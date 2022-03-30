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"Россия" перевела все самолеты в российскую юрисдикцию - РИА Новости, 30.03.2022
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"Россия" перевела все самолеты в российскую юрисдикцию
"Россия" перевела все самолеты в российскую юрисдикцию - РИА Новости, 30.03.2022
"Россия" перевела все самолеты в российскую юрисдикцию
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") перевела весь свой флот - 125 самолетов - в российскую юрисдикцию, говорится в релизе перевозчика. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T08:47
2022-03-30T08:47
экономика
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
sukhoi superjet
россия (авиакомпания)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") перевела весь свой флот - 125 самолетов - в российскую юрисдикцию, говорится в релизе перевозчика."Авиакомпания "Россия" перевела все эксплуатируемые самолеты в российскую юрисдикцию. Все процедуры выполняются в соответствии с российским авиационным законодательством", - говорится в сообщении."Получение российских сертификатов летной годности позволит авиакомпании продолжить использование парка самолетов иностранного производства под национальным флагом страны для организации бесперебойного авиационного сообщения с отдаленными регионами. В российском регистре воздушных судов находится 125 самолетов авиакомпании "Россия", - отмечает компания.Перевозчик отмечает, что среди авиакомпаний РФ "Россия" продолжает оставаться крупнейшим эксплуатантом судов отечественного производства, в её парке находится 68 самолётов SSJ100. А для минимизации рисков срыва полетной программы при выполнении рейсов в иностранные государства на этих направлениях будут использоваться воздушные суда, занесенные в авиационный реестр России и принадлежащие российским лизинговым компаниям.Воздушные суда авиакомпании "Россия" обладают всей необходимой бортовой документацией, одобренной уполномоченным органом в области гражданской авиации РФ, лайнеры "России" соответствуют нормам летной годности, проходят регулярное техническое обслуживание в установленные сроки, для выполнения технических работ привлекается только квалифицированный и сертифицированный персонал, заключает компания.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
https://ria.ru/20220322/airbus-1779429920.html
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экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet, россия (авиакомпания)
08:47 30.03.2022
 
"Россия" перевела все самолеты в российскую юрисдикцию

Авиакомпания "Россия" перевела 125 самолетов в российскую юрисдикцию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Россия"
Самолет авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет авиакомпании "Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") перевела весь свой флот - 125 самолетов - в российскую юрисдикцию, говорится в релизе перевозчика.
"Авиакомпания "Россия" перевела все эксплуатируемые самолеты в российскую юрисдикцию. Все процедуры выполняются в соответствии с российским авиационным законодательством", - говорится в сообщении.
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"Получение российских сертификатов летной годности позволит авиакомпании продолжить использование парка самолетов иностранного производства под национальным флагом страны для организации бесперебойного авиационного сообщения с отдаленными регионами. В российском регистре воздушных судов находится 125 самолетов авиакомпании "Россия", - отмечает компания.
Перевозчик отмечает, что среди авиакомпаний РФ "Россия" продолжает оставаться крупнейшим эксплуатантом судов отечественного производства, в её парке находится 68 самолётов SSJ100. А для минимизации рисков срыва полетной программы при выполнении рейсов в иностранные государства на этих направлениях будут использоваться воздушные суда, занесенные в авиационный реестр России и принадлежащие российским лизинговым компаниям.
Воздушные суда авиакомпании "Россия" обладают всей необходимой бортовой документацией, одобренной уполномоченным органом в области гражданской авиации РФ, лайнеры "России" соответствуют нормам летной годности, проходят регулярное техническое обслуживание в установленные сроки, для выполнения технических работ привлекается только квалифицированный и сертифицированный персонал, заключает компания.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
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