полностью отказаться от российского угля в апреле или мае - РИА Новости, 30.03.2022
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Польша намерена полностью отказаться от российского угля в апреле или мае
Польша намерена полностью отказаться от российского угля в апреле или мае - РИА Новости, 30.03.2022
Польша намерена полностью отказаться от российского угля в апреле или мае
Польша полностью откажется от российского угля в апреле или мае, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:46
2022-03-30T11:35
в мире
польша
россия
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ВАРШАВА, 30 мар – РИА Новости. Польша полностью откажется от российского угля в апреле или мае, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Апрель, самое позднее май - будет полный отход от российского угля", - сказал Моравецкий.При этом польский премьер надеется на то, что Польша сможет импортировать уголь из других стран не дороже, чем из России. "Уголь из Австралии, ЮАР или Колумбии не должен быть дороже. Мы сделаем все, чтобы это не ударило по кошелькам поляков, чтобы не платили больше, чем ранее", - сказал он.В свою очередь министр климата и окружающей среды Анна Москва сообщила, что для отказа от российского импорта Польша должна дополнительно закупить 8 миллионов тонн угля. "Мы знаем, откуда и как его доставить", - сказала она.
https://ria.ru/20220330/urals-1780779193.html
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в мире, польша, россия
10:46 30.03.2022 (обновлено: 11:35 30.03.2022)
 
Польша намерена полностью отказаться от российского угля в апреле или мае

Премьер Польши Моравецкий: Варшава откажется от российского угля в апреле или мае 2022-го

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкЭкскаватор во время добычи угля
Экскаватор во время добычи угля - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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Экскаватор во время добычи угля. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 мар – РИА Новости. Польша полностью откажется от российского угля в апреле или мае, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Апрель, самое позднее май - будет полный отход от российского угля", - сказал Моравецкий.
При этом польский премьер надеется на то, что Польша сможет импортировать уголь из других стран не дороже, чем из России. "Уголь из Австралии, ЮАР или Колумбии не должен быть дороже. Мы сделаем все, чтобы это не ударило по кошелькам поляков, чтобы не платили больше, чем ранее", - сказал он.
В свою очередь министр климата и окружающей среды Анна Москва сообщила, что для отказа от российского импорта Польша должна дополнительно закупить 8 миллионов тонн угля. "Мы знаем, откуда и как его доставить", - сказала она.
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