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Глава Татарстана прибыл в Сенегал для обсуждения сотрудничества - РИА Новости, 31.03.2022
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https://ria.ru/20220330/minnikhanov-1781017400.html
Глава Татарстана прибыл в Сенегал для обсуждения сотрудничества
Глава Татарстана прибыл в Сенегал для обсуждения сотрудничества - РИА Новости, 31.03.2022
Глава Татарстана прибыл в Сенегал для обсуждения сотрудничества
Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Сенегал с рабочим визитом для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба руководителя... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-30T23:10
2022-03-31T10:47
республика татарстан
ильсур метшин
рустам минниханов
наиль маганов
республика татарстан (татарстан)
россия
египет
татнефть
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КАЗАНЬ, 30 мар – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Сенегал с рабочим визитом для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба руководителя региона."Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Сенегале. В международном аэропорту Дакара его встретил госсекретарь по делам сенегальцев за рубежом Моиз Диар Дьеган Сарр, а также чрезвычайный и полномочный посол России в Сенегале и Гамбии Дмитрий Кураков", - говорится в сообщении.Минниханов, как отмечается, поблагодарил за возможность обсудить сотрудничество между двумя сторонами, а также поздравил с выходом сенегальской сборной на чемпионат мира по футболу-2022. Накануне в матче африканского отбора в Дакаре&nbsp; команда Сенегала победила национальную сборную Египта.Госсекретарь отметил символизм того, что визит начинается с такого важного для сенегальцев события.В программе рабочего визита Минниханова запланированы деловые встречи, в том числе с представителями руководства страны, а также участие в деловом форуме Татарстан - Сенегал. В составе делегации республики заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Альберт Каримов, мэр Казани Ильсур Метшин, генеральные директора компании "Татнефть" Наиль Маганов и холдинговой компании "Ак Барс" Иван Егоров, представители Казанского вертолетного завода, предприятия "Ремдизель" и другие.
https://ria.ru/20220330/gumpomosch-1780794102.html
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ильсур метшин, рустам минниханов, наиль маганов, республика татарстан (татарстан), россия, египет, татнефть, казанский вертолетный завод, в мире
23:10 30.03.2022 (обновлено: 10:47 31.03.2022)
 
Глава Татарстана прибыл в Сенегал для обсуждения сотрудничества

Глава Татарстана Минниханов прибыл в Сенегал для обсуждения сотрудничества

© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана
Перейти в фотобанк
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 30 мар – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Сенегал с рабочим визитом для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба руководителя региона.
"Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Сенегале. В международном аэропорту Дакара его встретил госсекретарь по делам сенегальцев за рубежом Моиз Диар Дьеган Сарр, а также чрезвычайный и полномочный посол России в Сенегале и Гамбии Дмитрий Кураков", - говорится в сообщении.
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Минниханов, как отмечается, поблагодарил за возможность обсудить сотрудничество между двумя сторонами, а также поздравил с выходом сенегальской сборной на чемпионат мира по футболу-2022. Накануне в матче африканского отбора в Дакаре  команда Сенегала победила национальную сборную Египта.
Госсекретарь отметил символизм того, что визит начинается с такого важного для сенегальцев события.
В программе рабочего визита Минниханова запланированы деловые встречи, в том числе с представителями руководства страны, а также участие в деловом форуме Татарстан - Сенегал. В составе делегации республики заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Альберт Каримов, мэр Казани Ильсур Метшин, генеральные директора компании "Татнефть" Наиль Маганов и холдинговой компании "Ак Барс" Иван Егоров, представители Казанского вертолетного завода, предприятия "Ремдизель" и другие.
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Республика ТатарстанИльсур МетшинРустам МиннихановНаиль МагановРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияЕгипетТатнефтьКазанский вертолетный заводВ мире
 
 
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