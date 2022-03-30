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Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз - РИА Новости, 30.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220330/bolduin-1780805574.html
Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз
Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз - РИА Новости, 30.03.2022
Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз
Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз. Об этом в социальных сетях сообщила его супруга Хилария. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:53
2022-03-30T11:02
шоубиз
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз. Об этом в социальных сетях сообщила его супруга Хилария.Пара поженилась в 2012 году, они воспитывают семерых детей. Также у Алека есть ребенок от бывшей жены Ким Бейсингер.В прошлом году с актером произошла трагедия: Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.
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знаменитости, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), шоу-бизнес, новости культуры
10:53 30.03.2022 (обновлено: 11:02 30.03.2022)
 
Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз

Алек и Хилария Болдуин станут родителями

© AP Photo / Invision/Richard ShotwellГолливудский актер Алек Болдуин
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз. Об этом в социальных сетях сообщила его супруга Хилария.

"Поле многих взлетов и падений последних лет у нас есть огромный сюрприз: осенью у нас появится еще один Baldwinito. Мы были почти уверены, что наша семья была полной, и мы невероятно рады этому сюрпризу. Наш новый ребенок – яркое событие в нашей жизни. Это благословение и подарок в такие неоднозначные времена", – написала Хилария.

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Пара поженилась в 2012 году, они воспитывают семерых детей. Также у Алека есть ребенок от бывшей жены Ким Бейсингер.
В прошлом году с актером произошла трагедия: Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.
Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.
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