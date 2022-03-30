https://ria.ru/20220330/podarok-1780841887.html

Многодетной семье из Донбасса подарили квартиру в Красногорске

Многодетной семье из Донбасса подарили квартиру в Красногорске - РИА Новости, 30.03.2022

Многодетной семье из Донбасса подарили квартиру в Красногорске

В Московской области в рамках благотворительной акции "Вы дома" многодетная семья из Донецкой Народной республики получила сертификат на квартиру в строящемся... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T12:54

2022-03-30T12:54

2022-03-30T12:54

новости подмосковья

россия

донецкая народная республика

жилье

московская область (подмосковье)

общество

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780842846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c8b9fe3c0a6ec977a28615f2036a5b5.jpg

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В Московской области в рамках благотворительной акции "Вы дома" многодетная семья из Донецкой Народной республики получила сертификат на квартиру в строящемся ЖК "Тетрис" в Красногорске.Сложно поверитьПраво на квартиру получила семья Селищевых. В семье трое детей – 17, 8 и 5 лет. Двое младших – Гриша и Рома – инвалиды детства. У мальчиков диагностировали детский церебральный паралич (ДЦП).Отец детей Роман Селищев сейчас на фронте в составе Народной милиции ДНР, надеется после победы воссоединиться с семьей.Жилье и заботаВ жилом комплексе "Тетрис" развита вся необходимая инфраструктура, организована хорошая транспортная доступность."Самое главное именно для Ромы и Гриши — близость к образовательному центру "Созвездие", где они будут продолжать лечение", - говорит учредитель группы компаний "Садовое кольцо" Илья Колунов.Руководители компании приняли решение в текущих условиях содействовать правительству Московской области в реализации программы помощи пострадавшим.По словам учредителя группы компаний "Садовое кольцо" знакомство с семьей из Донбасса произошло во время посещения "Созвездия".В рамках патроната над семьей девелопер будет обеспечивать семью дорогостоящими лекарствами, покупку которых многодетная семья беженцев просто не осилит.Кроме того, как рассказал Колунов, ведется работа над проектировкой дополнительных этажей в центре "Созвездие". Там будет размещен интернат, чтобы дети со всей России и не только могли приезжать и жить в комфортных условиях.Группа компаний "Садовое кольцо" основана в 2003 году в Москве. На счету "Садового кольца" введенные в эксплуатацию жилые дома, общественные здания, инженерные сети и сооружения. Общая площадь реализованных строительных проектов группы компаний составляет более 600 тысяч квадратных метров в Москве, Московской области, Башкортостане и Татарстане. Общий девелоперский портфель составляет 1,3 миллиона квадратных метров.В период с конца февраля по 7 марта в Россию прибыло более 200 тысяч беженцев. Региональные власти России оперативно реализуют правительственную программу по размещению и обустройству быта граждан республик. Руководство Московской области также принимает участие в реализации программы.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220228/deti-1775622266.html

россия

донецкая народная республика

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, донецкая народная республика, жилье, московская область (подмосковье), общество, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, благотворительность