https://ria.ru/20220330/uchenye-1780858703.html

Глава РАН призвал ученых не оскорблять власть из-за ситуации на Украине

Глава РАН призвал ученых не оскорблять власть из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 30.03.2022

Глава РАН призвал ученых не оскорблять власть из-за ситуации на Украине

Оскорбления российской власти учеными в связи со специальной военной операцией на Украине недопустимы, заявил президент РАН Александр Сергеев. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:44

2022-03-30T13:44

2022-03-30T13:44

обострение ситуации в днр и лнр

общество

наука

россия

российская академия наук

александр сергеев (ран)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Оскорбления российской власти учеными в связи со специальной военной операцией на Украине недопустимы, заявил президент РАН Александр Сергеев.По словам Сергеева, среди ученых есть люди, занимающие разные позиции. "Уважаемые коллеги, найдите место, где это формулировать, и найдите формулировки, чтобы они не были оскорбительными в отношении власти", - подчеркнул глава РАН на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".В качестве примера площадки, открыто оскорбляющей власть, Сергеев привел газету "Троицкий вариант - наука"*, позиционирующую себя как научно-популярное издание, и внесенную Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов. "Троицкий вариант"* - слушайте, там просто откровенные оскорбления", - сказал Сергеев.* Некоммерческая организация, признанная иноагентом

https://ria.ru/20220323/ukraina-1779628563.html

россия

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Кирилл Волков

общество, наука, россия, российская академия наук, александр сергеев (ран), ситуация в днр и лнр