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Путин обратил внимание главы Ингушетии на нехватку школ в республике - РИА Новости, 30.03.2022
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Путин обратил внимание главы Ингушетии на нехватку школ в республике
Путин обратил внимание главы Ингушетии на нехватку школ в республике - РИА Новости, 30.03.2022
Путин обратил внимание главы Ингушетии на нехватку школ в республике
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Ингушетии сохраняется проблема нехватки детских садов и школ, из-за чего большое количество школьников вынуждены... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:31
2022-03-30T15:31
махмуд-али калиматов
михаил мишустин
общество
владимир путин
россия
республика ингушетия
школа
дети
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Ингушетии сохраняется проблема нехватки детских садов и школ, из-за чего большое количество школьников вынуждены заниматься во вторую и третью смены.Президент в среду провёл рабочую встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Обсуждалось социально-экономическое положение в регионе."Есть ещё одна проблема, она носит социальный характер. Это отсутствие нужного количества образовательных и дошкольных учреждений и школ. Пока всё-таки проблема полностью не решена: ещё очень много ребятишек занимаются во вторую и третью смену", - сказал Путин в ходе встречи.Калиматов в свою очередь сообщил, что в республике, где сейчас сдается около 20 школ и девяти детских садов, высокая рождаемость, и до 2030 года требуется построить ещё очень много таких объектов. Кроме этого, ситуация со строительством новых зданий осложняется проблемой малоземелья. По словам главы республики, эти вопросы обсуждались в том числе с премьер-министром Михаилом Мишустиным."Надо иметь в виду специфику региона. Вот и всё", - отреагировал Путин.Он согласился со словами Калиматова о том, что "калькой" такие вопросы решать нельзя, и предложил главе республики поподробнее поговорить об этом.
https://ria.ru/20220329/obrazovanie-1780645580.html
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махмуд-али калиматов, михаил мишустин, общество, владимир путин, россия, республика ингушетия, школа, дети
15:31 30.03.2022
 
Путин обратил внимание главы Ингушетии на нехватку школ в республике

Президент Путин заявил, что в Ингушетии сохраняется проблема нехватки детских садов и школ

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов во время встречи
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Ингушетии сохраняется проблема нехватки детских садов и школ, из-за чего большое количество школьников вынуждены заниматься во вторую и третью смены.
Президент в среду провёл рабочую встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Обсуждалось социально-экономическое положение в регионе.
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"Есть ещё одна проблема, она носит социальный характер. Это отсутствие нужного количества образовательных и дошкольных учреждений и школ. Пока всё-таки проблема полностью не решена: ещё очень много ребятишек занимаются во вторую и третью смену", - сказал Путин в ходе встречи.
Калиматов в свою очередь сообщил, что в республике, где сейчас сдается около 20 школ и девяти детских садов, высокая рождаемость, и до 2030 года требуется построить ещё очень много таких объектов. Кроме этого, ситуация со строительством новых зданий осложняется проблемой малоземелья. По словам главы республики, эти вопросы обсуждались в том числе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"Надо иметь в виду специфику региона. Вот и всё", - отреагировал Путин.
Он согласился со словами Калиматова о том, что "калькой" такие вопросы решать нельзя, и предложил главе республики поподробнее поговорить об этом.
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Махмуд-Али КалиматовМихаил МишустинОбществоВладимир ПутинРоссияРеспублика ИнгушетияШколаДети
 
 
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