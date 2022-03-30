https://ria.ru/20220330/otpusk-1780785709.html

Россияне рассказали, где планируют провести отпуск

Россияне рассказали, где планируют провести отпуск - РИА Новости, 30.03.2022

Россияне рассказали, где планируют провести отпуск

Каждый пятый россиянин считает, что отпуск в текущем году лучше провести дома и на даче, некоторые также готовы отправиться в путешествие по России, тогда как... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T05:48

2022-03-30T05:48

2022-03-30T05:48

туризм

новости - туризм

россия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Каждый пятый россиянин считает, что отпуск в текущем году лучше провести дома и на даче, некоторые также готовы отправиться в путешествие по России, тогда как число сторонников зарубежных направлений снизилось, рассказали РИА Новости в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.SuperJob провел опрос, в котором приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов страны.Исследование показало, что провести отпуск на реке или у озера, в Краснодарском крае и за границей хотели бы по 3% опрошенных. "По 2% считают, что в непростом 2022 году лучше всего отправиться на Алтай или "как можно дальше от людей". Египет, Турция, горы, путешествия в другие города, Байкал, Азия, Карелия и Абхазия привлекают по 1% россиян, рассказали в SuperJob."В том, что отдыхать в этом году следует "на любом море", чаще убеждены женщины - 15% против 8% среди мужчин, а в том, что лучше провести время за работой и обойтись без отпуска - мужчины - 5% против 2%", - добавили в сервисе."По сравнению с прошлым годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, почти на треть снизилось число тех, кто считает, что отпуск лучше провести дома. Судя по комментариям, повлияло ослабление ковидных ограничений. Россияне стали чаще задумываться об отдыхе на даче, в Крыму или в любом другом месте России. Число сторонников открытых зарубежных направлений снизилось", - заключили аналитики.

https://ria.ru/20220330/avianapravleniya-1780779623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

новости - туризм, россия