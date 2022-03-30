https://ria.ru/20220330/briks-1780911571.html
В основе нового миропорядка будут страны — участницы БРИКС, считает Рябков
В основе нового миропорядка будут страны — участницы БРИКС, считает Рябков - РИА Новости, 30.03.2022
В основе нового миропорядка будут страны — участницы БРИКС, считает Рябков
Основой нового миропорядка станут страны БРИКС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По всем показателям... эти страны станут основой нового миропорядка", -... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:41
2022-03-30T16:41
2022-03-30T17:14
брикс
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Основой нового миропорядка станут страны БРИКС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По всем показателям... эти страны станут основой нового миропорядка", - ответил Рябков в эфире телеканала RT на вопрос о том, займут ли страны БРИКС более важную роль в мире.
https://ria.ru/20220309/briks-1777253602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, в мире, бразилия, индия, китай, юар, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
16:41 30.03.2022 (обновлено: 17:14 30.03.2022)
В основе нового миропорядка будут страны — участницы БРИКС, считает Рябков
Замглавы МИД Рябков заявил, что в основе нового миропорядка будут страны — члены БРИКС