https://ria.ru/20220330/sochi-1780776690.html

Аэропорт Сочи в апреле откроет 11 новых рейсов на российских самолетах

Аэропорт Сочи в апреле откроет 11 новых рейсов на российских самолетах - РИА Новости, 30.03.2022

Аэропорт Сочи в апреле откроет 11 новых рейсов на российских самолетах

Одиннадцать новых международных рейсов будут запущены авиакомпанией "Россия" из аэропорта Сочи с 7 апреля, они будут выполняться на воздушных суднах российского РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T07:14

2022-03-30T07:14

2022-03-30T07:14

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СОЧИ, 30 мар – РИА Новости. Одиннадцать новых международных рейсов будут запущены авиакомпанией "Россия" из аэропорта Сочи с 7 апреля, они будут выполняться на воздушных суднах российского производства, сообщает пресс-служба ГК "Аэродинамика".Аэропорт курорта перешел на весенне-летнее расписание полетов, которое будет действовать до 29 октября.Отмечается, что новые рейсы добавятся уже к существующим. Таким образом, предстоящим летом будут доступны 17 направлений в иностранные города Актау, Актобе, Анталья, Атырау, Бодрум, Стамбул, Бухара, Даламан, Ереван, Алматы, Нур-Султан, Самарканд, Каир, Ташкент, Тель-Авив, Ургенч, Фергана.Кроме того, как информирует пресс-служба кубанских аэропортов, в целом за весенне-летний период запланированы 60 внутренних и 22 международных направлений из Сочи.

https://ria.ru/20220323/keshbek-1779297877.html

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

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