К 150-летию Сергея Дягилева "Русские сезоны" представят юбилейную программу
"Русские сезоны" подготовили концерт-посвящение к 150-летию Сергея Дягилева
Русский театральный и художественный деятель Сергей Дягилев
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В день 150-летнего юбилея антрепренера, организатора легендарных гастролей "Русские сезоны" Сергея Дягилева 31 марта покажут уникальный концерт-посвящение "Дягилев. 150", реализованный совместно с Русским музеем.
Сергей Дягилев с друзьями в Ницце
Организатором выступил онлайн-сервис Stay Home with Russian Seasons, премьерная трансляция состоится 31 марта в 20:00 по московскому времени на официальном сайте "Русских сезонов", в соцсетях проекта.
"Сергей Дягилев был настоящим послом русской культуры, умевшим объединять великих творцов и артистов своего времени, донести красоту нашего искусства до зарубежной публики, — отметила Министр культуры РФ Ольга Любимова. — Хранить наследие выдающегося деятеля и продолжать его миссию призван проект "Русские сезоны".
Съемки концерта проходили в Мраморном дворце Русского музея: в Белом и Мраморном залах, Зимнем саду.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРеставрация интерьеров парадных залов Мраморного дворца
Реставрация интерьеров парадных залов Мраморного дворца
Организаторы отмечают, что миссия проекта – погрузить зрителей "в ту красочность и самобытность, которую закладывал в гастроли великий импресарио".
"Наследие Сергея Дягилева — “Русские сезоны” — это беспрецедентный посланник мира, на протяжении многих лет помогающий разговаривать на языке искусства. Юбилейная программа, которую мы так тщательно готовили и подбирали, станет данью уважения великому импресарио", — отметил директор проекта Алексей Лебедев.
© Фото : пресс-служба "Русских сезонов"Музыканты выступают на концерте "Дягилев. 150"
© Фото : пресс-служба "Русских сезонов"
Музыканты выступают на концерте "Дягилев. 150"
В программе концерта прозвучат произведения от классики до современности. Зрителям представят легендарные балетные постановки, прочитают письма и воспоминания о первых "Русских сезонах". Каждое выступление будет дополнять предыдущее, погружая зрителя в мир Дягилева.
Первые солисты Мариинского театра, Кристина Шапран и Александр Сергеев, исполнят партии из балета "Шехеразада". Неординарную "Пульчинеллу" в современной интерпретации представят первые солисты Мариинки Рената Шакирова и Филипп Степин.
© Фото : пресс-служба "Русских сезонов"Артисты балета Александр Сергеев и Кристина Шапран, концерт "Дягилев. 150".
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Артисты балета Александр Сергеев и Кристина Шапран, концерт "Дягилев. 150".
© Фото : пресс-служба "Русских сезонов"
© Фото : пресс-служба "Русских сезонов"Артисты балета Рената Шакирова и Филипп Степин, концерт "Дягилев. 150".
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Артисты балета Рената Шакирова и Филипп Степин, концерт "Дягилев. 150".
© Фото : пресс-служба "Русских сезонов"
© Фото : пресс-служба "Русских сезонов"Артист балета Александр Сергеев, концерт "Дягилев. 150".
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Артист балета Александр Сергеев, концерт "Дягилев. 150".
© Фото : пресс-служба "Русских сезонов"
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Артисты балета Александр Сергеев и Кристина Шапран, концерт "Дягилев. 150".
© Фото : пресс-служба "Русских сезонов"
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Артисты балета Рената Шакирова и Филипп Степин, концерт "Дягилев. 150".
© Фото : пресс-служба "Русских сезонов"
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Артист балета Александр Сергеев, концерт "Дягилев. 150".
© Фото : пресс-служба "Русских сезонов"
Помимо балетных постановок, зрители онлайн-сервиса услышат музыку Рахманинова, Скрябина, Дебюсси, Пуленка, номера из репертуара Шаляпина в исполнении солистов "Геликон-оперы", струнного ансамбля Corelli String Group, а также артистов Мариинского театра.
Актеры БДТ имени Товстоногова Василий Реутов и Варвара Павлова прочтут письма и воспоминания о первых "Русских сезонах". Это отрывки переписки 1913 года со Стравинским, обращения Чехова к Дягилеву в 1902 году, пассажи из воспоминаний жены Вацлава Нижинского, мемуары Бенуа, Рериха.
© Фото : пресс-служба "Русских сезонов"София Виланд, Елена Серова, концерт "Дягилев. 150".
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София Виланд, Елена Серова, концерт "Дягилев. 150".
© Фото : пресс-служба "Русских сезонов"
© Фото : пресс-служба "Русских сезонов"Александр Кашпурин за роялем, концерт "Дягилев. 150".
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Александр Кашпурин за роялем, концерт "Дягилев. 150".
© Фото : пресс-служба "Русских сезонов"
© Фото : пресс-служба "Русских сезонов"Родион Толмачев, концерт "Дягилев. 150".
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Родион Толмачев, концерт "Дягилев. 150".
© Фото : пресс-служба "Русских сезонов"
1 из 3
София Виланд, Елена Серова, концерт "Дягилев. 150".
© Фото : пресс-служба "Русских сезонов"
2 из 3
Александр Кашпурин за роялем, концерт "Дягилев. 150".
© Фото : пресс-служба "Русских сезонов"
3 из 3
Родион Толмачев, концерт "Дягилев. 150".
© Фото : пресс-служба "Русских сезонов"
Кроме концерта-посвящения, "Русские сезоны" совместно с порталом "Культура.РФ" запустят специальный раздел на сайте о том, как Сергей Дягилев покорил Европу, находил таланты в России и как сложилась судьба антрепренера.
Проект, посвященный юбилею Дягилева, продлится до конца 2022 года.