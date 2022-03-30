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Глава РАН призвал ученых не оскорблять власть из-за ситуации на Украине
Глава РАН призвал ученых не оскорблять власть из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 30.03.2022
Глава РАН призвал ученых не оскорблять власть из-за ситуации на Украине
Оскорбления российской власти учеными в связи со специальной военной операцией на Украине недопустимы, заявил президент РАН Александр Сергеев. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:44
2022-03-30T13:44
2022-03-30T13:44
обострение ситуации в днр и лнр
общество
наука
россия
российская академия наук
александр сергеев (ран)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Оскорбления российской власти учеными в связи со специальной военной операцией на Украине недопустимы, заявил президент РАН Александр Сергеев.По словам Сергеева, среди ученых есть люди, занимающие разные позиции. "Уважаемые коллеги, найдите место, где это формулировать, и найдите формулировки, чтобы они не были оскорбительными в отношении власти", - подчеркнул глава РАН на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".В качестве примера площадки, открыто оскорбляющей власть, Сергеев привел газету "Троицкий вариант - наука"*, позиционирующую себя как научно-популярное издание, и внесенную Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов. "Троицкий вариант"* - слушайте, там просто откровенные оскорбления", - сказал Сергеев.* Некоммерческая организация, признанная иноагентом
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, наука, россия, российская академия наук, александр сергеев (ран), ситуация в днр и лнр
Глава РАН призвал ученых не оскорблять власть из-за ситуации на Украине
Глава РАН Сергеев призвал ученых не оскорблять власть из-за ситуации на Украине