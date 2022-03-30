Путин обратил внимание главы Ингушетии на нехватку школ в республике
Президент Путин заявил, что в Ингушетии сохраняется проблема нехватки детских садов и школ
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов во время встречи
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Ингушетии сохраняется проблема нехватки детских садов и школ, из-за чего большое количество школьников вынуждены заниматься во вторую и третью смены.
Президент в среду провёл рабочую встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Обсуждалось социально-экономическое положение в регионе.
"Есть ещё одна проблема, она носит социальный характер. Это отсутствие нужного количества образовательных и дошкольных учреждений и школ. Пока всё-таки проблема полностью не решена: ещё очень много ребятишек занимаются во вторую и третью смену", - сказал Путин в ходе встречи.
Калиматов в свою очередь сообщил, что в республике, где сейчас сдается около 20 школ и девяти детских садов, высокая рождаемость, и до 2030 года требуется построить ещё очень много таких объектов. Кроме этого, ситуация со строительством новых зданий осложняется проблемой малоземелья. По словам главы республики, эти вопросы обсуждались в том числе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"Надо иметь в виду специфику региона. Вот и всё", - отреагировал Путин.
Он согласился со словами Калиматова о том, что "калькой" такие вопросы решать нельзя, и предложил главе республики поподробнее поговорить об этом.