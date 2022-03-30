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Минцифры упростило запуск "суперсетей" в России - РИА Новости, 30.03.2022
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Минцифры упростило запуск "суперсетей" в России
Минцифры упростило запуск "суперсетей" в России - РИА Новости, 30.03.2022
Минцифры упростило запуск "суперсетей" в России
Госкомиссия по радиочастотам упростила запуск в России "суперсетей" - совместного использования объектов связи в труднодоступных и малочисленных районах,... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:48
2022-03-30T13:48
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
максут шадаев
дмитрий чернышенко
россия
общество
интернет
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Госкомиссия по радиочастотам упростила запуск в России "суперсетей" - совместного использования объектов связи в труднодоступных и малочисленных районах, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.В январе вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что мобильные операторы в России объединят свои базовые станции в единую универсальную сеть, подключиться к которой сможет любой абонент."Госкомиссия по радиочастотам под председательством главы Минцифры Максута Шадаева приняла решения, упрощающие запуск "суперсетей" - совместного использования объектов связи в труднодоступных и малочисленных районах для оказания услуг абонентам всех операторов", - говорится в сообщении.Уточняется, что теперь операторы универсальных услуг связи обязаны предоставить доступ другим мобильным операторам к инфраструктуре, построенной за счет средств фонда универсального обслуживания.Помимо этого, по сообщению ведомства, "упрощена процедура получения разрешения на использование радиочастот при их совместном использовании". Раньше, согласно релизу, она занимала до полугода и требовала оплаты.
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, максут шадаев, дмитрий чернышенко, россия, общество, интернет
13:48 30.03.2022
 
Минцифры упростило запуск "суперсетей" в России

Минцифры упростило мобильным операторам доступ к объектам связи в малочисленных районах

© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в фотобанкМонтаж вышек сотовой связи в Томской области
Монтаж вышек сотовой связи в Томской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
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Монтаж вышек сотовой связи в Томской области
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Госкомиссия по радиочастотам упростила запуск в России "суперсетей" - совместного использования объектов связи в труднодоступных и малочисленных районах, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
В январе вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что мобильные операторы в России объединят свои базовые станции в единую универсальную сеть, подключиться к которой сможет любой абонент.
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"Госкомиссия по радиочастотам под председательством главы Минцифры Максута Шадаева приняла решения, упрощающие запуск "суперсетей" - совместного использования объектов связи в труднодоступных и малочисленных районах для оказания услуг абонентам всех операторов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что теперь операторы универсальных услуг связи обязаны предоставить доступ другим мобильным операторам к инфраструктуре, построенной за счет средств фонда универсального обслуживания.
Помимо этого, по сообщению ведомства, "упрощена процедура получения разрешения на использование радиочастот при их совместном использовании". Раньше, согласно релизу, она занимала до полугода и требовала оплаты.
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ТехнологииМаксут ШадаевДмитрий ЧернышенкоРоссияОбществоИнтернет
 
 
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