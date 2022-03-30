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Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-19" приземлился в Казахстане - РИА Новости, 30.03.2022
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Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-19" приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-19" приземлился в Казахстане - РИА Новости, 30.03.2022
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-19" приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-19" совершил посадку в степи Казахстана, на Землю с Международной космической станции вернулись россияне Антон Шкаплеров и... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:31
2022-03-30T14:41
космос - риа наука
земля
международная космическая станция (мкс)
россия
казахстан
сша
антон шкаплеров
петр дубров
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 30 мар – РИА Новости. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-19" совершил посадку в степи Казахстана, на Землю с Международной космической станции вернулись россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров вместе с американцем Марком Ванде Хаем, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где идет трансляция посадки. Посадка произошла в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в степи Казахстана.В 10.21 мск "Союз МС-19" отстыковался от МКС, в 13.34 двигательная установка корабля сработала на торможение, после чего он начал сход с орбиты. Затем "Союз" разделился на отсеки, и спускаемый аппарат с экипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли.Дубров с Ванде Хаем прибыли на МКС 9 апреля 2021 года вместе с другим российским космонавтом Олегом Новицким на корабле "Союз МС-18". Шкаплеров прилетел на следующем корабле 5 октября и доставил на станцию актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко. В съемках фильма "Вызов" на орбите участвовали и российские космонавты. На "Союзе МС-18" вернулись Шипенко, Пересильд и Новицкий, а Дубров, Ванде Хай и Шкаплеров продолжили работу на орбите. За это время МКС несколько раз уворачивалась от космического мусора и принимала японских космических туристов, российские космонавты провели несколько выходов в открытый космос для интеграции новых модулей "Наука" и "Причал".На орбите продолжают работу российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, а также американцы Томас Маршберн, Раджа Чари, Кайла Бэррон и немец Маттиас Маурер. Незадолго до возвращения Шкаплеров передал командование МКС Маршберну.Шкаплеров провел на станции 176 суток, его коллеги Дубров и Ванде Хай, прибывшие ранее – 356 суток.
https://ria.ru/20220314/mks-1778003636.html
https://ria.ru/20220104/kosmos-1765365445.html
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космос - риа наука, земля, международная космическая станция (мкс), россия, казахстан, сша, антон шкаплеров, петр дубров
14:31 30.03.2022 (обновлено: 14:41 30.03.2022)
 
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-19" приземлился в Казахстане

Космонавты Дубров и Шкаплеров и американский астронавт Ванде Хай вернулись на Землю

© Фото : РоскосмосТрансляция приземления спускаемого аппарата корабля "Союз МС-19". 30 марта 2022
Трансляция приземления спускаемого аппарата корабля Союз МС-19. 30 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Фото : Роскосмос
Трансляция приземления спускаемого аппарата корабля "Союз МС-19". 30 марта 2022
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 30 мар – РИА Новости. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-19" совершил посадку в степи Казахстана, на Землю с Международной космической станции вернулись россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров вместе с американцем Марком Ванде Хаем, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где идет трансляция посадки. Посадка произошла в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в степи Казахстана.
В 10.21 мск "Союз МС-19" отстыковался от МКС, в 13.34 двигательная установка корабля сработала на торможение, после чего он начал сход с орбиты. Затем "Союз" разделился на отсеки, и спускаемый аппарат с экипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли.
Астронавт NASA Марк Ванде Хай
14 марта, 10:20
"Роскосмос" опроверг слухи, что оставит американского астронавта на МКС
Дубров с Ванде Хаем прибыли на МКС 9 апреля 2021 года вместе с другим российским космонавтом Олегом Новицким на корабле "Союз МС-18". Шкаплеров прилетел на следующем корабле 5 октября и доставил на станцию актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко. В съемках фильма "Вызов" на орбите участвовали и российские космонавты. На "Союзе МС-18" вернулись Шипенко, Пересильд и Новицкий, а Дубров, Ванде Хай и Шкаплеров продолжили работу на орбите. За это время МКС несколько раз уворачивалась от космического мусора и принимала японских космических туристов, российские космонавты провели несколько выходов в открытый космос для интеграции новых модулей "Наука" и "Причал".
На орбите продолжают работу российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, а также американцы Томас Маршберн, Раджа Чари, Кайла Бэррон и немец Маттиас Маурер. Незадолго до возвращения Шкаплеров передал командование МКС Маршберну.
Шкаплеров провел на станции 176 суток, его коллеги Дубров и Ванде Хай, прибывшие ранее – 356 суток.
Член основного экипажа 66-й экспедиции на МКС актриса Юлия Пересильд перед стартом космического корабля Союз МС-19 на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 09:00Новый год — 2022
"Вызов", посадка на Марсе и световой меч: лучшие космические фото 2021 года
 
Космос - РИА НаукаЗемляМеждународная космическая станция (МКС)РоссияКазахстанСШААнтон ШкаплеровПетр Дубров
 
 
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