https://ria.ru/20220330/tseny-1780777862.html

США озабочены ростом цен на продукты на фоне антироссийских санкций

США озабочены ростом цен на продукты на фоне антироссийских санкций - РИА Новости, 30.03.2022

США озабочены ростом цен на продукты на фоне антироссийских санкций

Замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что США озабочены ростом цен на фоне санкций против России. При этом проигнорировала тот факт, что перебои с... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T00:57

2022-03-30T00:57

2022-03-30T00:57

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ООН, 30 мар - РИА Новости. Замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что США озабочены ростом цен на фоне санкций против России. При этом проигнорировала тот факт, что перебои с поставками экспорта из России связаны с санкциями международных страховых компаний.По ее словам, экспорту зерна из Украины "мешает" проводимая Россией специальная военная операция.Кроме того, она обвинила Россию в "бомбардировках по меньшей мере трех, в том числе одного чартерного, гражданских судов, которые вывозили товары из портов Черного моря". При этом она не привела никаких конкретных данных и никаких доказательств."Российские ВМФ блокируют доступ в украинские порты, фактически отрезая экспорт зерна", - сказала представитель госдепартамента, по данным которой российские военные блокируют выход в Средиземное море для 94 судов, груженных продуктами для мирового рынка.Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что события на Украине могут привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции. На Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.Глава группы экономических советников Белого дома Сесилия Роуз ранее заявила, что власти США уже видят "некоторое влияние" санкций на цены на горючее в США, где отказались от закупок нефти и нефтепродуктов в России.Во всем мире наблюдается ускорение инфляции, вызванное сбоями в цепочках производственных поставок после пандемии, увеличением спроса на некоторые сырьевые товары, а также стремительный рост цен на газ и нефть. Так, по итогам февраля годовая инфляция в США ускорилась до 7,9%, что стало максимумом с 1982 года, в еврозоне также наблюдается рекордный рост цен.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее в разговоре с президентом США Джо Байденом заявлял, что дальнейшее наращивание санкций приведет к серьезному кризису в мировой экономике, торговле, финансах, энергетике и продовольственной сфере.

https://ria.ru/20220330/krizis-1780776417.html

https://ria.ru/20220329/sanktsii-1780683938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, в мире