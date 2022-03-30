https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780880082.html

Джонсон назвал немыслимым снять санкции с России только за прекращение огня

Джонсон назвал немыслимым снять санкции с России только за прекращение огня - РИА Новости, 30.03.2022

Джонсон назвал немыслимым снять санкции с России только за прекращение огня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал немыслимым снятие санкций с России только за то, что будет достигнуто прекращение огня на Украине. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:02

2022-03-30T15:02

2022-03-30T15:02

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛОНДОН, 30 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал немыслимым снятие санкций с России только за то, что будет достигнуто прекращение огня на Украине."Я думаю, что это абсолютно верно, что мы должны удвоить нашу военную поддержку, которую мы оказываем. Мы также, я думаю, у нас есть поддержка оппозиции в этом, собираемся обеспечить, чтобы не было заднего хода по санкциям среди наших партнеров. Мы должны усилить экономическое давление на Владимира Путина, и это абсолютно непостижимо, чтобы какие-либо санкции были сняты просто потому, что достигнуто прекращение огня. Это было бы абсолютно немыслимо", - заявил Джонсон в парламенте.Накануне по итогам переговоров в Стамбуле российская сторона сообщила, что существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и предлагает провести встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780803715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, стамбул, борис джонсон, великобритания