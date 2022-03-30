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В Казахстане анонсировали соглашение с Россией о паспортах вакцинации
В Казахстане анонсировали соглашение с Россией о паспортах вакцинации - РИА Новости, 30.03.2022
В Казахстане анонсировали соглашение с Россией о паспортах вакцинации
Казахстан и Россия в ближайшее время могут подписать соглашение о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19, сообщила заместитель министра... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T08:28
2022-03-30T08:28
2022-03-30T08:28
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АЛМА-АТА, 30 мар - РИА Новости. Казахстан и Россия в ближайшее время могут подписать соглашение о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19, сообщила заместитель министра здравоохранения республики Айжан Есмагамбетова."Будет соглашение между Казахстаном и Российской федерацией. Сейчас этот проект соглашения пришел к нам на согласование… Это уже согласованный проект соглашения, остаются официальные формальности", - сказала она в среду журналистам в кулуарах парламента.Есмагамбетова выразила надежду, что документ будет подписан в ближайшее время. "Раз соглашение уже есть, и оно пришло к нам на согласование, то, учитывая заинтересованность обеих сторон, я думаю, это (подписание - ред.) будет очень быстро", - добавила она.
https://ria.ru/20220329/koronavirus-1780692096.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, казахстан, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Казахстане анонсировали соглашение с Россией о паспортах вакцинации
Россия и Казахстан скоро подпишут соглашение о признании паспортов вакцинации