https://ria.ru/20220330/osetiya-1780957682.html

В Совфеде рассказали, как Южная Осетия может войти в состав России

В Совфеде рассказали, как Южная Осетия может войти в состав России - РИА Новости, 30.03.2022

В Совфеде рассказали, как Южная Осетия может войти в состав России

Законодательство РФ предусматривает процедуру принятия в состав России государств в качестве субъектов, для этого надо, чтобы осетинский народ выразил свою волю РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T19:26

2022-03-30T19:26

2022-03-30T19:48

южная осетия

политика

россия

совет федерации рф

андрей климов

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Законодательство РФ предусматривает процедуру принятия в состав России государств в качестве субъектов, для этого надо, чтобы осетинский народ выразил свою волю через референдум, заявил сенатор, замглавы комиссии ЕР по международному сотрудничеству Андрей Климов."Мы давно знаем о желании наших соседей, Южной Осетии, сделать свой выбор – воссоединиться. Поэтому, на мой взгляд, когда все юридические формальности будут соблюдены, нет никаких препятствий правового характера, чтобы осуществить давнюю мечту жителей Южной Осетии войти в состав РФ. Мы ждем, когда эти процедуры пройдут. С нашей стороны все необходимые правовые вопросы отработаны были еще 20 лет назад", - приводит пресс-служба ЕР слова Климова."Законодательство РФ предусматривает процедуру принятия в состав России государств или части государств иностранных в качестве субъектов РФ. Для того чтобы это сделать, необходимо главное – необходимо выразить волю осетинского народа. Сделать это можно через референдум", - пояснил Климов.В среду президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что объединение с Россией - стратегическая цель республики, она будет в составе своей исторической родины, в ближайшее время будут сделаны соответствующие юридические шаги.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года - во время президентства Саакашвили - обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20220326/ukraina-1780246488.html

https://ria.ru/20220321/saakashvili-1779257996.html

южная осетия

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

южная осетия, политика, россия, совет федерации рф, андрей климов