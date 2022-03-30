https://ria.ru/20220330/obstrel-1780949048.html

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из "Градов"

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из "Градов" - РИА Новости, 30.03.2022

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из "Градов"

Украинские войска в 18.05 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять ракет из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T18:51

2022-03-30T18:51

2022-03-30T19:21

обострение ситуации в днр и лнр

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска в 18.05 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять ракет из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.05 (совпадает с мск) населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район): выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/vsu-1780946671.html

россия

киев

петровский район

украина

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Последствия обстрела Петровского района Донецка украинскими националистами Украинские войска в 18.05 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять ракет из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). 2022-03-30T18:51 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, петровский район, украина, вооруженные силы украины