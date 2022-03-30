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В России снизились цены на популярные товары - РИА Новости, 30.03.2022
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В России снизились цены на популярные товары
В России снизились цены на популярные товары - РИА Новости, 30.03.2022
В России снизились цены на популярные товары
Цены на популярные у россиян товары снижаются после укрепления курса рубля: офисная бумага дешевеет на 30%, женские прокладки – на 15%, сообщила РИА Новости в... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T08:22
2022-03-30T08:22
экономика
россия
wildberries
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Цены на популярные у россиян товары снижаются после укрепления курса рубля: офисная бумага дешевеет на 30%, женские прокладки – на 15%, сообщила РИА Новости в пресс-служба маркетплейса Wildberries."Отмечается снижение цен на бумагу для оргтехники - до 30% на отдельные предложения… Продавцы Wildberries снизили цены на некоторые детские смеси и гигиенические прокладки на 13%, подгузники – на 17%", - говорится в сообщении.Кроме того, начали дешеветь и товары из ассортимента бытовой техники: варочные панели - на 22%, стиральные машины - на 20%, холодильники - на 15%. Согласно данным компании, снизились цены и на отдельные модели ноутбуков – на 30%, мониторы – на 40%, системные блоки и моноблоки – на 30%. Подешевели также и смартфоны – на 20% (в том числе и iPhone 13). "Продавцы также снизили цены и на некоторые модели телевизоров на 30%", - добавляет маркетплейс.Wildberries с понедельника запустил программу поощрения для продавцов, которые снизят цены на свои товары или оставят их на уровне февраля. Так, для них маркетплейс уменьшает свою комиссию на 3-5% в зависимости от модели продаж.После начала спецоперации на Украине и заявления компании Procter&amp;Gamble (владеет брендами Pampers, Always, Tampax, Naturella, Discreet) о сокращении количества доступных на российском рынке продуктов на маркетплейсах был зафиксирован рост цен на предметы женской гигиены и детские подгузники, а россияне в соцсетях жаловались на пустые полки с этой продукцией в магазинах. Кроме того, в соцсетях появились жалобы на резкий рост цен (+300%) на офисную бумагу в магазинах.По данным Московской биржи, рубль во вторник вырос к доллару до 84,96 рубля, к евро - до 94,1 рубля. Доллар и евро максимально падали в ходе торгов вторника до минимумов с конца февраля: до 82,95 рубля и до 92,1 рубля соответственно.
https://ria.ru/20220330/yuan-1780678222.html
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экономика, россия, wildberries
08:22 30.03.2022
 
В России снизились цены на популярные товары

Wildberries: офисная бумага подешевела до 30 процентов, прокладки — на 15 процентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКассы супермаркета
Кассы супермаркета - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Кассы супермаркета
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Цены на популярные у россиян товары снижаются после укрепления курса рубля: офисная бумага дешевеет на 30%, женские прокладки – на 15%, сообщила РИА Новости в пресс-служба маркетплейса Wildberries.
"Отмечается снижение цен на бумагу для оргтехники - до 30% на отдельные предложения… Продавцы Wildberries снизили цены на некоторые детские смеси и гигиенические прокладки на 13%, подгузники – на 17%", - говорится в сообщении.
Кроме того, начали дешеветь и товары из ассортимента бытовой техники: варочные панели - на 22%, стиральные машины - на 20%, холодильники - на 15%. Согласно данным компании, снизились цены и на отдельные модели ноутбуков – на 30%, мониторы – на 40%, системные блоки и моноблоки – на 30%. Подешевели также и смартфоны – на 20% (в том числе и iPhone 13). "Продавцы также снизили цены и на некоторые модели телевизоров на 30%", - добавляет маркетплейс.
Wildberries с понедельника запустил программу поощрения для продавцов, которые снизят цены на свои товары или оставят их на уровне февраля. Так, для них маркетплейс уменьшает свою комиссию на 3-5% в зависимости от модели продаж.
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После начала спецоперации на Украине и заявления компании Procter&Gamble (владеет брендами Pampers, Always, Tampax, Naturella, Discreet) о сокращении количества доступных на российском рынке продуктов на маркетплейсах был зафиксирован рост цен на предметы женской гигиены и детские подгузники, а россияне в соцсетях жаловались на пустые полки с этой продукцией в магазинах. Кроме того, в соцсетях появились жалобы на резкий рост цен (+300%) на офисную бумагу в магазинах.
По данным Московской биржи, рубль во вторник вырос к доллару до 84,96 рубля, к евро - до 94,1 рубля. Доллар и евро максимально падали в ходе торгов вторника до минимумов с конца февраля: до 82,95 рубля и до 92,1 рубля соответственно.
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ЭкономикаРоссияWildberries
 
 
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