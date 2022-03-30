https://ria.ru/20220330/miller-1780911770.html
Звезда "Фантастических тварей" Эзра Миллер угодил в новый скандал
Звезда "Фантастических тварей" Эзра Миллер угодил в новый скандал - РИА Новости, 30.03.2022
Звезда "Фантастических тварей" Эзра Миллер угодил в новый скандал
Эзра Миллер, известный по проектам "Флэш" и "Фантастические твари" снова стал героем скандальной хроники. Портал TMZ разместил видео, на котором видно, как... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:59
2022-03-30T16:59
2022-03-30T16:59
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Эзра Миллер, известный по проектам "Флэш" и "Фантастические твари" снова стал героем скандальной хроники. Портал TMZ разместил видео, на котором видно, как звезду не пускают в бар.Судя по кадрам, сотрудница заведения стоит на пороге и не дает актеру войти внутрь. Когда Миллер все же пытается сделать шаг, она с силой отталкивает его на улицу. Затем в объектив попали полицейские, которые приехали, чтобы уладить ситуацию.Это не первый случай хулиганства со стороны Эзры. Несколько дней назад стало известно, что актер вел себя агрессивно в баре на Гавайях. Сначала он нецензурно выражался, потом выхватил микрофон у девушки в караоке и набросился на 32-летнего мужчину, играющего в дартс.Поклонники беспокоятся за карьеру актера: они переживают, что агрессивное поведение Миллера может повлиять на его дальнейшее участие в проектах.В апреле 2022 года (российская премьера картины перенесена на неопределенный срок) выйдет в мировой прокат лента кинокомпании Warner Bros "Фантастические твари: Тайны Дамблдора", где Миллер воплотил на экране одного из ключевых персонажей. Также Миллер играет главную роль в сольном фильме о Флэше — супергерое из киновселенной DC. Релиз ожидается в 2023 году.
https://ria.ru/20220329/miller-1780614272.html
https://ria.ru/20220214/priluchnyy-1772686200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес
Звезда "Фантастических тварей" Эзра Миллер угодил в новый скандал
Звезду "Фантастических тварей" Эзру Миллера не пустили в бар и вызвали полицейских
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Эзра Миллер, известный по проектам "Флэш" и "Фантастические твари" снова стал героем скандальной хроники. Портал TMZ разместил
видео, на котором видно, как звезду не пускают в бар.
Судя по кадрам, сотрудница заведения стоит на пороге и не дает актеру войти внутрь. Когда Миллер все же пытается сделать шаг, она с силой отталкивает его на улицу. Затем в объектив попали полицейские, которые приехали, чтобы уладить ситуацию.
Это не первый случай хулиганства со стороны Эзры. Несколько дней назад стало известно, что актер вел себя агрессивно в баре на Гавайях. Сначала он нецензурно выражался, потом выхватил микрофон у девушки в караоке и набросился на 32-летнего мужчину, играющего в дартс.
Поклонники беспокоятся за карьеру актера: они переживают, что агрессивное поведение Миллера может повлиять на его дальнейшее участие в проектах.
В апреле 2022 года (российская премьера картины перенесена
на неопределенный срок) выйдет в мировой прокат лента кинокомпании Warner Bros "Фантастические твари: Тайны Дамблдора", где Миллер воплотил на экране одного из ключевых персонажей. Также Миллер играет главную роль в сольном фильме о Флэше — супергерое из киновселенной DC. Релиз ожидается в 2023 году.