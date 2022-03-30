https://ria.ru/20220330/kosmos-1780871159.html

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-19" приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-19" приземлился в Казахстане - РИА Новости, 30.03.2022

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-19" приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-19" совершил посадку в степи Казахстана, на Землю с Международной космической станции вернулись россияне Антон Шкаплеров и... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T14:31

2022-03-30T14:31

2022-03-30T14:41

космос - риа наука

земля

международная космическая станция (мкс)

россия

казахстан

сша

антон шкаплеров

петр дубров

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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 30 мар – РИА Новости. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-19" совершил посадку в степи Казахстана, на Землю с Международной космической станции вернулись россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров вместе с американцем Марком Ванде Хаем, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где идет трансляция посадки. Посадка произошла в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в степи Казахстана.В 10.21 мск "Союз МС-19" отстыковался от МКС, в 13.34 двигательная установка корабля сработала на торможение, после чего он начал сход с орбиты. Затем "Союз" разделился на отсеки, и спускаемый аппарат с экипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли.Дубров с Ванде Хаем прибыли на МКС 9 апреля 2021 года вместе с другим российским космонавтом Олегом Новицким на корабле "Союз МС-18". Шкаплеров прилетел на следующем корабле 5 октября и доставил на станцию актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко. В съемках фильма "Вызов" на орбите участвовали и российские космонавты. На "Союзе МС-18" вернулись Шипенко, Пересильд и Новицкий, а Дубров, Ванде Хай и Шкаплеров продолжили работу на орбите. За это время МКС несколько раз уворачивалась от космического мусора и принимала японских космических туристов, российские космонавты провели несколько выходов в открытый космос для интеграции новых модулей "Наука" и "Причал".На орбите продолжают работу российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, а также американцы Томас Маршберн, Раджа Чари, Кайла Бэррон и немец Маттиас Маурер. Незадолго до возвращения Шкаплеров передал командование МКС Маршберну.Шкаплеров провел на станции 176 суток, его коллеги Дубров и Ванде Хай, прибывшие ранее – 356 суток.

https://ria.ru/20220314/mks-1778003636.html

https://ria.ru/20220104/kosmos-1765365445.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, земля, международная космическая станция (мкс), россия, казахстан, сша, антон шкаплеров, петр дубров