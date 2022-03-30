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Великобритания отказалась платить за российские товары в рублях - РИА Новости, 30.03.2022
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Великобритания отказалась платить за российские товары в рублях
Великобритания отказалась платить за российские товары в рублях - РИА Новости, 30.03.2022
Великобритания отказалась платить за российские товары в рублях
Великобритания не рассматривает возможность оплаты российского газа рублями, передает Рейтер со ссылкой на представителя премьер-министра Бориса Джонсона. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:33
2022-03-30T17:35
великобритания
в мире
россия
владимир путин
борис джонсон
цены на нефть
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Великобритания не рассматривает возможность оплаты российского газа рублями, передает Рейтер со ссылкой на представителя премьер-министра Бориса Джонсона."Кваси Квартенг (британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности. — Прим. ред.), в сотрудничестве со своими коллегами ясно дали понять, что не будут платить в рублях", — сказал собеседник агентства.Он также допустил ужесточение санкций в вопросе ограничения доступа российских банков к системе SWIFT.Владимир Путин поручил "Газпрому", ЦБ и правительству до 31 марта организовать перевод расчетов за поставки газа в недружественные страны из валюты в рубли. В Еврокомиссии утверждают, что такая практика неприемлема, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страны "Большой семерки" на это также не пойдут.Спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня отметил, что считает правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров, в частности, включив в него удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что такое предложение "вполне может быть проработано".
https://ria.ru/20220330/gaz-1780849861.html
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великобритания, в мире, россия, владимир путин, борис джонсон, цены на нефть
15:33 30.03.2022 (обновлено: 17:35 30.03.2022)
 
Великобритания отказалась платить за российские товары в рублях

Представитель Джонсона заявил об отказе Британии платить за российские товары в рублях

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Великобритания не рассматривает возможность оплаты российского газа рублями, передает Рейтер со ссылкой на представителя премьер-министра Бориса Джонсона.
"Кваси Квартенг (британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности. — Прим. ред.), в сотрудничестве со своими коллегами ясно дали понять, что не будут платить в рублях", — сказал собеседник агентства.
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 13:10
Оплата российского газа в рублях не начнется 31 марта, заявил Песков
Он также допустил ужесточение санкций в вопросе ограничения доступа российских банков к системе SWIFT.
Владимир Путин поручил "Газпрому", ЦБ и правительству до 31 марта организовать перевод расчетов за поставки газа в недружественные страны из валюты в рубли. В Еврокомиссии утверждают, что такая практика неприемлема, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страны "Большой семерки" на это также не пойдут.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня отметил, что считает правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров, в частности, включив в него удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что такое предложение "вполне может быть проработано".
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 13:17
Песков рассказал об ответе Путина Макрону на отказ платить за газ в рублях
 
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