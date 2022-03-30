https://ria.ru/20220330/ingushetiya-1780891626.html

Путин обратил внимание главы Ингушетии на нехватку школ в республике

Путин обратил внимание главы Ингушетии на нехватку школ в республике - РИА Новости, 30.03.2022

Путин обратил внимание главы Ингушетии на нехватку школ в республике

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Ингушетии сохраняется проблема нехватки детских садов и школ, из-за чего большое количество школьников вынуждены... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:31

2022-03-30T15:31

2022-03-30T15:31

махмуд-али калиматов

михаил мишустин

общество

владимир путин

россия

республика ингушетия

школа

дети

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Ингушетии сохраняется проблема нехватки детских садов и школ, из-за чего большое количество школьников вынуждены заниматься во вторую и третью смены.Президент в среду провёл рабочую встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Обсуждалось социально-экономическое положение в регионе."Есть ещё одна проблема, она носит социальный характер. Это отсутствие нужного количества образовательных и дошкольных учреждений и школ. Пока всё-таки проблема полностью не решена: ещё очень много ребятишек занимаются во вторую и третью смену", - сказал Путин в ходе встречи.Калиматов в свою очередь сообщил, что в республике, где сейчас сдается около 20 школ и девяти детских садов, высокая рождаемость, и до 2030 года требуется построить ещё очень много таких объектов. Кроме этого, ситуация со строительством новых зданий осложняется проблемой малоземелья. По словам главы республики, эти вопросы обсуждались в том числе с премьер-министром Михаилом Мишустиным."Надо иметь в виду специфику региона. Вот и всё", - отреагировал Путин.Он согласился со словами Калиматова о том, что "калькой" такие вопросы решать нельзя, и предложил главе республики поподробнее поговорить об этом.

https://ria.ru/20220329/obrazovanie-1780645580.html

https://realty.ria.ru/20220329/shkoly-1780644606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

махмуд-али калиматов, михаил мишустин, общество, владимир путин, россия, республика ингушетия, школа, дети