https://ria.ru/20220330/premiya-1780775196.html
Объявлены лауреаты "Премии Рудомино" за лучший библиотечный проект
Объявлены лауреаты "Премии Рудомино" за лучший библиотечный проект - РИА Новости, 30.03.2022
Объявлены лауреаты "Премии Рудомино" за лучший библиотечный проект
Объявлены лауреаты "Премии Рудомино", библиотеки из 17 городов России боролись за победу в трёх номинациях, лауреаты двух номинаций получат денежные призы,... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T06:17
2022-03-30T06:17
2022-03-30T06:17
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Объявлены лауреаты "Премии Рудомино", библиотеки из 17 городов России боролись за победу в трёх номинациях, лауреаты двух номинаций получат денежные призы, сообщает пресс-служба учреждения."Экспертный совет конкурса, в состав которого вошли сотрудники "Иностранки", а также её многолетние партнеры и попечители, осуществил многоступенчатую работу по оценке проектов и выбору лауреатов по номинациям "Лучший международный библиотечный проект" и "Специальный приз от Библиотеки иностранной литературы". Победителя по третьей номинации – "Выбор профессионального сообщества" – определило онлайн-голосование, в котором приняли участие библиотекари России", — говорится в сообщении.Уточняется, что всего на конкурс было представлено 20 проектов из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Красноярска, Мурманска, Перми, Петрозаводска, Пскова, Рыбинска, Рязани, Самары, Сахалина, Ставрополя, Тамбова, Тольятти, Томска, Челябинска. Помимо текстовых описаний своих проектов конкурсантам нужно было предоставить фотографии, отзывы читателей и партнеров, списки публикаций в СМИ и соцсетях, а также видео-визитки для более близкого знакомства с проектом.В номинации "Лучший международный библиотечный проект" победила Центральная городская публичная библиотека им. Маяковского в Санкт-Петербурге с проектом "Читающий Петербург: выбираем лучшего зарубежного писателя - 2021". Библиотека получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей на развитие своей международной деятельности."Специальный приз от Библиотеки иностранной литературы" получила "Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. Махаевой благодаря проекту в формате Международного конкурса детской рукописной книги "Все краски Севера". Для дальнейшего развития своей международной деятельности учреждению присудили денежный приз суммой 50 тысяч рублей.Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. Лермонтова вышла в лидеры в номинации "Выбор профессионального сообщества" благодаря социально-культурному проекту для иностранных студентов "Открываем Россию: маршрутами русской литературы".Каждая библиотека-участница получит памятный диплом участника конкурса, также члены экспертного совета вручат спецдипломы библиотекам, чьи проекты заслужили особенное внимание, хотя и не оказались в списках лауреатов. Торжественный вечер и награждение состоятся в "Иностранке" в среду, 6 апреля — это мероприятие завершит цикл юбилейных событий, приуроченных к 100-летнему юбилею "Иностранки". В пресс-службе анонсировали, что "Премия Рудомино" будет проводиться ежегодно, а следующий премиальный сезон будет объявлен учреждением весной 2022 года.
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РИА Новости
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новости культуры, книги, что почитать, сахалин, пермь, санкт-петербург, москва, всероссийская библиотека иностранной литературы
Объявлены лауреаты "Премии Рудомино" за лучший библиотечный проект
Объявлены лауреаты "Премии Рудомино" на лучший международный библиотечный проект–2021
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Объявлены лауреаты "Премии Рудомино", библиотеки из 17 городов России боролись за победу в трёх номинациях, лауреаты двух номинаций получат денежные призы, сообщает пресс-служба учреждения.
"Экспертный совет конкурса, в состав которого вошли сотрудники "Иностранки", а также её многолетние партнеры и попечители, осуществил многоступенчатую работу по оценке проектов и выбору лауреатов по номинациям "Лучший международный библиотечный проект" и "Специальный приз от Библиотеки иностранной литературы". Победителя по третьей номинации – "Выбор профессионального сообщества" – определило онлайн-голосование, в котором приняли участие библиотекари России", — говорится в сообщении.
Уточняется, что всего на конкурс было представлено 20 проектов из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Красноярска, Мурманска, Перми, Петрозаводска, Пскова, Рыбинска, Рязани, Самары, Сахалина, Ставрополя, Тамбова, Тольятти, Томска, Челябинска. Помимо текстовых описаний своих проектов конкурсантам нужно было предоставить фотографии, отзывы читателей и партнеров, списки публикаций в СМИ и соцсетях, а также видео-визитки для более близкого знакомства с проектом.
В номинации "Лучший международный библиотечный проект" победила Центральная городская публичная библиотека им. Маяковского в Санкт-Петербурге с проектом "Читающий Петербург: выбираем лучшего зарубежного писателя - 2021". Библиотека получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей на развитие своей международной деятельности.
"Специальный приз от Библиотеки иностранной литературы" получила "Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. Махаевой благодаря проекту в формате Международного конкурса детской рукописной книги "Все краски Севера". Для дальнейшего развития своей международной деятельности учреждению присудили денежный приз суммой 50 тысяч рублей.
Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. Лермонтова вышла в лидеры в номинации "Выбор профессионального сообщества" благодаря социально-культурному проекту для иностранных студентов "Открываем Россию: маршрутами русской литературы".
"Библиотека иностранной литературы выражает благодарность всем участникам конкурса за яркие творческие проекты, которые содействуют развитию межкультурного диалога и вносят большой вклад в развитие библиотечной отрасли своих регионов", — отмечают в пресс-службе.
Каждая библиотека-участница получит памятный диплом участника конкурса, также члены экспертного совета вручат спецдипломы библиотекам, чьи проекты заслужили особенное внимание, хотя и не оказались в списках лауреатов. Торжественный вечер и награждение состоятся в "Иностранке" в среду, 6 апреля — это мероприятие завершит цикл юбилейных событий, приуроченных к 100-летнему юбилею "Иностранки". В пресс-службе анонсировали, что "Премия Рудомино" будет проводиться ежегодно, а следующий премиальный сезон будет объявлен учреждением весной 2022 года.