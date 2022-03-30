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Бастрыкин поручил расследовать обстрел многоэтажки в Донецке

Бастрыкин поручил расследовать обстрел многоэтажки в Донецке - РИА Новости, 30.03.2022

Бастрыкин поручил расследовать обстрел многоэтажки в Донецке

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил фиксировать и расследовать обстоятельства обстрела украинской стороной многоквартирного жилого дома в... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T11:01

2022-03-30T11:01

2022-03-30T14:56

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил фиксировать и расследовать обстоятельства обстрела украинской стороной многоквартирного жилого дома в Донецке, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России фиксировать и расследовать обстоятельства обстрела Донецка вооруженными силами Украины, в результате которого произошло попадание снаряда в многоквартирный жилой дом", - говорится в сообщении.По данным штаба территориальной обороны ДНР, один человек погиб и четверо пострадали при обрушении многоэтажного дома в Донецке после обстрела города украинскими войсками. Эвакуированы 29 человек, из них двое — дети.

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры разрушенного жилого дома в Донецке Корреспондент передает с места удара украинских националистов по жилому дому в Донецке 2022-03-30T11:01 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, донецк (днр), следственный комитет россии (ск рф), в мире