В основе нового миропорядка будут страны — участницы БРИКС, считает Рябков

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Основой нового миропорядка станут страны БРИКС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.



"По всем показателям... эти страны станут основой нового миропорядка", - ответил Рябков в эфире телеканала RT на вопрос о том, займут ли страны БРИКС более важную роль в мире.