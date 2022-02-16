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Муж погибшей на съемках фильма "Раст" подал в суд на Алека Болдуина

Муж погибшей на съемках фильма "Раст" подал в суд на Алека Болдуина - РИА Новости, 16.02.2022

Муж погибшей на съемках фильма "Раст" подал в суд на Алека Болдуина

Муж оператора Галины Хатчинс, погибшей во время съемок фильма "Раст", подал иск против актера Алека Болдуина, причастных к созданию фильма компаний, продюсеров... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T02:46

2022-02-16T02:46

2022-02-16T11:13

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ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Муж оператора Галины Хатчинс, погибшей во время съемок фильма "Раст", подал иск против актера Алека Болдуина, причастных к созданию фильма компаний, продюсеров и членов съемочной группы.По мнению истца, ответчики могли предотвратить трагедию."Галина Хатчинс заслуживала жизни, и ответчики были в силах предотвратить ее смерть, если бы они считали священным свой долг защищать безопасность каждого человека на съемках... вместо того, чтобы экономить на процедурах безопасности там, где человеческая жизнь поставлена на карту, торопясь уложиться в график и игнорируя многочисленные жалобы на нарушения правил безопасности", — утверждается в документе.В октябре 2021 года Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно. Ведется расследование инцидента.

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