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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/obstrel-1780907657.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 30.03.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
Украинские войска в 15.45 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 ракет из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство Донецкой РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:26
2022-03-30T16:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
петровский район
донецк (днр)
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска в 15.45 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 ракет из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.45 - населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район), выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html
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в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр), сцкк, украина, вооруженные силы украины, россия, киев
16:26 30.03.2022 (обновлено: 16:35 30.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО "Град"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР ликвидирует последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке
Сотрудник МЧС ДНР ликвидирует последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудник МЧС ДНР ликвидирует последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска в 15.45 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 ракет из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.45 - населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район), выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Последствия обстрела многоэтажки в Донецке
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Микрорайон Текстильщик оказался 30 марта под ударом вооруженных украинских формирований.

Жилой дом на улице Пинтера в Донецке, пострадавший в результате обрушения крыши после обстрела украинскими войсками
1 из 11

Микрорайон Текстильщик оказался 30 марта под ударом вооруженных украинских формирований.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Обстрел велся при помощи реактивной системы залпового огня "Ураган" и ствольной артиллерии.

Сотрудник МЧС ДНР ликвидирует последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
2 из 11

Обстрел велся при помощи реактивной системы залпового огня "Ураган" и ствольной артиллерии.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Один из снарядов попал в жилой многоэтажный дом, другой упал возле школы.

Легковые автомобили, пострадавшие от обломков после попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
3 из 11

Один из снарядов попал в жилой многоэтажный дом, другой упал возле школы.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В результате попадания снаряда в девятиэтажку погиб мирный житель.

Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
4 из 11

В результате попадания снаряда в девятиэтажку погиб мирный житель.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Еще семь человек, в том числе полуторагодовалый ребенок, получили ранения.

Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
5 из 11

Еще семь человек, в том числе полуторагодовалый ребенок, получили ранения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Обрушились два верхних этажа, уничтожено несколько квартир.

Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
6 из 11

Обрушились два верхних этажа, уничтожено несколько квартир.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

На месте происшествия развернули оперативный штаб.

Сотрудники МЧС ДНР у жилого дома на улице Пинтера в Донецке, пострадавшего в результате обстрела украинскими войсками
7 из 11

На месте происшествия развернули оперативный штаб.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства случившегося.

Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
8 из 11

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства случившегося.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Между тем обстрелы окраин Донецка не прекращаются.

Легковые автомобили, пострадавшие от обломков после попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
9 из 11

Между тем обстрелы окраин Донецка не прекращаются.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В ДНР за 41 день эскалации из-за действий украинских войск погибли почти 70 мирных жителей, сотни ранены.

Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
10 из 11

В ДНР за 41 день эскалации из-за действий украинских войск погибли почти 70 мирных жителей, сотни ранены.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В республике поврежден 1801 жилой дом и 467 объектов инфраструктуры.

Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
11 из 11

В республике поврежден 1801 жилой дом и 467 объектов инфраструктуры.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 11

Микрорайон Текстильщик оказался 30 марта под ударом вооруженных украинских формирований.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 11

Обстрел велся при помощи реактивной системы залпового огня "Ураган" и ствольной артиллерии.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 11

Один из снарядов попал в жилой многоэтажный дом, другой упал возле школы.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 11

В результате попадания снаряда в девятиэтажку погиб мирный житель.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 11

Еще семь человек, в том числе полуторагодовалый ребенок, получили ранения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 11

Обрушились два верхних этажа, уничтожено несколько квартир.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 11

На месте происшествия развернули оперативный штаб.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
8 из 11

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства случившегося.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 11

Между тем обстрелы окраин Донецка не прекращаются.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 11

В ДНР за 41 день эскалации из-за действий украинских войск погибли почти 70 мирных жителей, сотни ранены.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
11 из 11

В республике поврежден 1801 жилой дом и 467 объектов инфраструктуры.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский солдат в городе Светлодарск под Донецком - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 08:00
"Они все здесь полягут". Что ждет украинскую армию в Донбассе
 
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