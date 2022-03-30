Рейтинг@Mail.ru
Суд в Петербурге зарегистрировал иск к "Яндекс.Еде" на 800 тысяч рублей - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220330/isk-1780940508.html
Суд в Петербурге зарегистрировал иск к "Яндекс.Еде" на 800 тысяч рублей
Суд в Петербурге зарегистрировал иск к "Яндекс.Еде" на 800 тысяч рублей - РИА Новости, 30.03.2022
Суд в Петербурге зарегистрировал иск к "Яндекс.Еде" на 800 тысяч рублей
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Николая Камнева к ООО "Яндекс" и ООО "Яндекс.Еда" с требованием компенсации... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:22
2022-03-30T18:22
происшествия
санкт-петербург
яндекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756847003_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_9ea49b27e83dca9d321d417581f5535b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Николая Камнева к ООО "Яндекс" и ООО "Яндекс.Еда" с требованием компенсации морального вреда на 800 тысяч рублей после утечки данных, сообщает объединенная пресс-служба городских судов."Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Николая Камнева к ООО "Яндекс", ООО "Яндекс.Еда" о защите персональных данных, компенсации морального вреда", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, истец просит суд обязать ответчика защитить его персональные данные и возместить моральный вред в размере 800 тысяч рублей.Заявление оставлено без движения до 25 апреля.Компания 1 марта сообщила, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным "Яндекса", утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.
https://ria.ru/20220330/yandekseda-1780833634.html
https://ria.ru/20220324/dannye-1779865608.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Стерхова
Наталья Стерхова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756847003_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_42206beb6c46937e150927134c4be80d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, яндекс
18:22 30.03.2022
 
Суд в Петербурге зарегистрировал иск к "Яндекс.Еде" на 800 тысяч рублей

Суд в Петербурге зарегистрировал иск к "Яндекс.Еде" на 800 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСумка курьера сервиса доставки "Яндекс.Еда"
Сумка курьера сервиса доставки Яндекс.Еда - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Николая Камнева к ООО "Яндекс" и ООО "Яндекс.Еда" с требованием компенсации морального вреда на 800 тысяч рублей после утечки данных, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Николая Камнева к ООО "Яндекс", ООО "Яндекс.Еда" о защите персональных данных, компенсации морального вреда", - сказано в сообщении.
Курьер службы доставки сервиса Яндекс.Еда - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 12:16
Суд зарегистрировал первый иск к "Яндекс.Еде" за распространение данных
По данным пресс-службы, истец просит суд обязать ответчика защитить его персональные данные и возместить моральный вред в размере 800 тысяч рублей.
Заявление оставлено без движения до 25 апреля.
Компания 1 марта сообщила, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным "Яндекса", утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.
Курьер сервиса доставки Яндекс.Еда возле кафе Бургер Кинг в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 15:06
Пользователи "Яндекс.Еды" смогут удалять накопленные сервисом данные
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургЯндекс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала