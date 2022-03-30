https://ria.ru/20220330/bolduin-1780805574.html

Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз

Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз - РИА Новости, 30.03.2022

Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз

Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз. Об этом в социальных сетях сообщила его супруга Хилария. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:53

2022-03-30T10:53

2022-03-30T11:02

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз. Об этом в социальных сетях сообщила его супруга Хилария.Пара поженилась в 2012 году, они воспитывают семерых детей. Также у Алека есть ребенок от бывшей жены Ким Бейсингер.В прошлом году с актером произошла трагедия: Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.

https://ria.ru/20191112/1560834878.html

https://ria.ru/20211022/baldwin-1755869653.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), шоу-бизнес, новости культуры