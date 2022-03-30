https://ria.ru/20220330/obstrel-1780968581.html

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Донецку

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Донецку - РИА Новости, 30.03.2022

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Донецку

Украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив 10 ракет из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T20:39

2022-03-30T20:39

2022-03-30T20:52

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив 10 ракет из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел Петровского района Донецка был зафиксирован в 20.10, он велся со стороны населенного пункта Георгиевка.Ранее в среду представительство зафиксировало, что в течение дня украинские войска выпустили 95 ракет из БМ-21 "Град" по Донецку.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/pogibshiy-1780964062.html

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Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), сцкк, россия, киев, петровский район, украина, вооруженные силы украины