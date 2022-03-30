https://ria.ru/20220330/mariupol-1780911037.html
ВСУ держат в осаде мариупольский роддом, где находятся около ста человек
ВСУ держат в осаде мариупольский роддом, где находятся около ста человек - РИА Новости, 30.03.2022
ВСУ держат в осаде мариупольский роддом, где находятся около ста человек
Около ста человек, в том числе 37 детей, находятся в одном из осажденных роддомов в Мариуполе, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:39
2022-03-30T16:39
2022-03-30T17:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
мариуполь
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Около ста человек, в том числе 37 детей, находятся в одном из осажденных роддомов в Мариуполе, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики взяли в осаду мариупольский роддом, не позволяя женщинам выбраться за водой к ближайшей скважине в частном секторе города", — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. По данным донецких силовиков, речь идет о роддоме № 2. Там находятся примерно сто человек, из них 37 детей, пять младенцев.Ранее Народная милиция ДНР сообщала, что родильный дом уже несколько раз подвергался обстрелам украинскими войсками. В оборонном ведомстве отмечали, что "медработники вынуждены проводить роды при свечах и прятать новорожденных детей в подвалах".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь был вторым по величине городом республики после Донецка, там проживали почти 450 тысяч человек. В июне того же года украинские силовики вернули контроль над городом, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих военных частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбудили уголовное дело.По оценкам ДНР, в городе остаются около 100-150 тысяч человек. Донецкие силовики утверждают, что контролируют уже более половины его площади.В середине февраля руководители республик Донбасса попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР.Через три дня российская армия начала спецоперацию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны, российские ВС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек. Управление верховного комиссара ООН по правам человека также сообщило о гибели более тысячи мирных жителей в зоне эскалации.
https://ria.ru/20220329/bezhentsy-1780647492.html
https://ria.ru/20220330/mariupol-1780845644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, украина, мариуполь, ситуация в днр и лнр
16:39 30.03.2022 (обновлено: 17:46 30.03.2022)
ВСУ держат в осаде мариупольский роддом, где находятся около ста человек
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об осаде роддома в Мариуполе украинской армией