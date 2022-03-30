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Автоколонна МЧС доставила 250 тонн гумпомощи жителям Донбасса и Украины

Автоколонна МЧС доставила 250 тонн гумпомощи жителям Донбасса и Украины - РИА Новости, 30.03.2022

Автоколонна МЧС доставила 250 тонн гумпомощи жителям Донбасса и Украины

Автомобильная колонна МЧС России привезла жителям Донбасса и Украины 250 тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:01

2022-03-30T16:01

2022-03-30T16:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

украина

донбасс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России привезла жителям Донбасса и Украины 250 тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."На Донбасс и Украину доставлены очередные 250 тонн гуманитарной помощи", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в составе гуманитарного конвоя находились 28 грузовых машин. В числе доставленных грузов - продукты питания, передвижные электростанции, строительные материалы, а также предметы первой необходимости."Сотрудники МЧС не только доставляют помощь нуждающимся, но также активно участвуют в ее сборе для жителей братского народа. В состав очередной партии включен груз в 33 тонны от пожарных и спасателей Главного управления министерства по Дагестану", - резюмировал представитель ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия