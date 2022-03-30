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В Совфеде рассказали, как Южная Осетия может войти в состав России - РИА Новости, 30.03.2022
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В Совфеде рассказали, как Южная Осетия может войти в состав России
В Совфеде рассказали, как Южная Осетия может войти в состав России - РИА Новости, 30.03.2022
В Совфеде рассказали, как Южная Осетия может войти в состав России
Законодательство РФ предусматривает процедуру принятия в состав России государств в качестве субъектов, для этого надо, чтобы осетинский народ выразил свою волю РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T19:26
2022-03-30T19:48
южная осетия
политика
россия
совет федерации рф
андрей климов
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Законодательство РФ предусматривает процедуру принятия в состав России государств в качестве субъектов, для этого надо, чтобы осетинский народ выразил свою волю через референдум, заявил сенатор, замглавы комиссии ЕР по международному сотрудничеству Андрей Климов."Мы давно знаем о желании наших соседей, Южной Осетии, сделать свой выбор – воссоединиться. Поэтому, на мой взгляд, когда все юридические формальности будут соблюдены, нет никаких препятствий правового характера, чтобы осуществить давнюю мечту жителей Южной Осетии войти в состав РФ. Мы ждем, когда эти процедуры пройдут. С нашей стороны все необходимые правовые вопросы отработаны были еще 20 лет назад", - приводит пресс-служба ЕР слова Климова."Законодательство РФ предусматривает процедуру принятия в состав России государств или части государств иностранных в качестве субъектов РФ. Для того чтобы это сделать, необходимо главное – необходимо выразить волю осетинского народа. Сделать это можно через референдум", - пояснил Климов.В среду президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что объединение с Россией - стратегическая цель республики, она будет в составе своей исторической родины, в ближайшее время будут сделаны соответствующие юридические шаги.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года - во время президентства Саакашвили - обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20220326/ukraina-1780246488.html
https://ria.ru/20220321/saakashvili-1779257996.html
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южная осетия, политика, россия, совет федерации рф, андрей климов
19:26 30.03.2022 (обновлено: 19:48 30.03.2022)
 
В Совфеде рассказали, как Южная Осетия может войти в состав России

Сенатор Климов: для вхождения в состав России Южной Осетии нужен референдум

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСенатор Андрей Климов
Сенатор Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сенатор Андрей Климов
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Законодательство РФ предусматривает процедуру принятия в состав России государств в качестве субъектов, для этого надо, чтобы осетинский народ выразил свою волю через референдум, заявил сенатор, замглавы комиссии ЕР по международному сотрудничеству Андрей Климов.
"Мы давно знаем о желании наших соседей, Южной Осетии, сделать свой выбор – воссоединиться. Поэтому, на мой взгляд, когда все юридические формальности будут соблюдены, нет никаких препятствий правового характера, чтобы осуществить давнюю мечту жителей Южной Осетии войти в состав РФ. Мы ждем, когда эти процедуры пройдут. С нашей стороны все необходимые правовые вопросы отработаны были еще 20 лет назад", - приводит пресс-служба ЕР слова Климова.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
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"Законодательство РФ предусматривает процедуру принятия в состав России государств или части государств иностранных в качестве субъектов РФ. Для того чтобы это сделать, необходимо главное – необходимо выразить волю осетинского народа. Сделать это можно через референдум", - пояснил Климов.
В среду президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что объединение с Россией - стратегическая цель республики, она будет в составе своей исторической родины, в ближайшее время будут сделаны соответствующие юридические шаги.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года - во время президентства Саакашвили - обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 13:24
Саакашвили поделился идеей по присоединению Абхазии и Южной Осетии к Грузии
 
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