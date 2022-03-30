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Многодетной семье из Донбасса подарили квартиру в Красногорске
Многодетной семье из Донбасса подарили квартиру в Красногорске - РИА Новости, 30.03.2022
Многодетной семье из Донбасса подарили квартиру в Красногорске
В Московской области в рамках благотворительной акции "Вы дома" многодетная семья из Донецкой Народной республики получила сертификат на квартиру в строящемся... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T12:54
2022-03-30T12:54
2022-03-30T12:54
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В Московской области в рамках благотворительной акции "Вы дома" многодетная семья из Донецкой Народной республики получила сертификат на квартиру в строящемся ЖК "Тетрис" в Красногорске.Сложно поверитьПраво на квартиру получила семья Селищевых. В семье трое детей – 17, 8 и 5 лет. Двое младших – Гриша и Рома – инвалиды детства. У мальчиков диагностировали детский церебральный паралич (ДЦП).Отец детей Роман Селищев сейчас на фронте в составе Народной милиции ДНР, надеется после победы воссоединиться с семьей.Жилье и заботаВ жилом комплексе "Тетрис" развита вся необходимая инфраструктура, организована хорошая транспортная доступность."Самое главное именно для Ромы и Гриши — близость к образовательному центру "Созвездие", где они будут продолжать лечение", - говорит учредитель группы компаний "Садовое кольцо" Илья Колунов.Руководители компании приняли решение в текущих условиях содействовать правительству Московской области в реализации программы помощи пострадавшим.По словам учредителя группы компаний "Садовое кольцо" знакомство с семьей из Донбасса произошло во время посещения "Созвездия".В рамках патроната над семьей девелопер будет обеспечивать семью дорогостоящими лекарствами, покупку которых многодетная семья беженцев просто не осилит.Кроме того, как рассказал Колунов, ведется работа над проектировкой дополнительных этажей в центре "Созвездие". Там будет размещен интернат, чтобы дети со всей России и не только могли приезжать и жить в комфортных условиях.Группа компаний "Садовое кольцо" основана в 2003 году в Москве. На счету "Садового кольца" введенные в эксплуатацию жилые дома, общественные здания, инженерные сети и сооружения. Общая площадь реализованных строительных проектов группы компаний составляет более 600 тысяч квадратных метров в Москве, Московской области, Башкортостане и Татарстане. Общий девелоперский портфель составляет 1,3 миллиона квадратных метров.В период с конца февраля по 7 марта в Россию прибыло более 200 тысяч беженцев. Региональные власти России оперативно реализуют правительственную программу по размещению и обустройству быта граждан республик. Руководство Московской области также принимает участие в реализации программы.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, жилье, московская область (подмосковье), общество, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, благотворительность
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В Московской области в рамках благотворительной акции "Вы дома" многодетная семья из Донецкой Народной республики получила сертификат на квартиру в строящемся ЖК "Тетрис" в Красногорске.
Сложно поверить
Право на квартиру получила семья Селищевых. В семье трое детей – 17, 8 и 5 лет. Двое младших – Гриша и Рома – инвалиды детства. У мальчиков диагностировали детский церебральный паралич (ДЦП).
"Мы побывали в таких обстоятельствах, что сейчас во что-то хорошее сложно поверить. Сначала было страшно, потом мы вместе с детьми даже привыкли к грохоту самолетов, гулу снарядов, дребезжание стекол. Когда попадаешь в мирную жизнь, сразу понимаешь весь пережитый ужас", - рассказывает Маргарита Селищева.
Отец детей Роман Селищев сейчас на фронте в составе Народной милиции ДНР
, надеется после победы воссоединиться с семьей.
Жилье и забота
В жилом комплексе "Тетрис" развита вся необходимая инфраструктура, организована хорошая транспортная доступность.
"Самое главное именно для Ромы и Гриши — близость к образовательному центру "Созвездие", где они будут продолжать лечение", - говорит учредитель группы компаний "Садовое кольцо" Илья Колунов.
Руководители компании приняли решение в текущих условиях содействовать правительству Московской области
в реализации программы помощи пострадавшим.
По словам учредителя группы компаний "Садовое кольцо" знакомство с семьей из Донбасса произошло во время посещения "Созвездия".
"Мне навстречу выбежал младшенький Гриша и сразу обнял меня. Мы все люди, а любому человеку, оказавшемуся в трудной ситуации хотелось бы, чтобы ему сказали заветные слова: "Мы вам поможем, мы рядом", - поделился Илья Колунов.
В рамках патроната над семьей девелопер будет обеспечивать семью дорогостоящими лекарствами, покупку которых многодетная семья беженцев просто не осилит.
Кроме того, как рассказал Колунов, ведется работа над проектировкой дополнительных этажей в центре "Созвездие". Там будет размещен интернат, чтобы дети со всей России и не только могли приезжать и жить в комфортных условиях.
Группа компаний "Садовое кольцо" основана в 2003 году в Москве
. На счету "Садового кольца" введенные в эксплуатацию жилые дома, общественные здания, инженерные сети и сооружения. Общая площадь реализованных строительных проектов группы компаний составляет более 600 тысяч квадратных метров в Москве, Московской области, Башкортостане и Татарстане. Общий девелоперский портфель составляет 1,3 миллиона квадратных метров.
В период с конца февраля по 7 марта в Россию
прибыло более 200 тысяч беженцев. Региональные власти России оперативно реализуют правительственную программу по размещению и обустройству быта граждан республик. Руководство Московской области также принимает участие в реализации программы.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины
. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".