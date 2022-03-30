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В Казахстане анонсировали соглашение с Россией о паспортах вакцинации - РИА Новости, 30.03.2022
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В Казахстане анонсировали соглашение с Россией о паспортах вакцинации
В Казахстане анонсировали соглашение с Россией о паспортах вакцинации - РИА Новости, 30.03.2022
В Казахстане анонсировали соглашение с Россией о паспортах вакцинации
Казахстан и Россия в ближайшее время могут подписать соглашение о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19, сообщила заместитель министра... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T08:28
2022-03-30T08:28
распространение коронавируса
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россия
казахстан
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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АЛМА-АТА, 30 мар - РИА Новости. Казахстан и Россия в ближайшее время могут подписать соглашение о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19, сообщила заместитель министра здравоохранения республики Айжан Есмагамбетова."Будет соглашение между Казахстаном и Российской федерацией. Сейчас этот проект соглашения пришел к нам на согласование… Это уже согласованный проект соглашения, остаются официальные формальности", - сказала она в среду журналистам в кулуарах парламента.Есмагамбетова выразила надежду, что документ будет подписан в ближайшее время. "Раз соглашение уже есть, и оно пришло к нам на согласование, то, учитывая заинтересованность обеих сторон, я думаю, это (подписание - ред.) будет очень быстро", - добавила она.
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в мире, россия, казахстан, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:28 30.03.2022
 
В Казахстане анонсировали соглашение с Россией о паспортах вакцинации

Россия и Казахстан скоро подпишут соглашение о признании паспортов вакцинации

© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Sputnik / Тимур Батыршин
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Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
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АЛМА-АТА, 30 мар - РИА Новости. Казахстан и Россия в ближайшее время могут подписать соглашение о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19, сообщила заместитель министра здравоохранения республики Айжан Есмагамбетова.
"Будет соглашение между Казахстаном и Российской федерацией. Сейчас этот проект соглашения пришел к нам на согласование… Это уже согласованный проект соглашения, остаются официальные формальности", - сказала она в среду журналистам в кулуарах парламента.
Есмагамбетова выразила надежду, что документ будет подписан в ближайшее время. "Раз соглашение уже есть, и оно пришло к нам на согласование, то, учитывая заинтересованность обеих сторон, я думаю, это (подписание - ред.) будет очень быстро", - добавила она.
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