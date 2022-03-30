https://ria.ru/20220330/diplomaty-1780969467.html

В Совфеде назвали высылку дипломатов из Словакии недружественным шагом

В Совфеде назвали высылку дипломатов из Словакии недружественным шагом - РИА Новости, 30.03.2022

В Совфеде назвали высылку дипломатов из Словакии недружественным шагом

Россия ответит зеркально на высылку своих дипломатов из Словакии, это недружественный шаг по отношению к Москве, заявил РИА Новости в среду первый замглавы... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T20:49

2022-03-30T20:49

2022-03-30T20:56

россия

словакия

владимир джабаров

совет федерации рф

мид словакии

москва

братислава

нато

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Россия ответит зеркально на высылку своих дипломатов из Словакии, это недружественный шаг по отношению к Москве, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Посольство РФ в Братиславе подтвердило, что его штат по решению МИД Словакии сокращается на 35 сотрудников, дипломаты должны покинуть республику в течение одного месяца, то есть до 30 апреля этого года, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Виталий Житнюк.Отвечая на вопрос агентства, возможны ли зеркальные меры со стороны России в ответ на высылку наших дипломатов из Словакии, Джабаров отметил: "Однозначно да".Он подчеркнул, что это недружественный шаг по отношению к Москве."Все действия синхронны с остальными членами НАТО", - сказал политик.

https://ria.ru/20220329/vysylka-1780715717.html

россия

словакия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, словакия, владимир джабаров, совет федерации рф, мид словакии, москва, братислава, нато, санкции в отношении россии