https://ria.ru/20220330/cannes-1780826690.html

Сокуров собирается представить свой фильм на Каннском фестивале

Сокуров собирается представить свой фильм на Каннском фестивале - РИА Новости, 30.03.2022

Сокуров собирается представить свой фильм на Каннском фестивале

Российский режиссер Александр Сокуров рассказал РИА Новости, что хотел бы представить свой новый фильм "Сказка" на Каннском фестивале в этом году. Планируется,... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T12:16

2022-03-30T12:16

2022-03-30T12:16

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кирилл серебренников

александр сокуров

кино и сериалы

каннский кинофестиваль

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российский режиссер Александр Сокуров рассказал РИА Новости, что хотел бы представить свой новый фильм "Сказка" на Каннском фестивале в этом году. Планируется, что мероприятие пройдет с 17 по 28 мая. При этом он добавляет: "Но еще честно скажу, я совсем об этом не думаю, у меня другие заботы, совершенно другие жизненные проблемы".Сокуров рассказал, что его проект создавался не "для того, чтобы он показывался на каких-то фестивалях". Но он хочет, чтобы фильм увидели и в России и за рубежом. Режиссер уже говорил, что заканчивает работу над лентой "Сказка". В ее актерском составе нет ни одного российского артиста, и при ее создании не привлекалось бюджетное финансирование. Картина снята в жанре сказочной истории о Второй мировой войне.Ранее организаторы смотра заявили, что в этом году не будут принимать официальных делегаций из России. Но на днях в Сети появились публикации о том, что фестиваль готов рассматривать для участия в основном конкурсе фильмы Александра Сокурова, Андрея Звягинцева и Кирилла Серебренникова вне зависимости от международной политической обстановки. Сам Сокуров отметил, что не знает, почему для него делается "какое-то исключение".

https://ria.ru/20220324/cannes-1779874140.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кирилл серебренников, александр сокуров, кино и сериалы, каннский кинофестиваль