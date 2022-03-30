23:10 30.03.2022 (обновлено: 10:47 31.03.2022)
Глава Татарстана прибыл в Сенегал для обсуждения сотрудничества
Глава Татарстана Минниханов прибыл в Сенегал для обсуждения сотрудничества
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
КАЗАНЬ, 30 мар – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Сенегал с рабочим визитом для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба руководителя региона.
"Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Сенегале. В международном аэропорту Дакара его встретил госсекретарь по делам сенегальцев за рубежом Моиз Диар Дьеган Сарр, а также чрезвычайный и полномочный посол России в Сенегале и Гамбии Дмитрий Кураков", - говорится в сообщении.
Минниханов, как отмечается, поблагодарил за возможность обсудить сотрудничество между двумя сторонами, а также поздравил с выходом сенегальской сборной на чемпионат мира по футболу-2022. Накануне в матче африканского отбора в Дакаре команда Сенегала победила национальную сборную Египта.
Госсекретарь отметил символизм того, что визит начинается с такого важного для сенегальцев события.
В программе рабочего визита Минниханова запланированы деловые встречи, в том числе с представителями руководства страны, а также участие в деловом форуме Татарстан - Сенегал. В составе делегации республики заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Альберт Каримов, мэр Казани Ильсур Метшин, генеральные директора компании "Татнефть" Наиль Маганов и холдинговой компании "Ак Барс" Иван Егоров, представители Казанского вертолетного завода, предприятия "Ремдизель" и другие.