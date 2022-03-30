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В основе нового миропорядка будут страны — участницы БРИКС, считает Рябков - РИА Новости, 30.03.2022
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В основе нового миропорядка будут страны — участницы БРИКС, считает Рябков
В основе нового миропорядка будут страны — участницы БРИКС, считает Рябков - РИА Новости, 30.03.2022
В основе нового миропорядка будут страны — участницы БРИКС, считает Рябков
Основой нового миропорядка станут страны БРИКС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По всем показателям... эти страны станут основой нового миропорядка", -... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:41
2022-03-30T17:14
брикс
в мире
бразилия
индия
китай
юар
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Основой нового миропорядка станут страны БРИКС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По всем показателям... эти страны станут основой нового миропорядка", - ответил Рябков в эфире телеканала RT на вопрос о том, займут ли страны БРИКС более важную роль в мире.
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брикс, в мире, бразилия, индия, китай, юар, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
16:41 30.03.2022 (обновлено: 17:14 30.03.2022)
 
В основе нового миропорядка будут страны — участницы БРИКС, считает Рябков

Замглавы МИД Рябков заявил, что в основе нового миропорядка будут страны — члены БРИКС

© Фото : Международный дискуссионный клуб "Валдай"Замминистра иностранных дел Сергей Рябков на площадке дискуссионного клуба "Валдай"
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков на площадке дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Фото : Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков на площадке дискуссионного клуба "Валдай"
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Основой нового миропорядка станут страны БРИКС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"По всем показателям... эти страны станут основой нового миропорядка", - ответил Рябков в эфире телеканала RT на вопрос о том, займут ли страны БРИКС более важную роль в мире.
Логотип Нового банка развития БРИКС в штаб-квартире в Шанхае - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 12:00
БРИКС нужно снижать зависимость от доллара, считает эксперт
 
БРИКСВ миреБразилияИндияКитайЮАРРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Рябков
 
 
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