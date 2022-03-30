14:31 30.03.2022 (обновлено: 14:41 30.03.2022)
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-19" приземлился в Казахстане
Космонавты Дубров и Шкаплеров и американский астронавт Ванде Хай вернулись на Землю
© Фото : РоскосмосТрансляция приземления спускаемого аппарата корабля "Союз МС-19". 30 марта 2022
© Фото : Роскосмос
Трансляция приземления спускаемого аппарата корабля "Союз МС-19". 30 марта 2022
КОРОЛЕВ (Московская обл.), 30 мар – РИА Новости. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-19" совершил посадку в степи Казахстана, на Землю с Международной космической станции вернулись россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров вместе с американцем Марком Ванде Хаем, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где идет трансляция посадки. Посадка произошла в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в степи Казахстана.
Дубров с Ванде Хаем прибыли на МКС 9 апреля 2021 года вместе с другим российским космонавтом Олегом Новицким на корабле "Союз МС-18". Шкаплеров прилетел на следующем корабле 5 октября и доставил на станцию актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко. В съемках фильма "Вызов" на орбите участвовали и российские космонавты. На "Союзе МС-18" вернулись Шипенко, Пересильд и Новицкий, а Дубров, Ванде Хай и Шкаплеров продолжили работу на орбите. За это время МКС несколько раз уворачивалась от космического мусора и принимала японских космических туристов, российские космонавты провели несколько выходов в открытый космос для интеграции новых модулей "Наука" и "Причал".
На орбите продолжают работу российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, а также американцы Томас Маршберн, Раджа Чари, Кайла Бэррон и немец Маттиас Маурер. Незадолго до возвращения Шкаплеров передал командование МКС Маршберну.
Шкаплеров провел на станции 176 суток, его коллеги Дубров и Ванде Хай, прибывшие ранее – 356 суток.