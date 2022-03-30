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Бастрыкин поручил расследовать обстрел многоэтажки в Донецке - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/donetsk-1780816270.html
Бастрыкин поручил расследовать обстрел многоэтажки в Донецке
Бастрыкин поручил расследовать обстрел многоэтажки в Донецке - РИА Новости, 30.03.2022
Бастрыкин поручил расследовать обстрел многоэтажки в Донецке
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил фиксировать и расследовать обстоятельства обстрела украинской стороной многоквартирного жилого дома в... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:01
2022-03-30T14:56
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил фиксировать и расследовать обстоятельства обстрела украинской стороной многоквартирного жилого дома в Донецке, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России фиксировать и расследовать обстоятельства обстрела Донецка вооруженными силами Украины, в результате которого произошло попадание снаряда в многоквартирный жилой дом", - говорится в сообщении.По данным штаба территориальной обороны ДНР, один человек погиб и четверо пострадали при обрушении многоэтажного дома в Донецке после обстрела города украинскими войсками. Эвакуированы 29 человек, из них двое — дети.
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
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353
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Кадры разрушенного жилого дома в Донецке
Корреспондент передает с места удара украинских националистов по жилому дому в Донецке
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, донецк (днр), следственный комитет россии (ск рф), в мире
11:01 30.03.2022 (обновлено: 14:56 30.03.2022)
 
Бастрыкин поручил расследовать обстрел многоэтажки в Донецке

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать обстрел многоэтажки в Донецке

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил фиксировать и расследовать обстоятельства обстрела украинской стороной многоквартирного жилого дома в Донецке, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России фиксировать и расследовать обстоятельства обстрела Донецка вооруженными силами Украины, в результате которого произошло попадание снаряда в многоквартирный жилой дом", - говорится в сообщении.
По данным штаба территориальной обороны ДНР, один человек погиб и четверо пострадали при обрушении многоэтажного дома в Донецке после обстрела города украинскими войсками. Эвакуированы 29 человек, из них двое — дети.
Последствия обстрела многоэтажки в Донецке
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Микрорайон Текстильщик оказался 30 марта под ударом вооруженных украинских формирований.

Жилой дом на улице Пинтера в Донецке, пострадавший в результате обрушения крыши после обстрела украинскими войсками
1 из 11

Микрорайон Текстильщик оказался 30 марта под ударом вооруженных украинских формирований.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Обстрел велся при помощи реактивной системы залпового огня "Ураган" и ствольной артиллерии.

Сотрудник МЧС ДНР ликвидирует последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
2 из 11

Обстрел велся при помощи реактивной системы залпового огня "Ураган" и ствольной артиллерии.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Один из снарядов попал в жилой многоэтажный дом, другой упал возле школы.

Легковые автомобили, пострадавшие от обломков после попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
3 из 11

Один из снарядов попал в жилой многоэтажный дом, другой упал возле школы.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В результате попадания снаряда в девятиэтажку погиб мирный житель.

Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
4 из 11

В результате попадания снаряда в девятиэтажку погиб мирный житель.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Еще семь человек, в том числе полуторагодовалый ребенок, получили ранения.

Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
5 из 11

Еще семь человек, в том числе полуторагодовалый ребенок, получили ранения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Обрушились два верхних этажа, уничтожено несколько квартир.

Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
6 из 11

Обрушились два верхних этажа, уничтожено несколько квартир.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

На месте происшествия развернули оперативный штаб.

Сотрудники МЧС ДНР у жилого дома на улице Пинтера в Донецке, пострадавшего в результате обстрела украинскими войсками
7 из 11

На месте происшествия развернули оперативный штаб.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства случившегося.

Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
8 из 11

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства случившегося.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Между тем обстрелы окраин Донецка не прекращаются.

Легковые автомобили, пострадавшие от обломков после попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
9 из 11

Между тем обстрелы окраин Донецка не прекращаются.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В ДНР за 41 день эскалации из-за действий украинских войск погибли почти 70 мирных жителей, сотни ранены.

Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
10 из 11

В ДНР за 41 день эскалации из-за действий украинских войск погибли почти 70 мирных жителей, сотни ранены.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В республике поврежден 1801 жилой дом и 467 объектов инфраструктуры.

Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
11 из 11

В республике поврежден 1801 жилой дом и 467 объектов инфраструктуры.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 11

Микрорайон Текстильщик оказался 30 марта под ударом вооруженных украинских формирований.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 11

Обстрел велся при помощи реактивной системы залпового огня "Ураган" и ствольной артиллерии.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 11

Один из снарядов попал в жилой многоэтажный дом, другой упал возле школы.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 11

В результате попадания снаряда в девятиэтажку погиб мирный житель.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 11

Еще семь человек, в том числе полуторагодовалый ребенок, получили ранения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 11

Обрушились два верхних этажа, уничтожено несколько квартир.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 11

На месте происшествия развернули оперативный штаб.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
8 из 11

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства случившегося.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 11

Между тем обстрелы окраин Донецка не прекращаются.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 11

В ДНР за 41 день эскалации из-за действий украинских войск погибли почти 70 мирных жителей, сотни ранены.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
11 из 11

В республике поврежден 1801 жилой дом и 467 объектов инфраструктуры.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
 
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