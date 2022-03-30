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Глава РАН призвал ученых не оскорблять власть из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 30.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/uchenye-1780858703.html
Глава РАН призвал ученых не оскорблять власть из-за ситуации на Украине
Глава РАН призвал ученых не оскорблять власть из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 30.03.2022
Глава РАН призвал ученых не оскорблять власть из-за ситуации на Украине
Оскорбления российской власти учеными в связи со специальной военной операцией на Украине недопустимы, заявил президент РАН Александр Сергеев. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:44
2022-03-30T13:44
обострение ситуации в днр и лнр
общество
наука
россия
российская академия наук
александр сергеев (ран)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Оскорбления российской власти учеными в связи со специальной военной операцией на Украине недопустимы, заявил президент РАН Александр Сергеев.По словам Сергеева, среди ученых есть люди, занимающие разные позиции. "Уважаемые коллеги, найдите место, где это формулировать, и найдите формулировки, чтобы они не были оскорбительными в отношении власти", - подчеркнул глава РАН на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".В качестве примера площадки, открыто оскорбляющей власть, Сергеев привел газету "Троицкий вариант - наука"*, позиционирующую себя как научно-популярное издание, и внесенную Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов. "Троицкий вариант"* - слушайте, там просто откровенные оскорбления", - сказал Сергеев.* Некоммерческая организация, признанная иноагентом
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общество, наука, россия, российская академия наук, александр сергеев (ран), ситуация в днр и лнр
13:44 30.03.2022
 
Глава РАН призвал ученых не оскорблять власть из-за ситуации на Украине

Глава РАН Сергеев призвал ученых не оскорблять власть из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Оскорбления российской власти учеными в связи со специальной военной операцией на Украине недопустимы, заявил президент РАН Александр Сергеев.
По словам Сергеева, среди ученых есть люди, занимающие разные позиции. "Уважаемые коллеги, найдите место, где это формулировать, и найдите формулировки, чтобы они не были оскорбительными в отношении власти", - подчеркнул глава РАН на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
В качестве примера площадки, открыто оскорбляющей власть, Сергеев привел газету "Троицкий вариант - наука"*, позиционирующую себя как научно-популярное издание, и внесенную Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов. "Троицкий вариант"* - слушайте, там просто откровенные оскорбления", - сказал Сергеев.
* Некоммерческая организация, признанная иноагентом
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоНаукаРоссияРоссийская академия наукАлександр Сергеев (РАН)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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