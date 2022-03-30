19:26 30.03.2022 (обновлено: 19:48 30.03.2022)
В Совфеде рассказали, как Южная Осетия может войти в состав России
Сенатор Климов: для вхождения в состав России Южной Осетии нужен референдум
Сенатор Андрей Климов
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Законодательство РФ предусматривает процедуру принятия в состав России государств в качестве субъектов, для этого надо, чтобы осетинский народ выразил свою волю через референдум, заявил сенатор, замглавы комиссии ЕР по международному сотрудничеству Андрей Климов.
"Мы давно знаем о желании наших соседей, Южной Осетии, сделать свой выбор – воссоединиться. Поэтому, на мой взгляд, когда все юридические формальности будут соблюдены, нет никаких препятствий правового характера, чтобы осуществить давнюю мечту жителей Южной Осетии войти в состав РФ. Мы ждем, когда эти процедуры пройдут. С нашей стороны все необходимые правовые вопросы отработаны были еще 20 лет назад", - приводит пресс-служба ЕР слова Климова.
"Законодательство РФ предусматривает процедуру принятия в состав России государств или части государств иностранных в качестве субъектов РФ. Для того чтобы это сделать, необходимо главное – необходимо выразить волю осетинского народа. Сделать это можно через референдум", - пояснил Климов.
В среду президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что объединение с Россией - стратегическая цель республики, она будет в составе своей исторической родины, в ближайшее время будут сделаны соответствующие юридические шаги.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года - во время президентства Саакашвили - обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.