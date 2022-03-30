https://ria.ru/20220330/torgovlya-1780781864.html
СМИ: в России предложили создать новую платежную единицу
СМИ: в России предложили создать новую платежную единицу - РИА Новости, 30.03.2022
СМИ: в России предложили создать новую платежную единицу
России необходимо перейти в торговле с дружественными странами на новую платежную единицу, с такой инициативой выступила группа экономистов, сообщает газета... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T03:19
2022-03-30T03:19
2022-03-30T07:27
россия
китай
иран
евразийский экономический союз
российская академия наук
экономика
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. России необходимо перейти в торговле с дружественными странами на новую платежную единицу, с такой инициативой выступила группа экономистов, сообщает газета РБК.Предложение выдвинули эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.В новой системе расчетов могут быть заинтересованы страны ЕАЭС, Китай, Индия, Иран, Турция, пишет газета. Таким образом они избавятся от зависимости от других валют, которые могут использоваться в качестве геополитического оружия.Авторы инициативы предложили привязать стоимость единицы к имеющимся у стран-участниц золоту и драгоценным металлам. Курс будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке.Как отмечают авторы статьи, власти не исключают возможности создания платежной единицы с дружественными странами, однако, как завил замглавы МЭР Дмитрий Вольвач, это вопрос будущего.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Правительство до 31 марта утвердит в совете директоров "Газпрома" директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли. Объёмы поставок, цены и принципы ценообразования сохранятся.Страны G7 отказываются от требования России платить за энергоресурсы в российской валюте. Министры стран "Большой семерки" — США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады — считают, что это является односторонним нарушением контрактов. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что газ будет оплачиваться в указанной в договорах валюте.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем по вопросу продажи части нефти в юанях. Как заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан, Саудовская Аравия и другие ближневосточные союзники США недовольны действиями Вашингтона в последние годы, нынешние Штаты ненадежны, а доллар стал непредсказуемой черной дырой, поэтому Эр-Рияд и Пекин ускорили обсуждение вопроса о расчетах по нефтяным сделкам в китайской валюте.
https://ria.ru/20220330/kritika-1780778284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, иран, евразийский экономический союз, российская академия наук, экономика
03:19 30.03.2022 (обновлено: 07:27 30.03.2022)
СМИ: в России предложили создать новую платежную единицу
РБК: экономисты РАН и ЦМАКП предложили создать в России новую платежную единицу
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
России необходимо перейти в торговле с дружественными странами на новую платежную единицу, с такой инициативой выступила группа экономистов, сообщает
газета РБК.
Предложение выдвинули эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
.
"Западные санкции, отрезавшие Россию от мировых рынков капитала и затруднившие конвертацию рубля для внешнеторгового оборота, а также ответное намерение России получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях, поставили вопрос о создании новой платежной единицы для расчетов с дружественными странами", - говорится в статье.
В новой системе расчетов могут быть заинтересованы страны ЕАЭС
, Китай
, Индия
, Иран
, Турция
, пишет газета. Таким образом они избавятся от зависимости от других валют, которые могут использоваться в качестве геополитического оружия.
Авторы инициативы предложили привязать стоимость единицы к имеющимся у стран-участниц золоту и драгоценным металлам. Курс будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке.
Как отмечают авторы статьи, власти не исключают возможности создания платежной единицы с дружественными странами, однако, как завил замглавы МЭР Дмитрий Вольвач, это вопрос будущего.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Правительство до 31 марта утвердит в совете директоров "Газпрома" директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли. Объёмы поставок, цены и принципы ценообразования сохранятся.
Страны G7 отказываются от требования России платить за энергоресурсы в российской валюте. Министры стран "Большой семерки" — США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады — считают, что это является односторонним нарушением контрактов. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что газ будет оплачиваться в указанной в договорах валюте.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем по вопросу продажи части нефти в юанях. Как заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан, Саудовская Аравия и другие ближневосточные союзники США недовольны действиями Вашингтона в последние годы, нынешние Штаты ненадежны, а доллар стал непредсказуемой черной дырой, поэтому Эр-Рияд и Пекин ускорили обсуждение вопроса о расчетах по нефтяным сделкам в китайской валюте.