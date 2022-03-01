https://ria.ru/20220301/festival-1775919443.html

Каннский фестиваль не будет принимать официальных делегаций из России

Каннский фестиваль не будет принимать официальных делегаций из России - РИА Новости, 01.03.2022

Каннский фестиваль не будет принимать официальных делегаций из России

Каннский фестиваль в этом году не будет принимать официальных делегаций из России, говорится в коммюнике организаторов киносмотра. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T19:49

2022-03-01T19:49

2022-03-01T20:00

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ПАРИЖ, 1 мар – РИА Новости. Каннский фестиваль в этом году не будет принимать официальных делегаций из России, говорится в коммюнике организаторов киносмотра."Этой зимой Каннский кинофестиваль вступил в фазу подготовки (к проведению киносмотра - ред.). Было решено, если агрессивная война не прекратится на условиях, которые удовлетворят украинский народ, не принимать официальных делегаций из России и не допускать присутствия каких-либо органов, связанных с российским правительством", - говорится в коммюнике.Организаторы фестиваля, который в этом году пройдет с 17 по 28 мая, выразили поддержку украинскому народу, кинематографистам и всем людям, которые находятся на территории Украины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России

https://ria.ru/20220301/netflix-1775764617.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, новости культуры, канны, россия, украина