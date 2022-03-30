https://ria.ru/20220330/diplomaty-1780969467.html
В Совфеде назвали высылку дипломатов из Словакии недружественным шагом
В Совфеде назвали высылку дипломатов из Словакии недружественным шагом - РИА Новости, 30.03.2022
В Совфеде назвали высылку дипломатов из Словакии недружественным шагом
Россия ответит зеркально на высылку своих дипломатов из Словакии, это недружественный шаг по отношению к Москве, заявил РИА Новости в среду первый замглавы... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T20:49
2022-03-30T20:49
2022-03-30T20:56
россия
словакия
владимир джабаров
совет федерации рф
мид словакии
москва
братислава
нато
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Россия ответит зеркально на высылку своих дипломатов из Словакии, это недружественный шаг по отношению к Москве, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Посольство РФ в Братиславе подтвердило, что его штат по решению МИД Словакии сокращается на 35 сотрудников, дипломаты должны покинуть республику в течение одного месяца, то есть до 30 апреля этого года, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Виталий Житнюк.Отвечая на вопрос агентства, возможны ли зеркальные меры со стороны России в ответ на высылку наших дипломатов из Словакии, Джабаров отметил: "Однозначно да".Он подчеркнул, что это недружественный шаг по отношению к Москве."Все действия синхронны с остальными членами НАТО", - сказал политик.
https://ria.ru/20220329/vysylka-1780715717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, словакия, владимир джабаров, совет федерации рф, мид словакии, москва, братислава, нато, санкции в отношении россии
20:49 30.03.2022 (обновлено: 20:56 30.03.2022)
В Совфеде назвали высылку дипломатов из Словакии недружественным шагом
Сенатор Джабаров: Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Словакии