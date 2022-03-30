https://ria.ru/20220330/putin-1780940826.html

Джонсон утверждает, что у правительства Британии нет цели свергнуть Путина

Джонсон утверждает, что у правительства Британии нет цели свергнуть Путина - РИА Новости, 30.03.2022

Джонсон утверждает, что у правительства Британии нет цели свергнуть Путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что смещение президента России Владимира Путина не является целью британского правительства. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T18:22

2022-03-30T18:22

2022-03-30T18:22

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ЛОНДОН, 30 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что смещение президента России Владимира Путина не является целью британского правительства."Это не является целью правительства Великобритании", - сказал Джонсон на заседании с британскими парламентариями, отвечая на вопрос об идеях смены власти в РФ и смещения Путина. Комментируя слова президента США Джо Байдена, который в Варшаве заявил, что российский лидер "не может оставаться у власти", Джонсон добавил, что "понимает, почему" тот так сказал, однако не привел деталей.Завершая визит в Европу речью в Варшаве Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти". Белый дом поспешил объяснить, что глава администрации не призывал к смене руководства РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством. Американские СМИ сообщили, что в финальном тексте речи не было высказывания о российском руководстве, помощники главы США были удивлены его импровизацией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220320/ubezhische-1779088736.html

https://ria.ru/20220330/bayden-1780748086.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, борис джонсон, россия, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр