https://ria.ru/20220330/fermery-1780900248.html

Итальянские фермеры пожаловались на риск разорения из-за роста цен

Итальянские фермеры пожаловались на риск разорения из-за роста цен - РИА Новости, 30.03.2022

Итальянские фермеры пожаловались на риск разорения из-за роста цен

Итальянская агропромышленность может потерять порядка ста тысяч фермерских хозяйств, сообщила крупная сельскохозяйственная ассоциация Coldiretti. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:02

2022-03-30T16:02

2022-03-30T16:40

экономика

цены на нефть

россия

италия

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Итальянская агропромышленность может потерять порядка ста тысяч фермерских хозяйств, сообщила крупная сельскохозяйственная ассоциация Coldiretti.По данным организации, главной проблемой местных фермеров стал быстрый рост производственных затрат."От энергии до удобрений, от корма для животных до семян, от дизельного топлива до саженцев — первая линия роста цен, с которой борются фермерские хозяйства, становится все длиннее и длиннее, с ростом стоимости на 170% для удобрений, на 90% — для кормов, на 129% — для дизельного топлива, с ростом текущих затрат более чем на 15 тысяч евро в среднем, но с пиком свыше 47 тысяч евро для молочных ферм и пиком до 99 тысяч евро для куриных ферм", — отмечается в докладе.Из-за низкой оплаты труда идет сокращение посевов. По мнению представителей ассоциации, Италия рискует столкнуться с большей зависимостью от поставок агропродовольственной продукции из-за границы. Страна уже вынуждена импортировать 64% пшеницы для производства хлеба, 44% от необходимого для производства макаронных изделий, а также 16 % потребляемого молока, 49% говядины и 38% свинины."Я знаю компании, которые будут вынуждены закрыться из-за очень сложной экономической ситуации, а другие, столкнувшись с окончанием запасов, должны подсчитать и подумать, продолжать им производство либо встать на путь закрытия", — объяснил в комментарии для агентства Ruptly один из членов Coldiretti.Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что события на Украине могут спровоцировать повышение стоимости продовольствия и голод в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря — один из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции.На Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках приведут к росту цен.

https://ria.ru/20220328/krizis-1780421934.html

https://ria.ru/20220328/produkty-1780580681.html

https://ria.ru/20220325/zabastovka-1780176707.html

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Итальянские фермеры оказались на грани банкротства из-за антироссийских санкций Итальянские фермеры оказались на грани банкротства из-за антироссийских санкций 2022-03-30T16:02 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, цены на нефть, россия, италия, черное море, оон