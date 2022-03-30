Рейтинг@Mail.ru
Джонсон назвал немыслимым снять санкции с России только за прекращение огня - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780880082.html
Джонсон назвал немыслимым снять санкции с России только за прекращение огня
Джонсон назвал немыслимым снять санкции с России только за прекращение огня - РИА Новости, 30.03.2022
Джонсон назвал немыслимым снять санкции с России только за прекращение огня
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал немыслимым снятие санкций с России только за то, что будет достигнуто прекращение огня на Украине. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:02
2022-03-30T15:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
владимир путин
украина
россия
стамбул
борис джонсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d988b711e7a8f7dda5e19acbec92968c.jpg
ЛОНДОН, 30 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал немыслимым снятие санкций с России только за то, что будет достигнуто прекращение огня на Украине."Я думаю, что это абсолютно верно, что мы должны удвоить нашу военную поддержку, которую мы оказываем. Мы также, я думаю, у нас есть поддержка оппозиции в этом, собираемся обеспечить, чтобы не было заднего хода по санкциям среди наших партнеров. Мы должны усилить экономическое давление на Владимира Путина, и это абсолютно непостижимо, чтобы какие-либо санкции были сняты просто потому, что достигнуто прекращение огня. Это было бы абсолютно немыслимо", - заявил Джонсон в парламенте.Накануне по итогам переговоров в Стамбуле российская сторона сообщила, что существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и предлагает провести встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780803715.html
https://ria.ru/20220330/mir-1780802387.html
украина
россия
стамбул
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_123811691ecb9a2e8a8b9cceb8b86f07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, стамбул, борис джонсон, великобритания
15:02 30.03.2022
 
Джонсон назвал немыслимым снять санкции с России только за прекращение огня

Премьер Британии Джонсон назвал немыслимым снять санкции с России лишь за прекращение огня

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Борис Джонсон
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 30 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал немыслимым снятие санкций с России только за то, что будет достигнуто прекращение огня на Украине.
"Я думаю, что это абсолютно верно, что мы должны удвоить нашу военную поддержку, которую мы оказываем. Мы также, я думаю, у нас есть поддержка оппозиции в этом, собираемся обеспечить, чтобы не было заднего хода по санкциям среди наших партнеров. Мы должны усилить экономическое давление на Владимира Путина, и это абсолютно непостижимо, чтобы какие-либо санкции были сняты просто потому, что достигнуто прекращение огня. Это было бы абсолютно немыслимо", - заявил Джонсон в парламенте.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 10:07
Санкции против России возвращаются на Запад бумерангом, заявил Медведев
Накануне по итогам переговоров в Стамбуле российская сторона сообщила, что существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и предлагает провести встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 10:00
В США назвали признак неэффективности антироссийских санкций
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаРоссияСтамбулБорис ДжонсонВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала