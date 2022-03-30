Рейтинг@Mail.ru
Итальянские фермеры пожаловались на риск разорения из-за роста цен - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220330/fermery-1780900248.html
Итальянские фермеры пожаловались на риск разорения из-за роста цен
Итальянские фермеры пожаловались на риск разорения из-за роста цен - РИА Новости, 30.03.2022
Итальянские фермеры пожаловались на риск разорения из-за роста цен
Итальянская агропромышленность может потерять порядка ста тысяч фермерских хозяйств, сообщила крупная сельскохозяйственная ассоциация Coldiretti. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:02
2022-03-30T16:40
экономика
цены на нефть
россия
италия
черное море
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780910846_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_25aa200bb3749808e3df5f860f9206e7.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Итальянская агропромышленность может потерять порядка ста тысяч фермерских хозяйств, сообщила крупная сельскохозяйственная ассоциация Coldiretti.По данным организации, главной проблемой местных фермеров стал быстрый рост производственных затрат."От энергии до удобрений, от корма для животных до семян, от дизельного топлива до саженцев — первая линия роста цен, с которой борются фермерские хозяйства, становится все длиннее и длиннее, с ростом стоимости на 170% для удобрений, на 90% — для кормов, на 129% — для дизельного топлива, с ростом текущих затрат более чем на 15 тысяч евро в среднем, но с пиком свыше 47 тысяч евро для молочных ферм и пиком до 99 тысяч евро для куриных ферм", — отмечается в докладе.Из-за низкой оплаты труда идет сокращение посевов. По мнению представителей ассоциации, Италия рискует столкнуться с большей зависимостью от поставок агропродовольственной продукции из-за границы. Страна уже вынуждена импортировать 64% пшеницы для производства хлеба, 44% от необходимого для производства макаронных изделий, а также 16 % потребляемого молока, 49% говядины и 38% свинины."Я знаю компании, которые будут вынуждены закрыться из-за очень сложной экономической ситуации, а другие, столкнувшись с окончанием запасов, должны подсчитать и подумать, продолжать им производство либо встать на путь закрытия", — объяснил в комментарии для агентства Ruptly один из членов Coldiretti.Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что события на Украине могут спровоцировать повышение стоимости продовольствия и голод в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря — один из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции.На Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках приведут к росту цен.
https://ria.ru/20220328/krizis-1780421934.html
https://ria.ru/20220328/produkty-1780580681.html
https://ria.ru/20220325/zabastovka-1780176707.html
россия
италия
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Итальянские фермеры оказались на грани банкротства из-за антироссийских санкций
Итальянские фермеры оказались на грани банкротства из-за антироссийских санкций
2022-03-30T16:02
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780910846_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_557c1b332cea6502041d8b0422891d7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, италия, черное море, оон
16:02 30.03.2022 (обновлено: 16:40 30.03.2022)
 
Итальянские фермеры пожаловались на риск разорения из-за роста цен

Ассоциация Coldiretti: сто тысяч ферм в Италии могут разориться из-за кризиса на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Итальянская агропромышленность может потерять порядка ста тысяч фермерских хозяйств, сообщила крупная сельскохозяйственная ассоциация Coldiretti.
По данным организации, главной проблемой местных фермеров стал быстрый рост производственных затрат.
Рост цен и драки за продукты: последствия антироссийских санкций в Европе - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 11:22
Рост цен и драки за продукты: последствия антироссийских санкций в ЕвропеЕвропейцы выходят на улицы из-за роста цен.
"От энергии до удобрений, от корма для животных до семян, от дизельного топлива до саженцев — первая линия роста цен, с которой борются фермерские хозяйства, становится все длиннее и длиннее, с ростом стоимости на 170% для удобрений, на 90% — для кормов, на 129% — для дизельного топлива, с ростом текущих затрат более чем на 15 тысяч евро в среднем, но с пиком свыше 47 тысяч евро для молочных ферм и пиком до 99 тысяч евро для куриных ферм", — отмечается в докладе.
Из-за низкой оплаты труда идет сокращение посевов. По мнению представителей ассоциации, Италия рискует столкнуться с большей зависимостью от поставок агропродовольственной продукции из-за границы. Страна уже вынуждена импортировать 64% пшеницы для производства хлеба, 44% от необходимого для производства макаронных изделий, а также 16 % потребляемого молока, 49% говядины и 38% свинины.
"Я знаю компании, которые будут вынуждены закрыться из-за очень сложной экономической ситуации, а другие, столкнувшись с окончанием запасов, должны подсчитать и подумать, продолжать им производство либо встать на путь закрытия", — объяснил в комментарии для агентства Ruptly один из членов Coldiretti.
Прилавок с мясом в супермаркете в Омахе, штат Небраска - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 23:34
В США не исключили роста цен на продукты из-за антироссийских санкций
Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что события на Украине могут спровоцировать повышение стоимости продовольствия и голод в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря — один из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции.
На Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках приведут к росту цен.
Мы не ультра, мы отцы семейства: митинг в Мадриде из-за роста цен на топливо
25 марта, 22:08
Испанцы отказались прекратить забастовку, вызванную ростом цен на топливо
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияИталияЧерное мореООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала