https://ria.ru/20220330/isk-1780940508.html

Суд в Петербурге зарегистрировал иск к "Яндекс.Еде" на 800 тысяч рублей

Суд в Петербурге зарегистрировал иск к "Яндекс.Еде" на 800 тысяч рублей - РИА Новости, 30.03.2022

Суд в Петербурге зарегистрировал иск к "Яндекс.Еде" на 800 тысяч рублей

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Николая Камнева к ООО "Яндекс" и ООО "Яндекс.Еда" с требованием компенсации... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T18:22

2022-03-30T18:22

2022-03-30T18:22

происшествия

санкт-петербург

яндекс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Николая Камнева к ООО "Яндекс" и ООО "Яндекс.Еда" с требованием компенсации морального вреда на 800 тысяч рублей после утечки данных, сообщает объединенная пресс-служба городских судов."Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Николая Камнева к ООО "Яндекс", ООО "Яндекс.Еда" о защите персональных данных, компенсации морального вреда", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, истец просит суд обязать ответчика защитить его персональные данные и возместить моральный вред в размере 800 тысяч рублей.Заявление оставлено без движения до 25 апреля.Компания 1 марта сообщила, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным "Яндекса", утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.

https://ria.ru/20220330/yandekseda-1780833634.html

https://ria.ru/20220324/dannye-1779865608.html

санкт-петербург

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, санкт-петербург, яндекс