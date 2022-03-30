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В ЛДПР назначили первого заместителя Жириновского - РИА Новости, 30.03.2022
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В ЛДПР назначили первого заместителя Жириновского
В ЛДПР назначили первого заместителя Жириновского - РИА Новости, 30.03.2022
В ЛДПР назначили первого заместителя Жириновского
Первым замом Владимира Жириновского в центральном аппарате ЛДПР высшим советом партии единогласно назначен депутат ГД Алексей Диденко, сообщил Telegram-канал... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:17
2022-03-30T16:24
политика
госдума рф
лдпр
владимир жириновский
алексей диденко (политик)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Первым замом Владимира Жириновского в центральном аппарате ЛДПР высшим советом партии единогласно назначен депутат ГД Алексей Диденко, сообщил Telegram-канал фракции либерал-демократов в Госдуме.Ранее газета "Ведомости" написала, что на случай продолжительной болезни Владимира Жириновского обсуждаются возможные его преемники на посту лидера партии, среди них издание называло в том числе хабаровского губернатора Михаила Дегтярева, депутата Госдумы Андрея Лугового, а также Алексея Диденко."Высший совет ЛДПР единогласно принял решение назначить депутата Госдумы от ЛДПР Алексея Диденко первым заместителем руководителя ЦА ЛДПР", - говорится в сообщении. Данное решение принято в связи с началом подготовки к единому дню голосования и для усиления работы всех органов ЛДПР и их структурных подразделений на основании пункта 5.10 и подпункта "ч" пункта 5.11 Устава ЛДПР, также отмечается в сообщении.
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политика, госдума рф, лдпр, владимир жириновский, алексей диденко (политик)
16:17 30.03.2022 (обновлено: 16:24 30.03.2022)
 
В ЛДПР назначили первого заместителя Жириновского

Первым заместителем Жириновского в центральном аппарате ЛДПР станет Алексей Диденко

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНа съезде партии ЛДПР в Москве
На съезде партии ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
На съезде партии ЛДПР в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Первым замом Владимира Жириновского в центральном аппарате ЛДПР высшим советом партии единогласно назначен депутат ГД Алексей Диденко, сообщил Telegram-канал фракции либерал-демократов в Госдуме.
Ранее газета "Ведомости" написала, что на случай продолжительной болезни Владимира Жириновского обсуждаются возможные его преемники на посту лидера партии, среди них издание называло в том числе хабаровского губернатора Михаила Дегтярева, депутата Госдумы Андрея Лугового, а также Алексея Диденко.
"Высший совет ЛДПР единогласно принял решение назначить депутата Госдумы от ЛДПР Алексея Диденко первым заместителем руководителя ЦА ЛДПР", - говорится в сообщении. Данное решение принято в связи с началом подготовки к единому дню голосования и для усиления работы всех органов ЛДПР и их структурных подразделений на основании пункта 5.10 и подпункта "ч" пункта 5.11 Устава ЛДПР, также отмечается в сообщении.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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ПолитикаГосдума РФЛДПРВладимир ЖириновскийАлексей Диденко (политик)
 
 
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