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Объявлены лауреаты "Премии Рудомино" за лучший библиотечный проект - РИА Новости, 30.03.2022
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Культура
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Объявлены лауреаты "Премии Рудомино" за лучший библиотечный проект
Объявлены лауреаты "Премии Рудомино" за лучший библиотечный проект - РИА Новости, 30.03.2022
Объявлены лауреаты "Премии Рудомино" за лучший библиотечный проект
Объявлены лауреаты "Премии Рудомино", библиотеки из 17 городов России боролись за победу в трёх номинациях, лауреаты двух номинаций получат денежные призы,... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T06:17
2022-03-30T06:17
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Объявлены лауреаты "Премии Рудомино", библиотеки из 17 городов России боролись за победу в трёх номинациях, лауреаты двух номинаций получат денежные призы, сообщает пресс-служба учреждения."Экспертный совет конкурса, в состав которого вошли сотрудники "Иностранки", а также её многолетние партнеры и попечители, осуществил многоступенчатую работу по оценке проектов и выбору лауреатов по номинациям "Лучший международный библиотечный проект" и "Специальный приз от Библиотеки иностранной литературы". Победителя по третьей номинации – "Выбор профессионального сообщества" – определило онлайн-голосование, в котором приняли участие библиотекари России", — говорится в сообщении.Уточняется, что всего на конкурс было представлено 20 проектов из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Красноярска, Мурманска, Перми, Петрозаводска, Пскова, Рыбинска, Рязани, Самары, Сахалина, Ставрополя, Тамбова, Тольятти, Томска, Челябинска. Помимо текстовых описаний своих проектов конкурсантам нужно было предоставить фотографии, отзывы читателей и партнеров, списки публикаций в СМИ и соцсетях, а также видео-визитки для более близкого знакомства с проектом.В номинации "Лучший международный библиотечный проект" победила Центральная городская публичная библиотека им. Маяковского в Санкт-Петербурге с проектом "Читающий Петербург: выбираем лучшего зарубежного писателя - 2021". Библиотека получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей на развитие своей международной деятельности."Специальный приз от Библиотеки иностранной литературы" получила "Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. Махаевой благодаря проекту в формате Международного конкурса детской рукописной книги "Все краски Севера". Для дальнейшего развития своей международной деятельности учреждению присудили денежный приз суммой 50 тысяч рублей.Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. Лермонтова вышла в лидеры в номинации "Выбор профессионального сообщества" благодаря социально-культурному проекту для иностранных студентов "Открываем Россию: маршрутами русской литературы".Каждая библиотека-участница получит памятный диплом участника конкурса, также члены экспертного совета вручат спецдипломы библиотекам, чьи проекты заслужили особенное внимание, хотя и не оказались в списках лауреатов. Торжественный вечер и награждение состоятся в "Иностранке" в среду, 6 апреля — это мероприятие завершит цикл юбилейных событий, приуроченных к 100-летнему юбилею "Иностранки". В пресс-службе анонсировали, что "Премия Рудомино" будет проводиться ежегодно, а следующий премиальный сезон будет объявлен учреждением весной 2022 года.
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новости культуры, книги, что почитать, сахалин, пермь, санкт-петербург, москва, всероссийская библиотека иностранной литературы
06:17 30.03.2022
 
Объявлены лауреаты "Премии Рудомино" за лучший библиотечный проект

Объявлены лауреаты "Премии Рудомино" на лучший международный библиотечный проект–2021

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКниги на полках во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино в Москве
Книги на полках во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Объявлены лауреаты "Премии Рудомино", библиотеки из 17 городов России боролись за победу в трёх номинациях, лауреаты двух номинаций получат денежные призы, сообщает пресс-служба учреждения.
"Экспертный совет конкурса, в состав которого вошли сотрудники "Иностранки", а также её многолетние партнеры и попечители, осуществил многоступенчатую работу по оценке проектов и выбору лауреатов по номинациям "Лучший международный библиотечный проект" и "Специальный приз от Библиотеки иностранной литературы". Победителя по третьей номинации – "Выбор профессионального сообщества" – определило онлайн-голосование, в котором приняли участие библиотекари России", — говорится в сообщении.
Уточняется, что всего на конкурс было представлено 20 проектов из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Красноярска, Мурманска, Перми, Петрозаводска, Пскова, Рыбинска, Рязани, Самары, Сахалина, Ставрополя, Тамбова, Тольятти, Томска, Челябинска. Помимо текстовых описаний своих проектов конкурсантам нужно было предоставить фотографии, отзывы читателей и партнеров, списки публикаций в СМИ и соцсетях, а также видео-визитки для более близкого знакомства с проектом.
В номинации "Лучший международный библиотечный проект" победила Центральная городская публичная библиотека им. Маяковского в Санкт-Петербурге с проектом "Читающий Петербург: выбираем лучшего зарубежного писателя - 2021". Библиотека получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей на развитие своей международной деятельности.
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Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. Лермонтова вышла в лидеры в номинации "Выбор профессионального сообщества" благодаря социально-культурному проекту для иностранных студентов "Открываем Россию: маршрутами русской литературы".
"Библиотека иностранной литературы выражает благодарность всем участникам конкурса за яркие творческие проекты, которые содействуют развитию межкультурного диалога и вносят большой вклад в развитие библиотечной отрасли своих регионов", — отмечают в пресс-службе.
Каждая библиотека-участница получит памятный диплом участника конкурса, также члены экспертного совета вручат спецдипломы библиотекам, чьи проекты заслужили особенное внимание, хотя и не оказались в списках лауреатов. Торжественный вечер и награждение состоятся в "Иностранке" в среду, 6 апреля — это мероприятие завершит цикл юбилейных событий, приуроченных к 100-летнему юбилею "Иностранки". В пресс-службе анонсировали, что "Премия Рудомино" будет проводиться ежегодно, а следующий премиальный сезон будет объявлен учреждением весной 2022 года.
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