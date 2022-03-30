https://ria.ru/20220330/miller-1780911770.html

Звезда "Фантастических тварей" Эзра Миллер угодил в новый скандал

Звезда "Фантастических тварей" Эзра Миллер угодил в новый скандал - РИА Новости, 30.03.2022

Звезда "Фантастических тварей" Эзра Миллер угодил в новый скандал

Эзра Миллер, известный по проектам "Флэш" и "Фантастические твари" снова стал героем скандальной хроники. Портал TMZ разместил видео, на котором видно, как... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:59

2022-03-30T16:59

2022-03-30T16:59

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Эзра Миллер, известный по проектам "Флэш" и "Фантастические твари" снова стал героем скандальной хроники. Портал TMZ разместил видео, на котором видно, как звезду не пускают в бар.Судя по кадрам, сотрудница заведения стоит на пороге и не дает актеру войти внутрь. Когда Миллер все же пытается сделать шаг, она с силой отталкивает его на улицу. Затем в объектив попали полицейские, которые приехали, чтобы уладить ситуацию.Это не первый случай хулиганства со стороны Эзры. Несколько дней назад стало известно, что актер вел себя агрессивно в баре на Гавайях. Сначала он нецензурно выражался, потом выхватил микрофон у девушки в караоке и набросился на 32-летнего мужчину, играющего в дартс.Поклонники беспокоятся за карьеру актера: они переживают, что агрессивное поведение Миллера может повлиять на его дальнейшее участие в проектах.В апреле 2022 года (российская премьера картины перенесена на неопределенный срок) выйдет в мировой прокат лента кинокомпании Warner Bros "Фантастические твари: Тайны Дамблдора", где Миллер воплотил на экране одного из ключевых персонажей. Также Миллер играет главную роль в сольном фильме о Флэше — супергерое из киновселенной DC. Релиз ожидается в 2023 году.

https://ria.ru/20220329/miller-1780614272.html

https://ria.ru/20220214/priluchnyy-1772686200.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес