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Алек Болдуин вернется в кино после стрельбы на съемках фильма "Раст"
Алек Болдуин вернется в кино после стрельбы на съемках фильма "Раст" - РИА Новости, 24.03.2022
Алек Болдуин вернется в кино после стрельбы на съемках фильма "Раст"
Алек Болдуин вернется в кино после инцидента на съемках фильма "Раст", сообщает издание Variety. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:30
2022-03-24T13:30
2022-03-24T13:30
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Алек Болдуин вернется в кино после инцидента на съемках фильма "Раст", сообщает издание Variety.Актер вместе со своим братом Уильямом сыграет в двух итальянских картинах Kid Santa и Billie’s Magic World – это семейные рождественские комедии, говорится в сообщении. Съемки начнутся в ближайшее время в Риме.Над проектами работает итальянец Франческо Синкуемани – он ранее уже сотрудничал с актерами.В октябре 2021 года Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.
https://rsport.ria.ru/20220222/valieva-1774215431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), шоу-бизнес, новости культуры
Алек Болдуин вернется в кино после стрельбы на съемках фильма "Раст"
Алек Болдуин вернется в итальянское кино после стрельбы на съемках фильма "Раст"