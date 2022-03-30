https://ria.ru/20220330/superseti-1780860119.html

Минцифры упростило запуск "суперсетей" в России

Минцифры упростило запуск "суперсетей" в России - РИА Новости, 30.03.2022

Минцифры упростило запуск "суперсетей" в России

Госкомиссия по радиочастотам упростила запуск в России "суперсетей" - совместного использования объектов связи в труднодоступных и малочисленных районах,... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:48

2022-03-30T13:48

2022-03-30T13:48

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

максут шадаев

дмитрий чернышенко

россия

общество

интернет

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Госкомиссия по радиочастотам упростила запуск в России "суперсетей" - совместного использования объектов связи в труднодоступных и малочисленных районах, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.В январе вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что мобильные операторы в России объединят свои базовые станции в единую универсальную сеть, подключиться к которой сможет любой абонент."Госкомиссия по радиочастотам под председательством главы Минцифры Максута Шадаева приняла решения, упрощающие запуск "суперсетей" - совместного использования объектов связи в труднодоступных и малочисленных районах для оказания услуг абонентам всех операторов", - говорится в сообщении.Уточняется, что теперь операторы универсальных услуг связи обязаны предоставить доступ другим мобильным операторам к инфраструктуре, построенной за счет средств фонда универсального обслуживания.Помимо этого, по сообщению ведомства, "упрощена процедура получения разрешения на использование радиочастот при их совместном использовании". Раньше, согласно релизу, она занимала до полугода и требовала оплаты.

https://ria.ru/20220329/svyaz-1780657742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, максут шадаев, дмитрий чернышенко, россия, общество, интернет