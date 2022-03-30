https://ria.ru/20220330/teatr-1780740736.html

К 150-летию Сергея Дягилева "Русские сезоны" представят юбилейную программу

К 150-летию Сергея Дягилева "Русские сезоны" представят юбилейную программу - РИА Новости, 30.03.2022

К 150-летию Сергея Дягилева "Русские сезоны" представят юбилейную программу

В день 150-летнего юбилея антрепренера, организатора легендарных гастролей "Русские сезоны" Сергея Дягилева 31 марта покажут уникальный концерт-посвящение... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T07:03

2022-03-30T07:03

2022-03-30T07:03

сергей дягилев

россия

геликон-опера

мариинский театр

русский музей

сергей рахманинов

александр скрябин

клод дебюсси

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В день 150-летнего юбилея антрепренера, организатора легендарных гастролей "Русские сезоны" Сергея Дягилева 31 марта покажут уникальный концерт-посвящение "Дягилев. 150", реализованный совместно с Русским музеем.Организатором выступил онлайн-сервис Stay Home with Russian Seasons, премьерная трансляция состоится 31 марта в 20:00 по московскому времени на официальном сайте "Русских сезонов", в соцсетях проекта.Съемки концерта проходили в Мраморном дворце Русского музея: в Белом и Мраморном залах, Зимнем саду.Организаторы отмечают, что миссия проекта – погрузить зрителей "в ту красочность и самобытность, которую закладывал в гастроли великий импресарио".В программе концерта прозвучат произведения от классики до современности. Зрителям представят легендарные балетные постановки, прочитают письма и воспоминания о первых "Русских сезонах". Каждое выступление будет дополнять предыдущее, погружая зрителя в мир Дягилева.Первые солисты Мариинского театра, Кристина Шапран и Александр Сергеев, исполнят партии из балета "Шехеразада". Неординарную "Пульчинеллу" в современной интерпретации представят первые солисты Мариинки Рената Шакирова и Филипп Степин.Помимо балетных постановок, зрители онлайн-сервиса услышат музыку Рахманинова, Скрябина, Дебюсси, Пуленка, номера из репертуара Шаляпина в исполнении солистов "Геликон-оперы", струнного ансамбля Corelli String Group, а также артистов Мариинского театра.Актеры БДТ имени Товстоногова Василий Реутов и Варвара Павлова прочтут письма и воспоминания о первых "Русских сезонах". Это отрывки переписки 1913 года со Стравинским, обращения Чехова к Дягилеву в 1902 году, пассажи из воспоминаний жены Вацлава Нижинского, мемуары Бенуа, Рериха.Кроме концерта-посвящения, "Русские сезоны" совместно с порталом "Культура.РФ" запустят специальный раздел на сайте о том, как Сергей Дягилев покорил Европу, находил таланты в России и как сложилась судьба антрепренера.Проект, посвященный юбилею Дягилева, продлится до конца 2022 года.

https://ria.ru/20220326/teatr-1780021127.html

россия

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Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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