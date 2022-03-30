https://ria.ru/20220330/rubl-1780892003.html

Великобритания отказалась платить за российские товары в рублях

Великобритания отказалась платить за российские товары в рублях - РИА Новости, 30.03.2022

Великобритания отказалась платить за российские товары в рублях

Великобритания не рассматривает возможность оплаты российского газа рублями, передает Рейтер со ссылкой на представителя премьер-министра Бориса Джонсона. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:33

2022-03-30T15:33

2022-03-30T17:35

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Великобритания не рассматривает возможность оплаты российского газа рублями, передает Рейтер со ссылкой на представителя премьер-министра Бориса Джонсона."Кваси Квартенг (британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности. — Прим. ред.), в сотрудничестве со своими коллегами ясно дали понять, что не будут платить в рублях", — сказал собеседник агентства.Он также допустил ужесточение санкций в вопросе ограничения доступа российских банков к системе SWIFT.Владимир Путин поручил "Газпрому", ЦБ и правительству до 31 марта организовать перевод расчетов за поставки газа в недружественные страны из валюты в рубли. В Еврокомиссии утверждают, что такая практика неприемлема, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страны "Большой семерки" на это также не пойдут.Спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня отметил, что считает правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров, в частности, включив в него удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что такое предложение "вполне может быть проработано".

https://ria.ru/20220330/gaz-1780849861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

великобритания, в мире, россия, владимир путин, борис джонсон, цены на нефть