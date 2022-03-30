https://ria.ru/20220330/minnikhanov-1781017400.html

Глава Татарстана прибыл в Сенегал для обсуждения сотрудничества

Глава Татарстана прибыл в Сенегал для обсуждения сотрудничества - РИА Новости, 31.03.2022

Глава Татарстана прибыл в Сенегал для обсуждения сотрудничества

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Сенегал с рабочим визитом для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба руководителя... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-30T23:10

2022-03-30T23:10

2022-03-31T10:47

республика татарстан

ильсур метшин

рустам минниханов

наиль маганов

республика татарстан (татарстан)

россия

египет

татнефть

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КАЗАНЬ, 30 мар – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Сенегал с рабочим визитом для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба руководителя региона."Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Сенегале. В международном аэропорту Дакара его встретил госсекретарь по делам сенегальцев за рубежом Моиз Диар Дьеган Сарр, а также чрезвычайный и полномочный посол России в Сенегале и Гамбии Дмитрий Кураков", - говорится в сообщении.Минниханов, как отмечается, поблагодарил за возможность обсудить сотрудничество между двумя сторонами, а также поздравил с выходом сенегальской сборной на чемпионат мира по футболу-2022. Накануне в матче африканского отбора в Дакаре команда Сенегала победила национальную сборную Египта.Госсекретарь отметил символизм того, что визит начинается с такого важного для сенегальцев события.В программе рабочего визита Минниханова запланированы деловые встречи, в том числе с представителями руководства страны, а также участие в деловом форуме Татарстан - Сенегал. В составе делегации республики заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Альберт Каримов, мэр Казани Ильсур Метшин, генеральные директора компании "Татнефть" Наиль Маганов и холдинговой компании "Ак Барс" Иван Егоров, представители Казанского вертолетного завода, предприятия "Ремдизель" и другие.

https://ria.ru/20220330/gumpomosch-1780794102.html

https://ria.ru/20220329/tatarstan-1780710607.html

республика татарстан (татарстан)

россия

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ильсур метшин, рустам минниханов, наиль маганов, республика татарстан (татарстан), россия, египет, татнефть, казанский вертолетный завод, в мире