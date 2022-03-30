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В Госдуме назначили первое заседание по биолабораториям на Украине - РИА Новости, 30.03.2022
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В Госдуме назначили первое заседание по биолабораториям на Украине
В Госдуме назначили первое заседание по биолабораториям на Украине - РИА Новости, 30.03.2022
В Госдуме назначили первое заседание по биолабораториям на Украине
Первое заседание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на Украине,... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:16
2022-03-30T11:54
в мире
виктория нуланд
вячеслав володин
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совет федерации рф
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Первое заседание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на Украине, пройдет 31 марта в Госдуме, сообщается на думском сайте.Госдума и Совфед на прошлой неделе приняли постановление о создании совместной комиссии для расследования фактов о деятельности биологических лабораторий на Украине. Также спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что в рамках этого расследования одной из первых должна быть опрошена замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Кириллов также заявил, что инвестиционный фонд сына президента США Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине.
https://ria.ru/20220329/biolaboratorii-1780679901.html
https://ria.ru/20220328/laboratoriya-1780406458.html
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в мире, виктория нуланд, вячеслав володин, украина, сша, госдума рф, совет федерации рф
11:16 30.03.2022 (обновлено: 11:54 30.03.2022)
 
В Госдуме назначили первое заседание по биолабораториям на Украине

Первое заседание комиссии Госдумы по биолабораториям на Украине пройдет 31 марта

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Первое заседание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на Украине, пройдет 31 марта в Госдуме, сообщается на думском сайте.
Госдума и Совфед на прошлой неделе приняли постановление о создании совместной комиссии для расследования фактов о деятельности биологических лабораторий на Украине. Также спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что в рамках этого расследования одной из первых должна быть опрошена замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 14:48
Патрушев: США должны объяснить поддержку биолабораторий фондом сына Байдена
Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.
На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Кириллов также заявил, что инвестиционный фонд сына президента США Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине.
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 10:16
Попова сообщила более чем о 300 финансируемых США биолабораториях в мире
 
В миреВиктория НуландВячеслав ВолодинУкраинаСШАГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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