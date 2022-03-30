https://ria.ru/20220330/nato-1780823401.html
В НАТО оценили итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
В НАТО оценили итоги переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 30.03.2022
В НАТО оценили итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал сдержанно оценивать итоги переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:35
2022-03-30T11:35
2022-03-30T11:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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украина
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал сдержанно оценивать итоги переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.Накануне по итогам переговоров в Стамбуле российская сторона сообщила, что существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и предлагает провести встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины."Давайте сохранять осторожность в оценке некоторых занятых позиций", - сказал Столтенберг в интервью французскому изданию Le Monde, комментируя вопрос о стремлении России сконцентрировать свои усилия на Донбассе.Он считает, что РФ недооценила возможности сопротивления украинцев, переоценив свои собственные силы. "Этим объясняются ее обязательства пересмотреть свои планы в соответствии с развитием конфликта", - добавил генсек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/nadezhda-1780757689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, россия, украина, йенс столтенберг
В НАТО оценили итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
Генсек НАТО Столтенберг призвал осторожно оценивать итоги переговоров в России и Украины
БРЮССЕЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал сдержанно оценивать итоги переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.
Накануне по итогам переговоров в Стамбуле
российская сторона сообщила, что существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и предлагает провести встречу Владимира Путина
с Владимиром Зеленским
одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины
.
"Давайте сохранять осторожность в оценке некоторых занятых позиций", - сказал Столтенберг в интервью французскому изданию Le Monde
, комментируя вопрос о стремлении России
сконцентрировать свои усилия на Донбассе
.
Он считает, что РФ недооценила возможности сопротивления украинцев, переоценив свои собственные силы. "Этим объясняются ее обязательства пересмотреть свои планы в соответствии с развитием конфликта", - добавил генсек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.