https://ria.ru/20220330/ldpr-1780904753.html

В ЛДПР назначили первого заместителя Жириновского

В ЛДПР назначили первого заместителя Жириновского - РИА Новости, 30.03.2022

В ЛДПР назначили первого заместителя Жириновского

Первым замом Владимира Жириновского в центральном аппарате ЛДПР высшим советом партии единогласно назначен депутат ГД Алексей Диденко, сообщил Telegram-канал... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:17

2022-03-30T16:17

2022-03-30T16:24

политика

госдума рф

лдпр

владимир жириновский

алексей диденко (политик)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Первым замом Владимира Жириновского в центральном аппарате ЛДПР высшим советом партии единогласно назначен депутат ГД Алексей Диденко, сообщил Telegram-канал фракции либерал-демократов в Госдуме.Ранее газета "Ведомости" написала, что на случай продолжительной болезни Владимира Жириновского обсуждаются возможные его преемники на посту лидера партии, среди них издание называло в том числе хабаровского губернатора Михаила Дегтярева, депутата Госдумы Андрея Лугового, а также Алексея Диденко."Высший совет ЛДПР единогласно принял решение назначить депутата Госдумы от ЛДПР Алексея Диденко первым заместителем руководителя ЦА ЛДПР", - говорится в сообщении. Данное решение принято в связи с началом подготовки к единому дню голосования и для усиления работы всех органов ЛДПР и их структурных подразделений на основании пункта 5.10 и подпункта "ч" пункта 5.11 Устава ЛДПР, также отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780030517.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, госдума рф, лдпр, владимир жириновский, алексей диденко (политик)