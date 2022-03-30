https://ria.ru/20220330/aviakompaniya-1780793017.html

"Россия" перевела все самолеты в российскую юрисдикцию

"Россия" перевела все самолеты в российскую юрисдикцию - РИА Новости, 30.03.2022

"Россия" перевела все самолеты в российскую юрисдикцию

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") перевела весь свой флот - 125 самолетов - в российскую юрисдикцию, говорится в релизе перевозчика. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T08:47

2022-03-30T08:47

2022-03-30T08:47

экономика

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

sukhoi superjet

россия (авиакомпания)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") перевела весь свой флот - 125 самолетов - в российскую юрисдикцию, говорится в релизе перевозчика."Авиакомпания "Россия" перевела все эксплуатируемые самолеты в российскую юрисдикцию. Все процедуры выполняются в соответствии с российским авиационным законодательством", - говорится в сообщении."Получение российских сертификатов летной годности позволит авиакомпании продолжить использование парка самолетов иностранного производства под национальным флагом страны для организации бесперебойного авиационного сообщения с отдаленными регионами. В российском регистре воздушных судов находится 125 самолетов авиакомпании "Россия", - отмечает компания.Перевозчик отмечает, что среди авиакомпаний РФ "Россия" продолжает оставаться крупнейшим эксплуатантом судов отечественного производства, в её парке находится 68 самолётов SSJ100. А для минимизации рисков срыва полетной программы при выполнении рейсов в иностранные государства на этих направлениях будут использоваться воздушные суда, занесенные в авиационный реестр России и принадлежащие российским лизинговым компаниям.Воздушные суда авиакомпании "Россия" обладают всей необходимой бортовой документацией, одобренной уполномоченным органом в области гражданской авиации РФ, лайнеры "России" соответствуют нормам летной годности, проходят регулярное техническое обслуживание в установленные сроки, для выполнения технических работ привлекается только квалифицированный и сертифицированный персонал, заключает компания.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.

https://ria.ru/20220322/airbus-1779429920.html

https://ria.ru/20220317/samolety-1778606606.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet, россия (авиакомпания)