https://ria.ru/20220330/pasporta-1780791543.html

В Казахстане анонсировали соглашение с Россией о паспортах вакцинации

В Казахстане анонсировали соглашение с Россией о паспортах вакцинации - РИА Новости, 30.03.2022

В Казахстане анонсировали соглашение с Россией о паспортах вакцинации

Казахстан и Россия в ближайшее время могут подписать соглашение о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19, сообщила заместитель министра... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T08:28

2022-03-30T08:28

2022-03-30T08:28

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казахстан

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коронавирус в россии

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АЛМА-АТА, 30 мар - РИА Новости. Казахстан и Россия в ближайшее время могут подписать соглашение о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19, сообщила заместитель министра здравоохранения республики Айжан Есмагамбетова."Будет соглашение между Казахстаном и Российской федерацией. Сейчас этот проект соглашения пришел к нам на согласование… Это уже согласованный проект соглашения, остаются официальные формальности", - сказала она в среду журналистам в кулуарах парламента.Есмагамбетова выразила надежду, что документ будет подписан в ближайшее время. "Раз соглашение уже есть, и оно пришло к нам на согласование, то, учитывая заинтересованность обеих сторон, я думаю, это (подписание - ред.) будет очень быстро", - добавила она.

https://ria.ru/20220329/koronavirus-1780692096.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, казахстан, коронавирус covid-19, коронавирус в россии