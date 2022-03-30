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Аэропорт Сочи в апреле откроет 11 новых рейсов на российских самолетах - РИА Новости, 30.03.2022
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Туризм
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Аэропорт Сочи в апреле откроет 11 новых рейсов на российских самолетах
Аэропорт Сочи в апреле откроет 11 новых рейсов на российских самолетах - РИА Новости, 30.03.2022
Аэропорт Сочи в апреле откроет 11 новых рейсов на российских самолетах
Одиннадцать новых международных рейсов будут запущены авиакомпанией "Россия" из аэропорта Сочи с 7 апреля, они будут выполняться на воздушных суднах российского РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T07:14
2022-03-30T07:14
туризм
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новости - туризм
сочи
аэропорт
куда можно лететь
туристы
россия (авиакомпания)
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СОЧИ, 30 мар – РИА Новости. Одиннадцать новых международных рейсов будут запущены авиакомпанией "Россия" из аэропорта Сочи с 7 апреля, они будут выполняться на воздушных суднах российского производства, сообщает пресс-служба ГК "Аэродинамика".Аэропорт курорта перешел на весенне-летнее расписание полетов, которое будет действовать до 29 октября.Отмечается, что новые рейсы добавятся уже к существующим. Таким образом, предстоящим летом будут доступны 17 направлений в иностранные города Актау, Актобе, Анталья, Атырау, Бодрум, Стамбул, Бухара, Даламан, Ереван, Алматы, Нур-Султан, Самарканд, Каир, Ташкент, Тель-Авив, Ургенч, Фергана.Кроме того, как информирует пресс-служба кубанских аэропортов, в целом за весенне-летний период запланированы 60 внутренних и 22 международных направлений из Сочи.
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ургенч
стамбул
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туризм, новости - туризм, сочи, аэропорт, куда можно лететь, туристы, россия (авиакомпания), sukhoi superjet, нур-султан, актобе , ургенч, стамбул, тель-авив, ташкент, анталья (провинция), фергана
07:14 30.03.2022
 
Аэропорт Сочи в апреле откроет 11 новых рейсов на российских самолетах

В апреле из аэропорта Сочи будут запущены новые рейсы на бортах российского производства

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на аэропорт в Сочи
Вид на аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СОЧИ, 30 мар – РИА Новости. Одиннадцать новых международных рейсов будут запущены авиакомпанией "Россия" из аэропорта Сочи с 7 апреля, они будут выполняться на воздушных суднах российского производства, сообщает пресс-служба ГК "Аэродинамика".
Аэропорт курорта перешел на весенне-летнее расписание полетов, которое будет действовать до 29 октября.
"С 7 апреля 2022 года авиакомпания "Россия" запускает международную программу полетов из аэропорта Сочи в шесть иностранных государств по 17 направлениям, 11 из которых станут абсолютно новыми для аэропорта. Рейсы будут осуществляться на самолетах российского производства Sukhoi Superjet", – говорится в сообщении.
Отмечается, что новые рейсы добавятся уже к существующим. Таким образом, предстоящим летом будут доступны 17 направлений в иностранные города Актау, Актобе, Анталья, Атырау, Бодрум, Стамбул, Бухара, Даламан, Ереван, Алматы, Нур-Султан, Самарканд, Каир, Ташкент, Тель-Авив, Ургенч, Фергана.
Кроме того, как информирует пресс-служба кубанских аэропортов, в целом за весенне-летний период запланированы 60 внутренних и 22 международных направлений из Сочи.
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